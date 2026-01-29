Teleshow

En medio de rumores, la China Suárez se mostró junto a Icardi y dejó un mensaje silencioso

La actriz reaccionó en redes sociales al resurgimiento de rumores de romance con Gonzalo Heredia

Guardar
Luego de que reavivaran los rumores de affaire entre la actriz y Gonzalo Heredia, compartió su tiempo con el delantero del Galatasaray

En medio del resurgimiento de los rumores de affaire con Gonzalo Heredia en 2019, La China Suárez eligió una estrategia indirecta para responder y no alimentar la polémica. En vez de referirse abiertamente al tema, la actriz utilizó sus historias de Instagram para mostrar su presente, enfocada en la cotidianidad y en su relación con Mauro Icardi.

En la primera imagen de la serie, la China compartió una selfie en el ascensor, donde se la vio sonriente y abrazada a Icardi, ambos vestidos con ropa deportiva y listos para entrenar juntos. La foto estuvo acompañada del mensaje: “A entrenar juntitos”, arrobando al futbolista y dejando en claro el clima de complicidad y estabilidad que comparten actualmente.

Luego, la actriz subió videos del entrenamiento de Icardi en el gimnasio. Se lo vio de espaldas, vestido completamente de negro y corriendo enérgicamente en una cinta de última generación, con grandes ventanales que dejaban pasar la luz y mostraban un entorno moderno y cuidado. La China sumó un emoji de fuego para destacar el esfuerzo y la energía del delantero durante la sesión, reforzando la idea de rutina saludable y vida de pareja activa.

"Entrenar juntitos", escribió Suárez de
"Entrenar juntitos", escribió Suárez de camino al gimnasio (Instaggram)

El mensaje detrás de las imágenes fue claro: lejos de los rumores y los comentarios sobre su pasado, la China Suárez eligió mostrar su vida actual, basada en el presente, en la actividad física y en el vínculo con Icardi. El gesto de apostar al lenguaje visual, y no a los descargos públicos, funcionó como una declaración de prioridades: la actriz mostró que prefiere centrarse en el bienestar y la estabilidad emocional, dejando de lado las polémicas y evitando entrar en el juego mediático. Así, la China reafirmó su decisión de construir una narrativa propia, centrada en la autenticidad y alejada del ruido de los escándalos mediáticos

A través de estas publicaciones, la China dejó en claro que su energía está puesta en el presente, mostrando una rutina de pareja saludable y enfocada en el autocuidado, lejos de los escándalos y sin alimentar el ciclo de rumores. Por su parte, el delantero del Galatasaray reposteó la historia en sus propias redes sociales y eligió no agregarle nada a la imagen; sin embargo, dejó en claro el apoyo que siente por su pareja en medio de la tormenta mediática que la tiene como protagonista hace varios meses por diferentes razones.

Así, optó por el lenguaje de las imágenes y la naturalidad de los pequeños gestos, reafirmando su decisión de priorizar la vida que están construyendo juntos en Turquía y el bienestar sobre cualquier polémica mediática.

Santiago Riva Roy contó que estuvo presente en la noche en la que los actores se besaron en público: (Video: El Ejército de la mañana- Bondi Live)

Estos rumores de romance entre la actriz de El Hilo Rojo y su compañero de Argentina, Tierra de amor y venganza, comenzaron tiempo atrás, pero el miércoles por la mañana tomaron más fuerza luego de que Santiago Riva Roy asegurara haber sido testigo de la escena que protagonizaron durante la fiesta de los 25 años de Pol-Ka, la productora de Adrián Suar.

Al aire de El Ejército de la Mañana (Bondi Live), el periodista relató que presenció un apasionado beso entre los actores: “¡Cómo chaparon esa noche Gonzalo Heredia con la China Suárez en la fiesta de los veinticinco años de Polka! ¿Te acordás?”, comenzó diciendo Santiago.

Ante la sorpresa de los presentes, el periodista aseguró: “Estaba Pampito, estaba yo. Y le decíamos: ‘Prendé la cámara para tomar esa imagen’. Y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas, y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos”. Consultado por Pilar Smith sobre la veracidad del episodio, Riva Roy fue tajante: “Estos dos ojitos lo vieron como te estoy viendo acá a vos sentada”.

Temas Relacionados

China SuárezMauro IcardiGonzalo Heredia

Últimas Noticias

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

Leandro García Gómez está detenido desde el pasado 23 de octubre por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, todas agravadas. Se espera que a mediados de febrero se conozca la fecha del debate

El ex de Lourdes Fernández

El inesperado video de la expareja de Ian Lucas que encendió las redes contra el youtuber: “Si yo hablara”

Felicitas Gut compartió una canción en TikTok y los usuarios apuntaron al participante de MasterChef Celebrity

El inesperado video de la

Globos, peluches y regalos: así fue el cumpleaños sorpresa de Daniela Celis y Thiago Medina a sus gemelas

Para celebrar el segundo año de vida de sus hijas, los exparticipantes de Gran Hermano realizaron una exhaustiva decoración antes de que comenzaran el festejo

Globos, peluches y regalos: así

Quién es la famosa actriz que podría regresar a la tevé en Gran Hermano Generación Dorada: “Una megaestrella”

Mientras se acerca el estreno de la edición especial del reality, trascendió el nombre de una célebre artista que se sumaría con su hija en dos roles diferentes

Quién es la famosa actriz

Aseguran que la China Suárez habría tenido un affaire con Gonzalo Heredia en 2019: “Estos ojitos los vieron”

Santiago Riva Roy, en el Ejército de la mañana, afirmó haber sido testigo del acercamiento entre los actores en una fiesta. “¡Cómo chapaban!“, recordó

Aseguran que la China Suárez
DEPORTES
Riestra recibe a Defensa y

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

La revolución que generó en la F1 la primera aparición del Aston Martin, la creación “extrema” de Adrian Newey

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

Solana Sierra avanzó a semis en Filipinas y tendrá un examen de riesgo rumbo a la final

El “ridículo” gol en contra de un arquero que eliminó a su equipo en la última jugada y da la vuelta al mundo

TELESHOW
El ex de Lourdes Fernández

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

El inesperado video de la expareja de Ian Lucas que encendió las redes contra el youtuber: “Si yo hablara”

Globos, peluches y regalos: así fue el cumpleaños sorpresa de Daniela Celis y Thiago Medina a sus gemelas

Quién es la famosa actriz que podría regresar a la tevé en Gran Hermano Generación Dorada: “Una megaestrella”

Aseguran que la China Suárez habría tenido un affaire con Gonzalo Heredia en 2019: “Estos ojitos los vieron”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía de Brasil detuvo

La Policía de Brasil detuvo a un sospechoso vinculado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida cerca de San Pablo

Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos y acumula nieve de hasta 65 centímetros

Israel entregó 15 cadáveres palestinos tras recuperar el último rehén muerto en Gaza

“América Latina puede sumarse a la próxima revolución tecnológica sin grandes recursos”, afirma Michio Kaku

La Unión Europea designó como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria del régimen iraní