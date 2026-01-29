En medio de rumores, la China Suárez se mostró junto a Icardi y dejó un mensaje silencioso

Luego de que reavivaran los rumores de affaire entre la actriz y Gonzalo Heredia, compartió su tiempo con el delantero del Galatasaray

En medio del resurgimiento de los rumores de affaire con Gonzalo Heredia en 2019, La China Suárez eligió una estrategia indirecta para responder y no alimentar la polémica. En vez de referirse abiertamente al tema, la actriz utilizó sus historias de Instagram para mostrar su presente, enfocada en la cotidianidad y en su relación con Mauro Icardi.

En la primera imagen de la serie, la China compartió una selfie en el ascensor, donde se la vio sonriente y abrazada a Icardi, ambos vestidos con ropa deportiva y listos para entrenar juntos. La foto estuvo acompañada del mensaje: “A entrenar juntitos”, arrobando al futbolista y dejando en claro el clima de complicidad y estabilidad que comparten actualmente.

Luego, la actriz subió videos del entrenamiento de Icardi en el gimnasio. Se lo vio de espaldas, vestido completamente de negro y corriendo enérgicamente en una cinta de última generación, con grandes ventanales que dejaban pasar la luz y mostraban un entorno moderno y cuidado. La China sumó un emoji de fuego para destacar el esfuerzo y la energía del delantero durante la sesión, reforzando la idea de rutina saludable y vida de pareja activa.

"Entrenar juntitos", escribió Suárez de camino al gimnasio (Instaggram)

El mensaje detrás de las imágenes fue claro: lejos de los rumores y los comentarios sobre su pasado, la China Suárez eligió mostrar su vida actual, basada en el presente, en la actividad física y en el vínculo con Icardi. El gesto de apostar al lenguaje visual, y no a los descargos públicos, funcionó como una declaración de prioridades: la actriz mostró que prefiere centrarse en el bienestar y la estabilidad emocional, dejando de lado las polémicas y evitando entrar en el juego mediático. Así, la China reafirmó su decisión de construir una narrativa propia, centrada en la autenticidad y alejada del ruido de los escándalos mediáticos

A través de estas publicaciones, la China dejó en claro que su energía está puesta en el presente, mostrando una rutina de pareja saludable y enfocada en el autocuidado, lejos de los escándalos y sin alimentar el ciclo de rumores. Por su parte, el delantero del Galatasaray reposteó la historia en sus propias redes sociales y eligió no agregarle nada a la imagen; sin embargo, dejó en claro el apoyo que siente por su pareja en medio de la tormenta mediática que la tiene como protagonista hace varios meses por diferentes razones.

Así, optó por el lenguaje de las imágenes y la naturalidad de los pequeños gestos, reafirmando su decisión de priorizar la vida que están construyendo juntos en Turquía y el bienestar sobre cualquier polémica mediática.

Santiago Riva Roy contó que estuvo presente en la noche en la que los actores se besaron en público: (Video: El Ejército de la mañana- Bondi Live)

Estos rumores de romance entre la actriz de El Hilo Rojo y su compañero de Argentina, Tierra de amor y venganza, comenzaron tiempo atrás, pero el miércoles por la mañana tomaron más fuerza luego de que Santiago Riva Roy asegurara haber sido testigo de la escena que protagonizaron durante la fiesta de los 25 años de Pol-Ka, la productora de Adrián Suar.

Al aire de El Ejército de la Mañana (Bondi Live), el periodista relató que presenció un apasionado beso entre los actores: “¡Cómo chaparon esa noche Gonzalo Heredia con la China Suárez en la fiesta de los veinticinco años de Polka! ¿Te acordás?”, comenzó diciendo Santiago.

Ante la sorpresa de los presentes, el periodista aseguró: “Estaba Pampito, estaba yo. Y le decíamos: ‘Prendé la cámara para tomar esa imagen’. Y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas, y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos”. Consultado por Pilar Smith sobre la veracidad del episodio, Riva Roy fue tajante: “Estos dos ojitos lo vieron como te estoy viendo acá a vos sentada”.