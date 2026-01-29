Aseguran que la China Suárez habría tenido un affaire con Gonzalo Heredia en 2019: “Estos ojitos los vieron”

Santiago Riva Roy contó que estuvo presente en la noche en la que los actores se besaron en público: (Video: El Ejército de la mañana- Bondi Live)

Si bien el rumor ya había circulado en el pasado, este miércoles Santiago Riva Roy aseguró haber sido testigo del affaire que habrían protagonizado la China Suárez y Gonzalo Heredia, durante una fiesta en 2019. Al aire de El Ejército de la Mañana (Bondi Live), el periodista relató que presenció un apasionado beso entre los actores durante la celebración por los 25 años de Pol-Ka, la productora de Adrián Suar, hace casi siete años. Cabe recordar que en ese momento, ambos eran protagonistas de la exitosa novela Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece) y compartían por entonces el centro de la escena.

En el programa, Riva Roy detalló al aire: “¡Cómo chaparon esa noche Gonzalo Heredia con la China Suárez en la fiesta de los veinticinco años de Polka! ¿Te acordás?”. Ante la sorpresa de los presentes, el periodista aseguró: “Estaba Pampito, estaba yo. Y le decíamos: ‘Prendé la cámara para tomar esa imagen’. Y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas, y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos”. Consultado por Pilar Smith sobre la veracidad del episodio, Riva Roy fue tajante: “Estos dos ojitos lo vieron como te estoy viendo acá a vos sentada”.

La revelación reavivó viejos rumores y volvió a instalar en agenda la historia que vincula a La China y Heredia lejos de los sets de grabación. El testimonio directo del periodista suma un nuevo capítulo a la serie de escándalos y romances que rodean a la actriz, y deja al descubierto el detrás de escena de una de las ficciones más vistas de la televisión argentina reciente.

La China y Gonzalo trabajaron juntos en Argentina Tierra de amor y venganza, alló hicieron de pareja

Hace algunos meses, la polémica volvió a cobrar fuerza cuando Yanina Latorre opinó al aire dirigiéndose a la China: “Siempre sos noticia por meterte con casados con hijos, mosquita muerta”. Esta frase reavivó el tema y llevó a Heredia a hablar con Ángel de Brito en Bondi Live para intentar ponerle fin. Cabe destacar que el actor de Los ricos no piden permiso se encuentra en una relación hace más de 15 años con Brenda Gandini y tienen dos hijos juntos.

De Brito contó cómo fue el episodio. “Me llama Gonzalo y me dice ‘La verdad que estoy recaliente porque siempre quedo involucrado en esta cosa con la China Suárez’”. El conductor le aconsejó: “Si alimentás la novela como la están alimentando los protagonistas, te subís a un quilombo que no termina más. En dos días estos se tiran un tiro más fuerte y vos desaparecés de la historia, queda en la nada. Si hablás en el medio del quilombo, te vas a meter en la boca del león”.

Heredia fue terminante: “No tuve nada, no tuve sexo, no tuve un romance, no pasó nada mientras hacíamos ATAV, pero soy consciente de los rumores que se generaron y los aclaré en su momento”. El actor expresó su fastidio: “Me tengo que comer el garrón cuando el quilombo es de ellos. Yo lo aclaré en su momento, hace tres años. Entiendo la confusión, entiendo los rumores, pero no tengo nada que ver, no pasó absolutamente nada”.

La palabra de Gonzalo Heredia en febrero del 2025 acerca del supuesto romance con la China (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

El actor también aclaró que su relación con Brenda Gandini nunca estuvo en crisis debido a la actual novia de Mauro Icardi. “Tuve crisis con Brenda, pero fueron por otros motivos, nunca por la China. Lo charlamos en su momento porque lo veíamos publicado y debatimos qué hacer”. Gonzalo intentó contactarse con Yanina Latorre para aclarar el tema, pero según De Brito, no obtuvo respuesta. Por su parte, la China decidió hacer oídos sordos de todo lo que estaba sucediendo y se concentró en su relación con Mauro Icardi y en responder a los ataques de Wanda Nara, la expareja del delantero del Galatasaray.