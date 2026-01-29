Teleshow

Cami Homs mostró impactantes imágenes del íntimo momento del parto de su hija Aitana: todas las fotos

Junto a su pareja, José Sosa, decidieron compartir el paso a paso del instante más feliz de su vida en común

La primera imagen de Aitana
La primera imagen de Aitana luego de nacer, con Cami Homs sosteniendola y José Sosa dándole un beso de bienvenida al mundo

“El momento más increíble de nuestras vidas. Mi mejor sostén, gracias por no soltarme nunca la mano”, escribió Cami Homs al anunciar el nacimiento de Aitana, su primera hija junto a José Sosa.

La modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en blanco y negro tomadas en el sanatorio Otamendi de Buenos Aires, donde documentó cada etapa de la llegada de su hija, desde la intimidad del trabajo de parto hasta el primer encuentro familiar, según lo publicado en las propias redes sociales de Homs.

La publicación generó una reacción inmediata entre los seguidores de Homs, que estuvieron atentos a la llegada de Aitana tras varias semanas de expectativa en redes. En el mensaje inicial, la modelo sumó: “Me ayudaste a transformar el dolor en tranquilidad y el miedo que por momentos cruzaba mi cabeza, en ganas de atravesarlo. Gracias por ser mi compañero y el mejor papá para nuestra bebé soñada”.

La primera imagen compartida fue
La primera imagen compartida fue con Cami Homs sumergida en una tina de parto junto a José Sosa

La imagen inicial difundida por Homs muestra a la modelo parcialmente sumergida en una tina de parto, con las piernas dobladas y el torso inclinado hacia adelante. A su lado, José Sosa aparece con bata médica y gorro quirúrgico, sentado sobre una pelota de ejercicio. La abraza y apoya el rostro en su cabeza en muestra de cercanía. El espacio transmite calma por la luz natural de una ventana amplia y la presencia de elementos médicos, como soportes para suero y utensilios.

En otra fotografía, Cami Homs se muestra sentada junto a una camilla cubierta con sábanas blancas descartables. Viste una bata hospitalaria, lleva una pulsera de identificación en la muñeca y mantiene una sonrisa contenida con la mirada fija adelante. Al fondo, una persona del personal médico, sin mostrar el rostro, manipula insumos en una mesa.

A lo largo de la secuencia compartida, una nueva imagen muestra a Homs de cabello recogido y top oscuro, otra vez en la tina de parto, sujetándose del borde y con la cabeza inclinada hacia su pecho. Junto a ella, Sosa, atento, le sostiene la mano desde una silla.

Cami Homs mostró su emoción
Cami Homs mostró su emoción y sonrisa confiadas antes del procedimiento del parto

En otro momento, Sosa permanece sentado al lado de Cami Homs, ahora recostada en una camilla hospitalaria. Le acaricia el cabello y la mira fijamente, mientras ella, con la bata y la cabeza sobre la almohada, le devuelve la mirada. Ambos reflejan el vínculo emocional previo al nacimiento, en un clima de confianza.

La imagen central de la serie revela el nacimiento de Aitana. Sobre una toalla blanca y en una cuna térmica de hospital, la recién nacida muestra restos del vernix caseoso, esa sustancia blanquecina, grasa y viscosa que recubre la piel del feto en el útero y al nacer, y una pulsera en el tobillo. Dos manos enguantadas, que corresponden al personal médico del sanatorio, la sostienen y la cubren delicadamente. El entorno incluye monitores y equipamiento típico de neonatología.

El primer contacto de madre e hija queda retratado con Cami Homs recostada sosteniendo a Aitana. La bebé tiene la cabeza parcialmente cubierta de líquido amniótico y restos de sangre. A su lado, José Sosa besa a la recién nacida y pone una mano enguantada sobre el pecho de la madre. La expresión de Cami es de serenidad y atención por su hija, mientras una tercera persona, desenfocada, asiste desde el costado de la imagen.

Otra imagen de Cami Homs
Otra imagen de Cami Homs dentro de la tina de parto, con el apoyo de José Sosa, que le toma la mano

La primera foto familiar completa muestra a Homs, Sosa y su hija en la cama del sanatorio. La modelo, con bata hospitalaria y una expresión de tranquilidad, sostiene a la bebé sobre su pecho. Sosa, también con bata médica, se inclina hacia ella y apoya la mano en la cama, en una imagen que transmite calma e intimidad.

En su mensaje del anuncio, Cami Homs agradeció al obstetra Hernán Jensen, quien asistió el nacimiento en el sanatorio Otamendi: “Gracias enormes a mi obstetra por ayudar a traerla a este mundo”, escribió, valorando la predisposición y atención del equipo. Expresó también gratitud a Pao de Gestando Historias y al personal médico del sanatorio por el afecto durante los controles y el proceso de alta.

Una de las primeras imágenes
Una de las primeras imágenes de Aitana, apenas salida del vientre de su madre

La llegada de Aitana constituyó un momento especial para la familia ampliada. Sosa recibió a su primera hija junto a Homs, quien consolidó así una familia numerosa propia y ensamblada con los hijos de ambos. La anticipación por el nacimiento fue visible en redes sociales, como en la imagen de Homs de perfil frente a un espejo, embarazada de casi cuarenta semanas, que recibió mensajes de apoyo de su comunidad digital.

En semanas previas al parto, la familia optó por la reserva y la intimidad, eligiendo Punta del Este como entorno cercano y limitando la exposición pública. Las publicaciones de la modelo registraron paseos al atardecer, jornadas de playa y momentos en familia, capturados con la misma sinceridad con que documentó las fases del embarazo y los desafíos emocionales de la maternidad.

La felicidad y la emoción
La felicidad y la emoción de Cami Homs y José Sosa

Homs compartió abiertamente sus sensaciones durante la gestación y gestionó el equilibrio entre la carrera profesional y los momentos más importantes de la espera. Llegó a tratar en entrevistas temas poco frecuentes, como los cambios en la pareja durante el embarazo, lo que propició respuestas empáticas de sus seguidores.

El nacimiento de Aitana marcó el cierre de ese acompañamiento conjunto, visible tanto en el ámbito privado como virtual. El anuncio fue espontáneo y cálido, con palabras y fotografías que reflejan la unión y las emociones de la familia ensamblada en este nuevo comienzo.

Cami Homs, José Sosa y
Cami Homs, José Sosa y Aitana, puro amor

Las imágenes, acompañadas de mensajes como “Te hiciste desear tanto... Bienvenida, princesa nuestra”, resumieron una espera viva en comunidad y la dicha por el inicio de una nueva etapa para los Homs-Sosa. La comunidad digital, testigo de cada momento, celebró la noticia con muestras de cariño hacia la recién nacida y la familia completa.

A partir del nacimiento de Aitana, la vida de Cami Homs y José Sosa inicia una fase de unión, donde la complicidad familiar se vuelve el centro de cada jornada junto a su hija.

