Rulo Schijman vuelve con Desencriptados, el ciclo de Infobae Studio que pone a prueba el pasado de los famosos

En la segunda temporada, el conductor se pone en el traje de un excéntrico abogado y propone un recorrido especial por la vida de sus invitados

Darian Rulo Schijman presenta Desencriptados, un ciclo de entrevistas con un giro ficcional y humorístico que ya va por su tercera temporada

Interrogatorios desopilantes, confesiones inesperadas y situaciones tan graciosas como incómodas, desafiando los límites entre la ficción y la realidad. De eso se trata Desencriptados, el ciclo conducido por Darian “Rulo” Schijman que inicia su segunda temporada con una propuesta que fusiona el clásico formato de entrevista con humor, ficción y sello de autor.

La producción de Infobae Studio presenta un escenario diferente y un clima único para enmarcar la charla. De esta manera, el conductor se transforma en un abogado defensor que recibe a figuras del espectáculo en su estudio jurídico, caracterizado por un ambiente descontracturado. Una sensación ambigua entre el riesgo y la tranquilidad, una puerta de entrada para bucear en aquellas incomodidades que permanecieron mucho tiempo escondidas, bajo la alfombra, o en la neblina de la exposición pública.

En cada episodio, Rulo abre las puertas a sus invitados bajo la premisa de ayudarlos a salir de situaciones complejas, sean con la prensa, con la ley o con algún tercero. Los famosos se entregan a contar sus secretos al excéntrico abogado, que los pone a prueba con su espontaneidad y sentido del humor. El ciclo mantiene una estructura dinámica en la que el conductor maneja los climas en un ambiente íntimo.

El abogado Rulo: Desencriptados anuncia su nueva temporada con cambio de escenografía

El desarrollo de cada programa incluye la revisión de una suerte de expediente prohibido, repleto de documentos, recortes y fotografías que supuestamente comprometen al invitado. Durante la charla, Rulo subraya la importancia de la confidencialidad abogado-cliente, lo que permite que los entrevistados se expresen con libertad sobre rumores, declaraciones y situaciones mediáticas. Entre las secciones destacadas del ciclo, se encuentra el segmento “¿Lo dijiste o no lo dijiste?”, donde el invitado debe reconocer o negar frases polémicas atribuidas a su persona, justificando sus respuestas en un clima de confianza. Una suerte de escrutinio privado que se hará público para aclarar los grandes mitos del espectáculo nacional referidos al personaje defendido.

Otra instancia central es el “interrogatorio relámpago”, para coachear al invitado, someterlo a preguntas incisivas, y conocer cómo podría llegar a reaccionar bajo presión o en situaciones incómodas. En el mismo, el conductor formula preguntas rápidas sobre temas personales y profesionales, sin margen para la reflexión. Una estrategia para bucear sin demasiado filtro en asuntos como el peor beso, el crush famoso o fantasías extrañas, constituyendo un cuestionario que busca revelar aspectos no tan conocidos de los protagonistas. O el otro lado de la fama.

Rulo Schijman bucea en el pasado de los famosos en la tercera temporada de Desencriptados por Infobae Studio

El cierre de cada episodio queda a cargo de Rulo, quien determina si su defendido está listo para enfrentar un juicio mediático o si necesita más entrenamiento para afrontar la exposición pública. El conductor, fiel a su personaje, puede incluso bromear sobre el pago de honorarios y la posibilidad de filtrar información a la prensa en caso de incumplimiento. Es el último paso de comedia de una puesta en escena para conseguir desandar los secretos de las celebrities de una manera diferente.

Con estas herramientas, Desencriptados anuncia su segunda temporada y consolida su identidad como un ciclo de entrevistas con un tono humorístico, ácido e irónico, y una estructura narrativa que combina ficción y realidad. El sello de su conductor, Darian “Rulo” Schijman, aporta el maridaje necesario para un espacio por el que ya pasaron figuras nacionales e internacionales como Guido Süller, Nancy Pazos, Luis Fonsi, Joaquín Levinton, Furia, Fernando Burlando, Barby Franco, Adabel Guerrero, Melody Luz junto a Alex Caniggia, Mariano Martínez, Andrea Rincón, Silvio Soldán, Valeria Mazza, Benjamín Vicuña, Juanes, Fabián Vena, Pamela David y los mellizos Fort, entre otros famosos. Una agenda variada que termina de definir el segmento y que este 2026 sumará nuevos talentos a su singular cartelera. ¿Qué famosos se animarán al nuevo desafío que plantea este formato?

