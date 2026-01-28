Maxi López sorprendió con sus llamativos consejos sobre pastelería: “Estos tips te van a ayudar”

Maxi López encontró otra pasión además del fútbol (Instagram)

Maxi López, exfutbolista y participante de Masterchef Celebrity, ha encontrado una nueva faceta en el mundo gastronómico desde su paso por el reality. Ahora comparte a través de su cuenta de Instagram una serie de consejos de cocina y pastelería, mostrando su entusiasmo por acercar trucos simples y útiles a su audiencia digital.

En uno de sus más recientes videos, Maxi se dirige a sus seguidores con un tono cercano: “Facha, me mandaron a hacer pastelería y tengo tres tips top que te van a ayudar para todas las cosas”, anuncia con su aire desfachatado.

El primero de estos consejos pone énfasis en seguir cada paso del proceso: “Para empezar una receta de pastelería, es muy importante respetar los ingredientes y el procedimiento si queremos que salga todo perfecto”.

Maxi López en Masterchef Celebrity: un antes y después en su vida (Captura Telefe)

Luego, comparte un detalle que, aunque puede parecer menor, para él resulta esencial y lo enfatiza con una pizca de humor: “Para que se integre mejor la manteca, el azúcar y los líquidos, es un tip que a mí me parece una huevada, pero es importante, es tener los huevos a temperatura ambiente”.

El tercer tip apunta a la integridad del proceso: “Algo que es fundamental es tamizar la harina para que no queden grumos adentro de la preparación”. Y allí no termina el asunto.

Más allá de las recetas de manual, Maxi dedica espacio para dar soluciones prácticas a desafíos comunes en la cocina. Por ejemplo, para aquellos que se encontraron con un pan que se endureció y no quieren desperdiciarlo:

Maxi López consolida su perfil como referente de consejos gastronómicos digitales, apostando por la sencillez y la practicidad en la cocina casera

En este caso, explica que basta con mojar el pan ligeramente con agua, colocarlo en una bandeja y llevarlo un breve tiempo al horno. Pronto, dice, se logra “pan top de nuevo”, recuperando así la textura y frescura del alimento.

Durante todo el video, López mantiene un estilo informal y divertido, reconociendo que algunos trucos pueden parecer “una huevada”, pero igual los recomienda. Esta autenticidad refuerza su cercanía y conecta con quienes buscan consejos útiles y sencillos en la cocina cotidiana.

Maxi López en MasterChef Celebrity

El trend viral de Maxi López y sus hijos en MasterChef: harina, risas y momentos inolvidables

En una de sus emisiones, MasterChef Celebrity expuso el costado más íntimo y familiar de Maxi López. La llegada inesperada de Valentino, Benedicto y Constantino —los tres hijos que el exfutbolista tuvo junto a Wanda Nara— transformó el estudio en un escenario donde la emoción, la complicidad y el humor marcaron el pulso de la velada.

Las cámaras registraron cómo el jugador y sus hijos se sumaron a un trend viral de TikTok, protagonizando uno de los segmentos más comentados del ciclo. La consigna giró en torno a diferentes características o comportamientos de sus hijos. El que se porta peor, el más obediente o el más distraído, todo coordinado por la presencia de Kennys Palacios, mano derecha de Wanda Nara.

Estos episodios de humor otorgaron al público acceso a la vida cotidiana del exfutbolista. Pero el programa también expuso otra faceta, menos habitual, donde la vulnerabilidad tomó el centro de la escena. Ante la pregunta de Wanda Nara sobre “¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos?”, López respondió: “Te la pasas extrañando, allá y acá”. Este reconocimiento público del desafío de la distancia puso de manifiesto la tensión permanente que enfrenta el delantero por sus compromisos y su rol como padre.

El componente de la rutina familiar adquirió otra dimensión cuando la conductora interrogó a los hijos sobre las habilidades culinarias de su padre. “¿Papá cocina?”, preguntó, provocando la respuesta directa de Valentino: “En Suiza cocina”. El menor no dudó y contestó “Milanesas”, cuando se le pidió especificar un menú. El programa aprovechó entonces la presencia de los chicos para averiguar su confianza en López dentro de la competencia. “¿Lo ven ganador?”, lanzó la conductora, generando nerviosismo y risas en el estudio.

Los hijos de Maxi López confirman la habilidad culinaria de su padre y eligen las milanesas como plato favorito preparado en Suiza

La expectativa por el futuro dividía tanto como la distancia. El propio Valentino introdujo una negociación afectiva con una afirmación contundente: “Nos prometió que si gana se queda más tiempo”, declaró el adolescente a Telefe. La situación llegó a tensar el clima del estudio, hasta que Wanda intervino al dirigirse al jurado y exclamó: “¡Jurados! ¡Escuchen, sino el papá se va a Europa!”, potenciando el tono emocional del momento.