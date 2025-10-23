Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

Después de años de cruces, conflictos y batallas judiciales, Wanda Nara y Maxi López disfrutan de una paz sin precedentes. Del odio a las risas, la conductora y el exfutbolista superaron sus diferencias y gozan de un excelente vínculo en el que se hacen divertidos chistes en MasterChef Celebrity (Telefe) y hasta comparten cenas familiares. Así las cosas, en las últimas horas, el exdelantero dio detalles de su relación actual.

En una distendida charla, a metros de las cocinas del programa, Kennys Palacios abordó a la expareja de Wanda. En ese contexto, el exfutbolista relató cómo se sentía tras viajar de emergencia a Suiza para asistir a su pareja, Daniela Christiansson, quien había sufrido un accidente en su casa: “De vuelta al programa, así que contento. Estaba hablando un poco con los compañeros de todo lo que había pasado. Pasaron muchas cosas en esta semana que no fui”.

Luego, el asistente de Wanda le preguntó: “¿Cómo te sentiste en el certamen?”. Con tono sincero, Maxi abrió su corazón y confesó: “Muy bien. Me divierto con Wanda porque volvimos a tener esa relación que teníamos cuando nos conocimos, con buena dinámica, nos reímos y creo que está bueno también para nuestros chicos. Son muy compinches”.

Maxi López y Wanda Nara dejaron atrás sus conflictos y disfrutan de una buena relación

Al escuchar el buen vínculo que mantiene con la mediática, Palacios quiso ahondar aún más: “Ahora entiendo, por eso le dejaste la caja de chocolate”. Luego, el video mostraba el instante en el que Wanda recibía el regalo de Maxi. Se trataba de una caja de chocolates traída de Suiza. Ante la consulta de su asistente, la conductora quiso aclarar la situación: “No, lo debe hacer en modo agradecimiento, porque lo tratan muy bien en el canal y esta también es mi familia. Y él también es mi familia”.

Tras esta declaración, el clip volvía a López, quien explicaba la razón por la que le llevó un regalo a su expareja: “Hay un regalito que dejé ahí, porque se porta siempre bien, me da una mano. Traje unos chocolatitos para la gente de acá también, detalles de Suiza que creo que siempre quedan bien”. Fue entonces cuando Kennys le reveló que la mediática no había compartido ningún chocolate: “Pero sabés que no nos convidó a ninguno, porque se lo guardó, los agarró, leyó toda la bolsita y se lo guardó en el bolso. Dijo para los nenes. Pero Wanda, estoy seguro que le trajo a los nenes”.

El divertido intercambio de Wanda Nara y Maxi López que logró ponerlo nervioso: "Está al revés el rallador"

En una nueva prueba del buen vínculo entre los dos, días atrás, Wanda y Maxi tuvieron un divertido intercambio donde los recuerdos de su pasado en común volvieron a surgir de manera espontánea y natural, con un blooper incluido del exfutbolista.

Todo comenzó cuando la conductora decidió acercarse a la estación de Maxi mientras él preparaba una milanesa gigante para presentar al jurado. Lo que siguió fue una secuencia de humor genuino, con guiños a su historia en común y un clima distendido. Wanda le comentó: “¡Qué milanesa enorme!”, a lo que el exjugador de fútbol le respondió: “¿Viste? Me gusta hacer la milanesa grande. Los chicos siempre me piden así, bien grandes”.

Mientras el exfutbolista batía huevos y rallaba ajo, Wanda se acercó para observar los pasos de su receta. Fue entonces cuando lanzó la frase que rápidamente generó risas: “Está al revés el rallador”. El comentario descolocó a Maxi, que intentó defenderse con humor: “No”, respondió, todavía concentrado en su preparación. “Sí, ahí, está al revés”, insistió Wanda, entre risas. Al darse cuenta del error, él soltó una carcajada: “Capaz me pusiste nervioso”, reconoció, provocando un momento de complicidad que se tradujo en sonrisas cómplices y miradas compartidas.