Teleshow

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

El exfutbolista, que espera un hijo junto a Daniela Christiansson, relató cómo pasó del conflicto a las risas con su expareja

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar

Después de años de cruces, conflictos y batallas judiciales, Wanda Nara y Maxi López disfrutan de una paz sin precedentes. Del odio a las risas, la conductora y el exfutbolista superaron sus diferencias y gozan de un excelente vínculo en el que se hacen divertidos chistes en MasterChef Celebrity (Telefe) y hasta comparten cenas familiares. Así las cosas, en las últimas horas, el exdelantero dio detalles de su relación actual.

En una distendida charla, a metros de las cocinas del programa, Kennys Palacios abordó a la expareja de Wanda. En ese contexto, el exfutbolista relató cómo se sentía tras viajar de emergencia a Suiza para asistir a su pareja, Daniela Christiansson, quien había sufrido un accidente en su casa: “De vuelta al programa, así que contento. Estaba hablando un poco con los compañeros de todo lo que había pasado. Pasaron muchas cosas en esta semana que no fui”.

Luego, el asistente de Wanda le preguntó: “¿Cómo te sentiste en el certamen?”. Con tono sincero, Maxi abrió su corazón y confesó: “Muy bien. Me divierto con Wanda porque volvimos a tener esa relación que teníamos cuando nos conocimos, con buena dinámica, nos reímos y creo que está bueno también para nuestros chicos. Son muy compinches”.

Maxi López y Wanda Nara
Maxi López y Wanda Nara dejaron atrás sus conflictos y disfrutan de una buena relación

Al escuchar el buen vínculo que mantiene con la mediática, Palacios quiso ahondar aún más: “Ahora entiendo, por eso le dejaste la caja de chocolate”. Luego, el video mostraba el instante en el que Wanda recibía el regalo de Maxi. Se trataba de una caja de chocolates traída de Suiza. Ante la consulta de su asistente, la conductora quiso aclarar la situación: “No, lo debe hacer en modo agradecimiento, porque lo tratan muy bien en el canal y esta también es mi familia. Y él también es mi familia”.

Tras esta declaración, el clip volvía a López, quien explicaba la razón por la que le llevó un regalo a su expareja: “Hay un regalito que dejé ahí, porque se porta siempre bien, me da una mano. Traje unos chocolatitos para la gente de acá también, detalles de Suiza que creo que siempre quedan bien”. Fue entonces cuando Kennys le reveló que la mediática no había compartido ningún chocolate: “Pero sabés que no nos convidó a ninguno, porque se lo guardó, los agarró, leyó toda la bolsita y se lo guardó en el bolso. Dijo para los nenes. Pero Wanda, estoy seguro que le trajo a los nenes”.

El divertido intercambio de Wanda Nara y Maxi López que logró ponerlo nervioso: "Está al revés el rallador"

En una nueva prueba del buen vínculo entre los dos, días atrás, Wanda y Maxi tuvieron un divertido intercambio donde los recuerdos de su pasado en común volvieron a surgir de manera espontánea y natural, con un blooper incluido del exfutbolista.

Todo comenzó cuando la conductora decidió acercarse a la estación de Maxi mientras él preparaba una milanesa gigante para presentar al jurado. Lo que siguió fue una secuencia de humor genuino, con guiños a su historia en común y un clima distendido. Wanda le comentó: “¡Qué milanesa enorme!”, a lo que el exjugador de fútbol le respondió: “¿Viste? Me gusta hacer la milanesa grande. Los chicos siempre me piden así, bien grandes”.

Mientras el exfutbolista batía huevos y rallaba ajo, Wanda se acercó para observar los pasos de su receta. Fue entonces cuando lanzó la frase que rápidamente generó risas: “Está al revés el rallador”. El comentario descolocó a Maxi, que intentó defenderse con humor: “No”, respondió, todavía concentrado en su preparación. “Sí, ahí, está al revés”, insistió Wanda, entre risas. Al darse cuenta del error, él soltó una carcajada: “Capaz me pusiste nervioso”, reconoció, provocando un momento de complicidad que se tradujo en sonrisas cómplices y miradas compartidas.

Temas Relacionados

Wanda NaraMaxi LopezMasterchef

Últimas Noticias

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar

La cantante presentó su nuevo sencillo, una apuesta electrónica que marca el comienzo de una etapa artística renovada y anticipa el megafestival que realizará en Buenos Aires con funciones agotadas

A horas de Futttura, Tini

La venganza a Marcelo Tinelli en vivo: “He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón”

El conductor vivió un momento desopilante cuando Ceci Hace le rompió el pantalón en vivo, desatando carcajadas y recuerdos de sus polémicos cortes de polleritas en la televisión de los años 2000

La venganza a Marcelo Tinelli

Marley se sometió a una cirugía y compartió su experiencia: “Estoy en una etapa de recuperación”

El conductor narró los detalles de su operación ocular mostrando el procedimiento y la recuperación tras el implante multifocal que recibió. Los videos

Marley se sometió a una

Virginia Gallardo recordó a Ricardo Fort a casi 12 años de su muerte: “Confío en que me estarás cuidando”

La vedette le dedicó un sentido mensaje al empresario chocolatero y compartió una tierna foto en sus redes sociales

Virginia Gallardo recordó a Ricardo

El anuncio oficial de Juana Repetto sobre el nombre de su bebé: el tierno video con sus hijos

La actriz compartió en sus redes sociales un emotivo momento junto a Toribio y Belisario, donde presentó de manera creativa y divertida el nombre del nuevo integrante de su familia

El anuncio oficial de Juana
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mariano Recalde: “Si a Milei

Mariano Recalde: “Si a Milei le va mal, va a tener que ajustar sus políticas y hacer autocrítica”

Un puma suelto en Mar Chiquita mantiene bajo alerta a vecinos y autoridades

Negocios en Miami: referentes del deporte argentino invertirán USD 280 millones para crear una academia deportiva

Charly García recibió sus 74 años en Palermo y fue ovacionado por una multitud de fans

Castigar antes no es prevenir: es rendirse como Estado

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa anunció la reducción

Daniel Noboa anunció la reducción del precio del diésel en Ecuador tras el fin del paro indígena

Estados Unidos felicitó a Sanae Takaichi tras ser nombrada primera ministra de Japón y buscará profundizar la cooperación bilateral

Brasil subastó cinco nuevos bloques petroleros en el Atlántico, a pocos días de la cumbre climática COP30

Crisis sanitaria en Cuba: el régimen de Díaz-Canel admitió el repunte nacional de dengue, chikunguña y oropouche

Tras el pedido de Quiroga, el Tribunal Electoral de Bolivia entregará resultados preliminares de las elecciones

TELESHOW
Rod Stewart y su fiesta

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar

La venganza a Marcelo Tinelli en vivo: “He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón”

Marley se sometió a una cirugía y compartió su experiencia: “Estoy en una etapa de recuperación”