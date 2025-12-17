La advertencia de Maxi López a Ian Lucas que sorprendió a Wanda Nara: “Te come la billetera”

La advertencia de Maxi López a Ian Lucas sobre Wanda Nara (Video: MasterChef Celebrity

La noche caía sobre el estudio de MasterChef Celebrity como una promesa de espectáculo y tensión. Frente a las cámaras, bajo la intensidad de los focos y la mirada incisiva de Wanda Nara, dos figuras se erigieron en protagonistas inesperados: Maxi López, el exfutbolista, y Ian Lucas, el joven youtuber. El desafío era sencillo en apariencia: cocinar una pavlova. Pero las verdaderas recetas se batían fuera del bowl, entre chistes afilados y recuerdos aún latentes.

De pie, frente al jurado y la conductora, la conversación flotaba cargada de complicidad y dobles sentidos. Wanda Nara y Ian Lucas hablaban con la familiaridad de quienes compartieron secretos tras bambalinas. “Me quiere revisar la lupita de Instagram”, le explicó Ian a Maxi López, con un guiño. Ese pequeño marcador de la app que delata búsquedas y obsesiones. ¿Quién no teme que revisen sus intereses más recientes en redes? El comentario fue una chispa.

La respuesta no se hizo esperar. El exfutbolista, dueño de un humor a prueba de tormentas pasadas, dibujó una sonrisa y lanzó su dardo: “No sé de qué me hablan, esto de la lupita. Lo único que te voy a decir es: ‘Facha, te come un centímetro, te come cinco y después te come toda la billetera. Ojo, que es de a poquito esto’”, advirtió, lo que desató carcajadas entre los presentes. “Es muy buena de hacer trabajo fino”, remató, mirando de costado a la conductora, la mujer con la que compartió más de una batalla pública.

¿Era una advertencia? ¿Un chiste sincero? El estudio tembló, por un instante, entre la risa y la incómoda memoria. Porque el pasado conflictivo de Maxi López y Wanda Nara nunca abandona del todo el estudio, y aunque las noticias recientes hablan de un vínculo más relajado y de conflictos superados, desde el comienzo de la competencia es posible darse cuenta de que el participante cuando tiene la posibilidad suele lanzar alguna indirecta.

Sobre el final de la charla, Ian Lucas reconoció: “Y, la verdad que algún día me puede llegar a convencer la jefa. Es medio manipuladora”.

el divertido ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef, el cual recordó su época como pareja

¿Las heridas se curan o simplemente se cocinan a fuego lento delante de millones de espectadores? En ese duelo lúdico, bajo la atención de todos, la noche dejó en el aire una advertencia envuelta en risas. Y, por supuesto, el recuerdo de que en MasterChef Celebrity, nada está del todo olvidado.

Cabe recordar que hace solo unos días Maxi López también había vivido una particular jornada en el ciclo. El exfutbolista recordó su juventud al utilizar una peluca rubia, reviviendo su look de los años 2000, donde vivió una de sus épocas de mayor éxito durante su etapa en River Plate y posteriormente en Barcelona. En ese contexto, quien lo sorprendió fue Wanda Nara, que reveló los tratamientos de belleza que se hacían juntos cuando eran pareja.

Todo comenzó cuando la conductora presentó la temática futbolera del día, haciendo mención al mundial de 2026. “Yo tengo un recuerdo de Maxi y el Turco, River, 2004. Me viene a la cabeza una sola imagen, esos pelos al viento de ustedes, esa juventud, esos abdominales que tenían. Revivamos ese momento”, dijo Wanda, dando pie a que la producción le entregó a Maxi y al Turco Husaín dos pelucas con largas extensiones.

Así, tras anunciar la consigna, y definir el tiempo de preparación, cada participante se dirigió a su estación. Al momento de ser abordado por Germán Martitegui, López comentó el apodo que le habían puesto sus compañeros al verlo con el pelo largo: “Me decían Barby en Brasil con el pelo largo, pero hice muchos goles”.

Incluso, al finalizar el programa, Maxi no se esperaba que Wanda contara una intimidad de aquel entonces: “Yo tengo recuerdos de que nos hacíamos juntos baños de crema, porque él tenía el pelo rubio y sedoso. El Turco lo tenía más pajoso. Yo no le pasaba el secreto. Con Maxi hacíamos baños de cremas especiales, yo le hacía una cosita con el broche y se lo dejaba cuarenta minutos. Varias veces hasta le hacía la planchita. Se puso colorado”. Totalmente sonrojado, el exfutbolista se tapó la cara y expresó: “Tenés razón”.