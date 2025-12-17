Teleshow

La advertencia de Maxi López a Ian Lucas que sorprendió a Wanda Nara: “Te come la billetera”

El exfutbolista aconsejó a su compañero de MasterChef con una frase que remitió al pasado conflictivo con la conductora y madre de sus hijos mayores

Guardar
La advertencia de Maxi López a Ian Lucas sobre Wanda Nara (Video: MasterChef Celebrity

La noche caía sobre el estudio de MasterChef Celebrity como una promesa de espectáculo y tensión. Frente a las cámaras, bajo la intensidad de los focos y la mirada incisiva de Wanda Nara, dos figuras se erigieron en protagonistas inesperados: Maxi López, el exfutbolista, y Ian Lucas, el joven youtuber. El desafío era sencillo en apariencia: cocinar una pavlova. Pero las verdaderas recetas se batían fuera del bowl, entre chistes afilados y recuerdos aún latentes.

De pie, frente al jurado y la conductora, la conversación flotaba cargada de complicidad y dobles sentidos. Wanda Nara y Ian Lucas hablaban con la familiaridad de quienes compartieron secretos tras bambalinas. “Me quiere revisar la lupita de Instagram”, le explicó Ian a Maxi López, con un guiño. Ese pequeño marcador de la app que delata búsquedas y obsesiones. ¿Quién no teme que revisen sus intereses más recientes en redes? El comentario fue una chispa.

La respuesta no se hizo esperar. El exfutbolista, dueño de un humor a prueba de tormentas pasadas, dibujó una sonrisa y lanzó su dardo: “No sé de qué me hablan, esto de la lupita. Lo único que te voy a decir es: ‘Facha, te come un centímetro, te come cinco y después te come toda la billetera. Ojo, que es de a poquito esto’”, advirtió, lo que desató carcajadas entre los presentes. “Es muy buena de hacer trabajo fino”, remató, mirando de costado a la conductora, la mujer con la que compartió más de una batalla pública.

¿Era una advertencia? ¿Un chiste sincero? El estudio tembló, por un instante, entre la risa y la incómoda memoria. Porque el pasado conflictivo de Maxi López y Wanda Nara nunca abandona del todo el estudio, y aunque las noticias recientes hablan de un vínculo más relajado y de conflictos superados, desde el comienzo de la competencia es posible darse cuenta de que el participante cuando tiene la posibilidad suele lanzar alguna indirecta.

Sobre el final de la charla, Ian Lucas reconoció: “Y, la verdad que algún día me puede llegar a convencer la jefa. Es medio manipuladora”.

el divertido ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef, el cual recordó su época como pareja

¿Las heridas se curan o simplemente se cocinan a fuego lento delante de millones de espectadores? En ese duelo lúdico, bajo la atención de todos, la noche dejó en el aire una advertencia envuelta en risas. Y, por supuesto, el recuerdo de que en MasterChef Celebrity, nada está del todo olvidado.

Cabe recordar que hace solo unos días Maxi López también había vivido una particular jornada en el ciclo. El exfutbolista recordó su juventud al utilizar una peluca rubia, reviviendo su look de los años 2000, donde vivió una de sus épocas de mayor éxito durante su etapa en River Plate y posteriormente en Barcelona. En ese contexto, quien lo sorprendió fue Wanda Nara, que reveló los tratamientos de belleza que se hacían juntos cuando eran pareja.

Todo comenzó cuando la conductora presentó la temática futbolera del día, haciendo mención al mundial de 2026. “Yo tengo un recuerdo de Maxi y el Turco, River, 2004. Me viene a la cabeza una sola imagen, esos pelos al viento de ustedes, esa juventud, esos abdominales que tenían. Revivamos ese momento”, dijo Wanda, dando pie a que la producción le entregó a Maxi y al Turco Husaín dos pelucas con largas extensiones.

Así, tras anunciar la consigna, y definir el tiempo de preparación, cada participante se dirigió a su estación. Al momento de ser abordado por Germán Martitegui, López comentó el apodo que le habían puesto sus compañeros al verlo con el pelo largo: “Me decían Barby en Brasil con el pelo largo, pero hice muchos goles”.

Incluso, al finalizar el programa, Maxi no se esperaba que Wanda contara una intimidad de aquel entonces: “Yo tengo recuerdos de que nos hacíamos juntos baños de crema, porque él tenía el pelo rubio y sedoso. El Turco lo tenía más pajoso. Yo no le pasaba el secreto. Con Maxi hacíamos baños de cremas especiales, yo le hacía una cosita con el broche y se lo dejaba cuarenta minutos. Varias veces hasta le hacía la planchita. Se puso colorado”. Totalmente sonrojado, el exfutbolista se tapó la cara y expresó: “Tenés razón”.

Temas Relacionados

MasterChef CelebrityMaxi LópezIan LucasWanda Nara

Últimas Noticias

La inesperada confesión de Soy Rada sobre Agustina Cherri: “Fue por culpa de ella”

Antes de recibir a la actriz en el programa de Mario Pergolini, la anécdota del mago reunió recuerdos de la infancia con guiños a la cultura pop argentina

La inesperada confesión de Soy

Lali coronó el año con Sandra Mihanovich como invitada sorpresa: el abrazo que emocionó en el estadio de Vélez

El público ovacionó la unión de generaciones en especial después de la icónica interpretación de “Soy lo que soy”

Lali coronó el año con

Indiana Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez: la romántica foto

La hija mayor de Poroto y Nicole Neumann confirmó el vínculo con el joven futbolista, quien se perfila como una de las grandes promesas del club

Indiana Cubero blanqueó su romance

Las primeras fotos de Wanda Nara y Martín Migueles a pura pasión en una piscina: la coincidencia con Mauro Icardi

La conductora de Telefe se mostró a los besos con su novio a través de una publicación que encendió las redes. La similitud con su expareja despertó los comentarios de sus seguidores

Las primeras fotos de Wanda

Wanda Nara le organizó un increíble cumpleaños de 15 a su hijo Coki: osos gigantes, música y pool party al aire libre

El adolescente sopló las velitas en una celebración anticipada. Familia, amigos y torta personalizada para una noche inolvidable

Wanda Nara le organizó un
DEPORTES
Flamengo y PSG se enfrentarán

Flamengo y PSG se enfrentarán en la final de la Copa Intercontinental en Qatar: hora, TV y formaciones

Se acelera la salida del Diablito Echeverri del Bayer Leverkusen: el competidor que le apareció a River Plate

FIFA dio a conocer todos los votos del premio The Best: en qué puesto quedó Dibu Martínez y a quién superó Montiel en el Púskas

FIFA anunció un sustancial aumento en los premios para el Mundial 2026: cuántos millones embolsará el campeón

El Changuito Zeballos contó el detrás de escena de su icónico festejo de gol en el Superclásico ante River Plate en la Bombonera

TELESHOW
La inesperada confesión de Soy

La inesperada confesión de Soy Rada sobre Agustina Cherri: “Fue por culpa de ella”

Lali coronó el año con Sandra Mihanovich como invitada sorpresa: el abrazo que emocionó en el estadio de Vélez

Indiana Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez: la romántica foto

Las primeras fotos de Wanda Nara y Martín Migueles a pura pasión en una piscina: la coincidencia con Mauro Icardi

Wanda Nara le organizó un increíble cumpleaños de 15 a su hijo Coki: osos gigantes, música y pool party al aire libre

INFOBAE AMÉRICA

Ser joven y narcisista: un

Ser joven y narcisista: un estudio internacional reveló que se trata de un fenómeno universal

El dictador bielorruso Alexandr Lukashenko afirmó que Ucrania “desaparecerá del mapa” si la guerra continúa

La industria siderúrgica de Brasil alertó sobre el riesgo de colapso ante el crecimiento de las importaciones chinas

La Unesco documenta cuatro experiencias gastronómicas de Bolivia para un atlas de alimentos: ¿cuáles son?

Francia planea vetar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales por riesgos a la salud mental