Juan Otero y su novio Mateo Lofeudo celebraron con una romántica foto su amor: “11 meses”

El hijo de Flor Peña replicó una foto que su pareja compartió en sus redes para festejar una fecha especial en su noviazgo

Juan Otero y su novio Mateo Lofeudo celebraron con una romántica foto su amor: "11 meses"

Juan Otero, el hijo de Flor Peña, y su novio Mateo Lofeudo viven a pura felicidad su amor. A casi un año de cumplir su primer aniversario, la pareja festejó sus 11 meses de noviazgo.

Fue Mateo quien compartió una imagen en sus historias, donde aparecen abrazados y a punto de besarse, junto al mensaje: “11. Te amo”, escribió, junto a un emoji de corazón. La reacción de Otero no se hizo esperar: replicó la dedicatoria en su propia cuenta, multiplicando el alcance de la foto y dejando en claro que el romance se vive sin reservas.

Juan, que tiene 17 años y es la primera vez que presenta públicamente a uno novio, reconoció que es celoso: “No estoy orgulloso de eso y la gente me empezó a decir que vaya al psicólogo, que voy dos veces por semana”. Admitió su costado controlador: “Soy una persona tóxica”, aunque aclaró que esa faceta no lo enorgullece.

Mateo Lofeudo compartió una foto súper enamorado con Juan Otero, el hijo de Flor Peña

El monitoreo mutuo a través de una aplicación de rastreo se volvió eje de polémica. El joven actor defendió la práctica y explicó: “Entro a la aplicación y veo que está en su casa… Yo quiero tener la tranquilidad de que está en su casa o que está trabajando”. Aseguró que se trata de un acuerdo de pareja y, en tono autocrítico, agregó: “Yo soy la persona más tóxica del mundo” y “él aprendió a ser tóxico por mí, él no era tóxico… Un bajón, lo reenfermé”.

Más allá de los cuestionamientos, Otero remarcó en Infobae su indiferencia frente a la crítica masiva: “Puedo tener mil comentarios negativos y no los leo, no me interesa, no los respondo”. Pero dejó en claro que su límite es la familia: “Lo que me digan a mí me importa poco, pero que cuestionen el talento, la vida y las decisiones de mi mamá sí me molesta”.

El romance entre ambos comenzó en una fiesta en la Costa Atlántica, facilitado por una amiga del exnovio de Otero. La relación avanzó con rapidez y suma ya tatuajes compartidos, celebraciones y una convivencia cotidiana intensa: “No hay un día a la semana que no durmamos juntos. Un día en su casa y un día en la mía y nuestras familias se quieren”, relató el joven.

Juan Otero, el hijo de Flor Peña, y su novio Mateo Lofeudo en la fiesta de cumpleaños del actor por sus 17 años

La vigilancia y el control son parte de la rutina. Otero admitió haber dejado de salir de noche y prefiere que su novio tampoco lo haga solo. Si su pareja no llega directo a casa tras el trabajo, lo llama o recurre a videollamadas: “La videollamada te delata; si está con alguien, aparece en pantalla”.

Frente al escrutinio, Otero explicó cómo filtra las críticas: “Lo primero que siempre me fijo es el por qué me critican y si es una crítica vacía, y si no es algo constructivo para mi persona, no la tomo”. Asoció parte del hostigamiento con su historia familiar: “Mucho de esto viene también porque soy hijo de Florencia Peña”.

En paralelo a la vida amorosa, Juan apuesta a la autoexpresión y la independencia. Celebró su cumpleaños en octubre del año pasado, rodeado de amigos y familiares, con una torta roja en forma de corazón y estilismos llamativos junto a su madre.

El beso de Juan Otero con su novio Mateo Lofeudo cuando anunció su noviazgo

Respecto a sus orígenes, sostuvo una visión positiva de la separación de sus padres: “La separación de mis padres fue lo mejor que me pasó”. Explicó que disfruta la pluralidad familiar y rechaza el modelo tradicional: “Si están los dos juntos, así como una familia tipo: dos padres y dos hermanos, me mato, una paj... Me encanta ampliar, tener hermanos de un lado y del otro”, aseguró el actor que se formó en comedia musical en Nueva York y se dedica a perfeccionarse en su carrera artística.

