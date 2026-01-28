Barby Franco y Fernando Burlando, entre paseos en lancha, atardeceres y juegos en la playa

Teleshow

La influencer compartió las postales de su verano (Video: Instagram)

Barby Franco compartió en sus redes sociales una serie de postales y videos que reflejaron el espíritu alegre y relajado de sus vacaciones junto a Fernando Burlando y un grupo de amigos en la costa. La modelo mostró distintos momentos de disfrute y conexión, alternando entre paseos en el mar, juegos en la playa y atardeceres de postal.

En una de las imágenes más destacadas, el grupo se embarcó en una lancha y navegó cerca de acantilados y palmeras, con las clásicas construcciones de fondo y el sol cayendo sobre el horizonte. Barby, sonriente y con los brazos en alto, posó junto a Burlando, amigos y Sarah, su hija, mientras de fondo sonaba una canción de La Oreja de Van Gogh. El clima de la foto transmitió una energía de diversión y complicidad, reforzada por la belleza del paisaje y la luz dorada del atardecer.

La tierna postal de Sarah
La tierna postal de Sarah con su padrino (Instagram)

Durante las vacaciones, no faltaron los momentos familiares y de juego. En otra de las postales, Sarah disfrutó de la playa y jugó con su padrino a volar una cometa, en una escena espontánea y tierna que Barby acompañó con la frase: “Sarah estaba jugando con su padrino en la playa y aparece una mariposa en la foto”. El detalle de la mariposa, capturada justo en el encuadre, sumó un guiño especial y mágico al recuerdo bajo un cielo perfecto, sin una nube.

La secuencia de historias se completó con una foto del sol poniéndose sobre el mar, donde el cielo se tiñó de naranjas y dorados, y el agua reflejó los últimos rayos de la tarde estival. Este cierre visual resumió el espíritu de las vacaciones: naturaleza, belleza y ese instante de calma que marca el final de un día perfecto. Además de las imágenes, Barby subió videos en la lancha, donde se los vio bailando, cantando y disfrutando de la música junto a sus seres queridos mientras navegaban las aguas azules.

La navegación fue otro de
La navegación fue otro de los momentos felices de las vacaciones de Barby Franco y Fernando Burlando

Así, Barby Franco mostró cómo alternó actividades en familia, paseos en lancha, juegos en la arena y momentos musicales para vivir un verano a pleno. Las postales compartidas en redes reflejaron el valor de los encuentros, la importancia de disfrutar el presente y la alegría de sumar recuerdos entre amigos, naturaleza y atardeceres inolvidables.

Durante el verano, además, la modelo eligió mostrar su día a día como madre a través de historias en Instagram, compartiendo escenas auténticas que retratan desde las mañanas en la cama hasta los juegos en el agua, viajes y momentos de descanso en familia. En cada publicación, permitió que sus seguidores le preguntaran libremente sobre su rol de madre y ofreció respuestas directas, generando identificación e impulsando el debate sobre la crianza, los límites y las decisiones que toma en el ámbito familiar junto a Fernando Burlando.

El sol del atardecer fue
El sol del atardecer fue uno de los grandes protagonistas de la jornada

En una de las preguntas que completaron la cajita que dejó en sus historias, un seguidor le consultó si Sarah ya había dejado el pañal, a lo que Barby respondió con franqueza: “Sí lo dejó, pero de noche aún lo usa”. Cuando la pregunta se enfocó en el uso del chupete, sobre una foto de la niña en la playa, Barby fue contundente: “No. Ni se lo pienso sacar”.

Al responder a la pregunta “¿Cómo educás a Sari? ¿Es consentida?” en una imagen donde Sarah juega en la pileta junto a su padre y su primo Beltrán, Barby Franco explicó: “Por toda la familia, muy al igual que Beltrán, pero la única que le pone límites soy yo y por momentos, me pelea jajajaja”. La modelo recalcó con humor que combina el afecto con normas precisas y que asume esa responsabilidad sin sentir culpa.

