Quién es Julen Katzy, la estrella de la serie española Valle Salvaje que trabaja de carpero y mozo en San Clemente del Tuyú

El actor de la serie de época, que se transmite por Netflix, terminó sus grabaciones y se lanzó a una aventura impensada en Argentina: su video desarmando una carpa

Julen Katzy, joven actor español de 21 años, conocido por su papel protagónico en la serie Valle Salvaje, sorprendió al dejar temporalmente la actuación para trabajar como carpero en un balneario y mozo en una pizzería en San Clemente del Tuyú, en la costa argentina. El artista, que alcanzó notoriedad internacional interpretando a Leonardo de Guzmán, explicó que su decisión se basa en un deseo de vivir algo distinto y escapar de la rutina mediática.

“Quería vivir algo diferente, tenía la posibilidad de estar aquí y no sé qué me va a traer Argentina, tampoco sé lo que vengo buscando, pero siento que ya me llevo mucho”, afirmó Katzy a América TV Noticias, que lo halló en el balneario. El actor señaló que busca una experiencia vital más sencilla y auténtica, lejos del ambiente propio de las series televisivas.

El cambio de vida incluyó su llegada a San Clemente del Tuyú tras concluir las grabaciones de la última temporada de Valle Salvaje, una producción española estrenada el 27 de agosto de 2025. “¿Cómo llegué acá? No lo sé ni yo realmente. No me dio el tiempo ni a darme cuenta. De un día para el otro dije ‘me voy para Argentina’”, explicó con una sonrisa.

La oportunidad laboral surgió gracias a su amistad con el sobrino de Lucas, propietario del balneario donde trabaja, quien le ofreció el puesto a cambio de alojamiento y comida. “Lucas, que es el dueño y a quien le quiero agradecer mucho por todo lo que me está dando, me dejó un cuarto, me dan de comer, me dan de desayunar, me dan de cenar y a cambio, pues yo le ayudo acá con lo que necesita”, detalló Katzy a América TV.

Durante las mañanas, el actor arma y desarma carpas en el balneario. Por las noches, atiende mesas como mozo en una pizzería local, alternando funciones entre ambos empleos para integrarse plenamente en la rutina de la temporada turística. Katzy aclaró que su estadía no responde a una necesidad económica, sino a una decisión consciente de elegir el tipo de vida que desea experimentar en este momento. “Para mí la vida no es dormir hasta las tres de la tarde y comer en el mejor restaurante. Eso también, pero me aburro. Prefiero levantarme, estar con mis compañeros, con gente como yo, normal. Yo prefiero la experiencia antes que el dinero”, comentó, enfatizando el valor de la convivencia y el esfuerzo cotidiano.

El recibimiento de los vecinos y de los turistas fue destacado por Katzy, quien reconoció que muchas personas lo identifican rápidamente. “Me reconocen, muchos me preguntan, o me dicen: ‘Te pareces muchísimo al actor de la novela’. Y digo: ‘Sí, claro, claro’. Y nada, me lo paso bien, y luego hacemos fotitos, mandamos saludos”, contó el actor a América TV. La amabilidad y espontaneidad del entorno se convirtieron en parte esencial de su experiencia.

La diferencia entre la fama obtenida en los sets de grabación y su actual rutina le llevó a reflexionar sobre sus prioridades personales. Lejos de buscar el reconocimiento por su trayectoria en series televisivas, Katzy elige valorar la sencillez y el aprendizaje.

Katzy adelantó que planea permanecer en Argentina hasta marzo, completando la temporada estival antes de regresar a España. Afirmó que la hospitalidad local y el apoyo que recibió cambiaron su modo de ver la vida; valores como la apertura y la disposición de las personas marcan una experiencia que espera conservar en su regreso. De aquí rescata “la vida que tienen, lo abiertos que son y la disposición que tienen para ayudarte. Eso me impresionó mucho”.

La experiencia de Katzy generó impacto en redes sociales argentinas, donde usuarios celebraron la sencillez y humildad del joven actor. La viralización de su historia refleja una simpatía amplia y valoración positiva hacia quienes se animan a salir de lo convencional, priorizando la vivencia personal sobre el éxito profesional.

