El elogio de Natalie Portman a Dolores Fonzi que revivió un escándalo de hace 20 años con Gael García Bernal en el medio

La actriz se refirió a la falta de filmes dirigidos por mujeres en la máxima premiación de Hollywood (Video: Variety)

La ausencia de Belén, la película argentina dirigida, escrita y protagonizada por Dolores Fonzi, entre las candidatas a los Premios Oscar 2026, recibió el inesperado apoyo y elogios de Natalie Portman. En una entrevista, la actriz cuestionó la falta de presencia femenina en las ternas del máximo premio del cine de Hollywood y su elogioso comentario tuvo ecos en un escándalo del pasado cuando la figura de El cisne negro estaba de novia con Gael García Bernal, luego pareja de la figura argentina.

La actriz estadounidense, en declaraciones a Variety durante el Festival de Sundance en donde presentó su película The Gallerist, valoró el trabajo de Fonzi y apuntó contra la escasa presencia femenina en las premiaciones, señalando que este hecho subraya los desafíos aún pendientes de la industria cinematográfica.

Dolores Fonzi protagonizó, escribió y dirigió Belén, película que fue preseleccionada para los Premios Oscar por Argentina y no consiguió su nominación para el galardón (Amazon Prime Video)

Ya en la recta final del año, y con las nominaciones consumadas, Portman reflexionó durante la entrevista sobre las dificultades estructurales que enfrentan las cineastas. “Incluso cuando pasas las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, pero no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set”, afirmó la estrella de Star Wars y Jackie.

A lo largo de la entrevista con el medio estadounidense Variety, Portman fue contundente al afirmar: “Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Y solo ves barreras en todos lados, porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios”. En ese contexto, la actriz enumeró producciones que, a su criterio, merecen mayor visibilidad: “Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén, Late shift… Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen”, declaró.

Natalie Portman y Gael García Bernal estuvieron en pareja entre 2003 y 2006

Las palabras de Natalie Portman no tardaron en llegar a Dolores Fonzi, quien a través de su cuenta de Instagram replicó el apoyo que recibió de la intérprete israelí junto a un emoji que reflejaba su emoción por sus dichos. Sin embargo, estas declaraciones no hicieron más que revivir en las redes sociales el escándalo que acaparó tapas de revistas y horas de televisión en 2006.

Hace 20 años, la actriz de Hollywood viajó a Buenos Aires en medio de versiones sobre un supuesto vínculo sentimental entre Fonzi y Gael García Bernal. Ambos, Portman y el actor mexicano, atravesaban entonces un romance que acaparó titulares internacionales. El desembarco de Portman en el país estuvo motivado por los rumores y allí ocurrió un altercado entre ambas, que según se dijo, incluyó una cachetada, una versión que desmintió Dolores.

Dolores Fonzi y Gael García Bernal formalizaron su pareja en 2008. De esa unión nacieron sus hijos Lázaro y Libertad, en 2009 y 2011 respectivamente (Verónica Guerman)

De aquel momento hay imágenes de Natalie Portman, furiosa con la prensa argentina que la siguió desde su arribo al país en medio de esa polémica versión de infidelidad. “Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante. No sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es una estrella. Star Wars”, recordó el episodio en 2021 durante su visita a Los Mammones.

“Lo vi desde el lugar de actriz. Fue más escandaloso lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad”, aseveró. “¿Vino a chequear algo?”, preguntó Jey Mammon, conductor del ciclo. “No, e igual quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes, porque yo no llegué a romper nada. Fue todo muy arriba, todo sacado de contexto”, afirmó Fonzi, en alusión a que ambos habían actuado en 2001 en Vidas privadas, la película de Fito Páez.

“Películas como Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén… Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen”, destacó Natalie Portman (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre esos hechos, Dolores manifestó posteriormente que se magnificó lo sucedido: “Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche; sentía que me querían secuestrar”, concluyó.

La polémica desencadenó el distanciamiento entre Portman y García Bernal, que tras una breve reconciliación en la Patagonia, pusieron fin a su relación. A partir de entonces, Fonzi y el actor formalizaron su pareja. De esa unión nacieron sus hijos Lázaro y Libertad, en 2009 y 2011 respectivamente. Las circunstancias iniciales de este triángulo amoroso siguieron siendo objeto de especulación.

Dos décadas después de aquella controversia, las expresiones de Natalie Portman sobre el filme de Dolores Fonzi parecen demostrar que no quedaron rencores y que hoy las une las mismas luchas.