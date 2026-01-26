Mirtha Legrand, de Mar del Plata a Buenos Aires: “Vuelvo para organizar mi cumpleaños”

Mirtha Legrand contó por qué se vuelve a Buenos Aires: "Tengo que volver a Buenos Aires para preparar mi cumpleaños"

Mirtha Legrand concluyó su temporada en Mar del Plata y volvió a Buenos Aires después de varias semanas en la ciudad balnearia. Durante su estadía, combinó trabajo con salidas al teatro y grabaciones de su programa.

Antes de dejar el hotel Costa Galana, la conductora brindó declaraciones a la prensa sobre su experiencia en La Feliz. “Maravilloso, el público divino, otras veces me he quedado los dos meses, pero ahora tenía que volver”, comentó la diva en Intrusos (América).

El motivo de su regreso anticipado se debió a que debe organizar su cumpleaños. “Vuelvo porque tengo que organizar mi cumpleaños”, expresó Mirtha, quien a pesar de sus deseos de continuar en la costa, tenía compromisos en la capital. “Me hubiera gustado quedarme, pero tengo que hacer en Buenos Aires”, agregó.

Mirtha Legrand junto a Claudia Álvarez Argüelles y Fabián Medina Flores durante el ingreso de la diva a la gala (Gentileza: Prensa Fundami)

Durante su estadía en enero, Mirtha Legrand asistió a diversas obras teatrales, incluyendo “Fátima Universal”, el espectáculo de Fátima Florez, así como otras propuestas de la cartelera marplatense. Su programa, “La Noche de Mirtha”, se emitió desde Mar del Plata con invitados especiales en cada edición.

Acerca de su intensa agenda, Mirtha destacó que no tuvo noches libres, afirmando: “No me he acostado antes de las 2 de la mañana”, dejando en claro que su paso por La Feliz fue todo menos un descanso.

En otra de sus salidas, con su amigo Carlos Rottemberg (Jose Tetty)

Otra de sus salidas teatrales fue para ver El Secreto, la comemdia protagonizada por Gerardo Romano y Ana María Picchio, junto a Rodrigo Noya y Gabriela Sari. La diva arribó luciendo un conjunto de dos piezas en tono fucsia con detalles florales multicolores en la parte inferior de la falda y en los puños. La chaqueta, de manga larga, con botones forrados del mismo color y un diseño estructurado, resultó ideal para la noche fresca de la costa argentina. La cabellera de La Chiqui, en tono rubio dorado, estaba peinada en un estilo clásico y voluminoso. El atuendo destacaba por su color intenso y los motivos florales en contraste, aportando un toque visual distintivo.

Mirtha Legrand fue a ver El Secreto, en Mar del Plata, protagonizada por Gerardo Romano (José Tetty)

Tras el cierre de la obra, el elenco saludó al público, destacó la presencia de figuras como Miguel Ángel Rodríguez, Mariano Iúdica y, sobre todo, de Mirtha Legrand. Fue así como, entre los aplausos, Gerardo Romano descendió del escenario con un enorme ramo de flores en sus manos. Al llegar a la butaca de La Chiqui, la conductora se mostró sumamente agradecida.

Acto seguido, la diva recibió un micrófono y, ante la mirada de todos los presentes, saludó al público y manifestó sus sensaciones tras el espectáculo: “Buenas noches a todos, qué noche maravillosa hemos pasado. Realmente son unos actores magníficos. Son unos grandes actores todos. Gracias por haberme invitado y por compartir con un público tan amoroso. La obra me encantó, me gustó muchísimo, además cortita, no te dormís, fantástica. ¿Cuánto dura? Una hora y pico, ¿no?. Ana María, un placer verte, y a los jóvenes actores también. Linda noche, me voy a dormir encantada”.

Lejos de vivir unas vacaciones tradicionales, la conductora describió una agenda cargada de actividades sociales, salidas nocturnas y compromisos profesionales. “No tenía ninguna noche libre, no me he acostado antes de las 2 de la mañana”, confesó, graficando que su paso por la ciudad balnearia fue, más que un descanso, una temporada de trabajo y exposición pública.

Con su retorno a la Ciudad de Buenos Aires, Mirtha se prepara ahora para encarar la organización de un nuevo festejo de cumpleaños (el próximo 23 de febrero) y para definir cómo continuará su agenda televisiva en los próximos meses. Mientras tanto, su paso por Mar del Plata volvió a convertirla en una de las figuras centrales de la temporada de verano, combinando tradición, trabajo y cercanía con el público.

