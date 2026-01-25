Teleshow

El impactante look de Mirtha Legrand: cristales, mini pailleté y oro para su tercera noche en la costa

La Chiqui se llevó todos los aplausos con un vestido dorado de Claudio Cosano

En su tercer programa desde Mar del Plata, la Chiqui se llevó todos los aplausos con un vestido dorado con cristales (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Para su tercera noche en Mar del Plata, Mirtha Legrand volvió a acaparar todas las miradas con un look tan sofisticado como emblemático. Fiel a su estilo de alta costura, la diva eligió un impactante vestido beige de Claudio Cosano, bordado íntegramente en cristales, mini pailleté y detalles en oro, consolidando su lugar como referente indiscutida de la elegancia televisiva.

El vestido, de largo clásico y silueta recta, presenta mangas largas y hombros sutilmente marcados, lo que aporta estructura y porte. La prenda se distingue por el minucioso trabajo de apliques realizados en cristales y pailletes diminutos que tapizan toda la superficie, generando un efecto de brillo y movimiento bajo las luces. El diseño en oro recorre el escote en V y se ramifica en motivos orgánicos a lo largo del torso y las mangas, logrando un equilibrio perfecto entre lujo y delicadeza. La base beige funciona como un lienzo neutro que realza el esplendor de los materiales y permite que los bordados se luzcan como protagonistas absolutos.

Para acompañar este diseño, La Chiqui optó por joyas doradas: aros colgantes clásicos con piedras translúcidas, varios anillos de gran tamaño y una pulsera a juego, todos seleccionados para sumar luz sin competir con el vestido. Sus uñas, esmaltadas en un rojo intenso, aportaron un toque vibrante y femenino al conjunto.

El peinado, un clásico de la conductora, consistió en un brushing voluminoso en tono rubio platinado, con ondas suaves que enmarcan el rostro y refuerzan su impronta icónica. El maquillaje, impecable y de acabado luminoso, incluyó piel aterciopelada, ojos delineados y sombreados en tonos neutros, rubor sutil y labios nude rosados, completando una imagen de elegancia atemporal y sofisticación. Cada detalle del look reafirmó el sello personal de Mirtha Legrand, que noche a noche continúa marcando tendencia y dejando huella en la moda argentina.

Mirtha volvió a apostar por
Mirtha volvió a apostar por un vestido de Claudio Cosano (Prensa El Trece)

En esta edición de La Noche de Mirtha reunió en su mesa a un grupo de invitados que aportó dinamismo y variedad a la velada costera. El humorista y conductor Agustín “Rada” Aristarán se sumó con su carisma y su inconfundible estilo multifacético, mientras que la actriz Malena Solda, reconocida por su intensa trayectoria en teatro, cine y televisión, compartió anécdotas y reflexiones sobre el oficio.

La mesa también contó con la presencia de Gloria Carrá, actriz, cantante y referente de la ficción argentina, que abordó su actualidad artística y su mirada sobre el rol de la mujer en el espectáculo. El actor y humorista Diego Pérez, con su impronta popular y cálida, aportó momentos de distensión y humor, sumando historias de su recorrido en el teatro de revista y la televisión.

El asesor de imagen Fabián Medina Flores, referente indiscutido en la moda local, completó la mesa con su análisis sobre tendencias, estilos y los secretos detrás de los grandes looks del espectáculo. La diversidad de trayectorias y miradas permitió que la conversación fluyera con naturalidad, alternando momentos de humor, análisis y emoción.

En el programa del fin de semana pasado, en medio del revuelo mediático por los insólitos rumores que vincularon sentimentalmente a Juana Viale con Mauricio Macri, Legrand decidió romper el silencio y hablar del tema al aire de su programa, brindando la palabra más buscada y categórica sobre el escándalo.

La Chiqui fue categórica a la hora de hablar de los rumores de relación entre su nieta y el expresidente de la Nación (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

En diálogo con Marcelo Polino, Mirtha fue contundente y calificó la versión como “una vil mentira”. “Ayer estuve con Juanita acá. Nada que ver, nada que ver. Un disparate. No sé de dónde salió eso. Es un invento. Está de novia hace tiempo. Vino con su novio acá. En absoluto. Un disparate, una locura. ¿De dónde salieron esas cosas que hacen tanto daño?”, expresó la conductora.

Polino agregó: “O sea, estaba enojadísima”. Y Mirtha insistió: “Así que aprovecho para desmentirlo. Absoluta mentira”. La diva identificó de dónde surgió la versión: “¿Qué fue? ¿Torchia, no? El que lo dijo, ¿Torchia?”. Polino confirmó: “Franco Torchia fue quien dijo, dio la versión, sí. Y Juana sacó un posteo”. Mirtha sumó: “Creo que después mandó un telegrama o una notificación a Cristóbal López, que es el dueño de la radio, ¿no?”. Polino acotó: “Donde lo dijo, en C5N”. Mirtha reforzó: “Para desmentirlo. Porque se venía un juicio, Juana ya había hablado con su abogado. Es horrible, un romance con Macri que se acaba de separar, pero qué ridículo. Nada que ver, nada que ver. ¿Quién inventa esas cosas? ¿Qué hacen tanto daño?”.

La conductora lamentó el impacto que los rumores tuvieron en su nieta y en la familia: “A Juana le molestó y a Marcela le molestó”. Y reiteró: “Porque además uno lo desmiente, pero no falta gente que diga: ‘Algo habrá, algo habrá’”. Polino concluyó: “Miente, miente, que algo quedará”. Mirtha asintió: “Miente, miente, que algo quedará. Tal cual. Así que bueno, aprovecho para desmentirlo. Me molestó muchísimo, me dolió. Ayer estuve con ella”.

