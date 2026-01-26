Teleshow

El motivo del pedido de disculpas de Marcela Tauro a Marixa Balli: “Fui una maleducada; estuve guaranga”

La periodista le pidió perdón a la exvedette y participante de MasterChef Celebrity por una actitud que tuvo. El video

La conductora de Infama, luego de una nota con la exvedette, realizó una mea culpa sobre una actitud que tuvo (Video: Infama/ América TV)

Un inesperado encontronazo se dio entre Marcela Tauro y Marixa Balli. En Infama (América TV), la conductora dejó al descubierto un episodio de desencuentro personal que tuvieron por la invitación que la participante le hizo a la periodista para MasterChef Celebrity (Telefe), el ciclo en donde es una de las concursantes.

Apelando a la franqueza, la periodista reconoció su error sin rodeos. “Empecé el programa pidiéndole perdón. Fui una maleducada”, confesó al referirse a la propuesta que la exvedette le había hecho para cocinar juntas en televisión.

La periodista relató que, por compromisos personales y laborales, no pudo aceptar: “Ella me convocó para ir un día al programa y yo me iba de viaje. En vez de decir ‘ahora no puedo’, tenemos tan incorporada la cultura del laburo que agarré todo, llamé al canal, iba a estar 7 horas y a la madrugada viajaba”.

“Marcela, te voy a matar. Yo esperaba que me llame cuando pedí cocinar con ella, hablamos y después me enteré cuando salió a hablar por la televisión que no venía", se lamentó Marixa (Infama, América TV)

El trasfondo familiar también marcó la agenda de Tauro en aquellos días. “Fue un viaje muy emotivo con mi hermana porque necesitábamos apapucharnos mucho”, compartió, justificando la imposibilidad de sumarse a la propuesta de la intérprete de “La Cachaca”. A pesar de la confianza, admitió: “Estuve guaranga yo que no le contesté. Le tendría que haber dicho ‘muchas gracias por pensar en mí’”.

Por su parte, Marixa en una nota con el mismo ciclo exteriorizó su resquemor con Tauro. “Marcela, te voy a matar”, lanzó en tono distendido, y amplió: “Yo esperaba que me llame cuando pedí cocinar con ella, hablamos y después me enteré cuando salió a hablar por la televisión que no venía. Me tendrías que haber dicho ‘Maru, no voy a poder cocinar’ y listo. Esperaba ese llamadito”.

La actriz remarcó la confianza que ambas comparten: “Nos conocemos de toda la vida, pero te juro que me sorprendió. Tiene mucho código y cuando me enteré todo por televisión dije ‘¿qué pasó?’”. Sumó que la situación le llamó la atención: “No me enojé, pero creo que somos mujeres grandes y creo que tenemos un código de muchos años en esto. En estos cuerpos hay mucho código”.

El mea culpa de Marcela Tauro con Marixa Balli. “Estuve guaranga yo que no le contesté. Le tendría que haber dicho ‘muchas gracias por pensar en mí’”, se sinceró (Infama, América TV)

El episodio se resolvió sin rencores, pero dejó una enseñanza. Balli reiteró: “Está todo más que bien, pero me sorprendió”. Al volver de la nota, la panelista de Intrusos (América TV) finalmente, insistió en su autocrítica: “Le pido disculpas. Tiene toda la razón y yo no”.

En medio de la anécdota, Marcela reveló su poca afinidad con la cocina: “No sé cocinar, la iba a embarrar”, y bromeó sobre las expectativas que Balli tenía para ese encuentro: “Cuando ella me convocó me dijo ‘mirate videos sobre condimentos’, lo único que me faltaba… Le agradezco por haberme tenido en cuenta, es bueno siempre que te llamen”.

La presentadora confesó que, aunque cocina en casa, suele optar por alternativas más sencillas para alimentar a Juan Cruz Álvarez, su hijo de 19 años. “Cocino, pero básico. Mi cocina, pero con tal de que no me ensucie la cocina, prefiero hacerlo yo. Le cocino yo o sino, delivery”. Su hijo, reconoció, está acostumbrado a una cocina de otro nivel: “Mi hijo está mal acostumbrado porque mi mamá cocinaba como los dioses. Yo no heredé ese don. Me gustaría aprender, pero no tengo tiempo”.

La empresaria viene teniendo una participación destacada en el reality show de cocina. Luego de asegurar que nunca disfrutó de la cocina y que a la hora de comer siempre prefirió los platos más sencillos que las propuestas gourmet que tiene que preparar en el programa, su crecimiento viene sorprendiendo a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. En su historial durante la competencia consiguió dos medallas como mejor plato, una de oro y otra de plata.

