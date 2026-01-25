Teleshow

Tras el reclamó de Wanda Nara a Maxi López por un diamante, el exfutbolista confesó cuántos regalos recibió de ella

El participante relató, en la edición especial de los sábados, que compró un diamante, pero que el destino del obsequio no era para la conductora

La respuesta de Maxi López al pedido de un diamante de regalo por parte de Wanda Nara

El reciente intercambio televisivo entre Wanda Nara y Maxi López llamó la atención en la edición especial de los sábados del reality show de cocina. Todo comenzó cuando la conductora se acercó a la estación del exfutbolista y lanzó un reclamo en pleno programa mientras le mostraba su mano desnuda: “No me llegó el regalo de Navidad. Estoy sin diamantes”.

De inmediato, entre bromas y cierta tensión, Wanda Nara insistió: “Lo tenés en la valija. Bueno, buscálo”. López admitió entonces: “Compré diamantes. Lo que pasa es que…”. Ella repreguntó, sorprendida: “¿Ah, compró diamantes?”.

El momento en que Wanda Nara le reclama un diamante de regalo a Maxi López

La conversación se trasladó luego a la mesa grupal de la edición especial de los sábados del reality, donde entre enormes bowls de pochoclos, además de Maxi López también se encontraban Emilia Attias, Sofía Gonet, Cachete Sierra y Miguel Ángel Rodríguez.

López ironizó sobre los obsequios: “¿Cuántos regalos de Navidad tengo que hacer? ¿Cuántos regalos hiciste? Uno en Suiza y basta. Me reclaman de nuevo acá”.

Attias intervino con una pregunta: “¿Pero a vos te hacen regalo de Navidad?”. López contestó de forma tajante: “Cero”. Cuando Attias insistió sobre si había recibido algún regalo, él remató: “Esta y los últimos veinte años, nunca nada”.

"Cero", esa es la cantidad de regalos, según Maxi López, que recibió de Wanda Nara

En medio de ese clima distendido, Rodríguez retomó el tema y preguntó: “Pero qué querían, un regalo de Navidad o para quién. Pero qué querías, un diamante. ¿Quién lo quería? Ah, Wanda. Yo compré el diamante. No…”. López aclaró la situación sin rodeos: “Pero para la sueca. No para Wanda”.

Intentando apoyar a Nara, Gonet comentó: “Bueno, pero Wanda, escúchame. Eso no lo justifique”. López respondió: “Pero yo le regalé muchos diamantes. Diamantes, casas, autos”.

Rodríguez aportó una cuota de humor con su observación final: “Se recibió de Papa Noel”.

Maxi López contó que Wanda Nara lo llamó antes de romper con Mauro Icardi

Esta semana, las recientes disputas públicas entre Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales reflotaron momentos de profunda tensión familiar, reviviendo episodios que, según Maxi López, marcaron un antes y un después en la vida cotidiana de sus hijos.

El exfutbolista, instalado en Mar del Plata, donde forma parte del staff de Olga, detalló que cuando ocurrió el llamado escándalo conocido como Wandagate, intentó aislar a los menores de la exposición mediática, proponiéndoles actividades familiares sin dispositivos tecnológicos: “Vamos a ir a jugar tipo al ping-pong, al bowling, a un salón de juegos, pero dejamos todos los teléfonos en casa”.

A pesar de esta estrategia, reconoció que fue imposible mantenerlos ajenos a las noticias, al descubrir que sus hijos accedieron a sus teléfonos durante la madrugada. La crisis se desencadenó en octubre de 2021, cuando Nara lo alertó telefónicamente: “En ese preciso momento, yo estaba preparando una pasta, comiendo con Daniela. Wanda me dijo: ‘Se viene un quilombo’”, rememoró López al describir la advertencia previa a la publicación de la frase “otra familia más que te cargaste por zorra”, dirigida a la China Suárez y que confirmó la infidelidad de Icardi.

El exjugador relató que no imaginaba el impacto que tendría ese episodio: “Había tironeo, pero yo no pensé que iba a tal nivel. Me dijo que les sacara los teléfonos a los chicos”.

Consciente de la dificultad de aislar a los chicos en un mundo hiperdigitalizado, el ex futbolista se preguntó: “¿Cómo le voy a sacar los teléfonos? Si después lo ven en TikTok, lo ven acá, lo ven acá”.

La notoriedad de este conflicto familiar sigue vigente, ya que desde que Icardi y Suárez blanquearon su relación, según destacó el medio, la exposición pública de las partes involucradas y las consecuencias para sus hijos mantienen activo el interés sobre el caso, mostrando la complejidad de proteger la intimidad en un entorno hiperdigitalizado.

