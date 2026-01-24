Un video de Wanda Nara con su hija disparó rumores de embarazo

La empresaria y su hija mayor fueron de compras y el gesto de la pequeña generó revuelo en redes (Video: Instagram)

Hace tiempo que la vida de Wanda Nara se vive como una especie de reality show, donde el minuto a minuto de su vida es expuesto en redes sociales. Luego del fuerte ida y vuetla que tuvo con Mauro Icardi en redes, un video que comenzó a circular despertó rumores de embarazo en la empresaria , desatando un nuevo capítulo en el escándalo que la tiene de protagonista hace meses.

En el video subido a la cuenta de Instagram de LAM y grabado por una de las personas que se encontraba en el local, se puede ver a Wanda en un local de ropa de una reconocida marca deportiva, acompañada por su hija mayor, fruto de su relación con el delantero del Galatasaray. Ella, vestida de negro con un bolso tejido de Miu Miu, lleva en la mano unas prendas de color rojo, mientras que su hija camina a su lado.

Mientras miraban entre las prendas, la hija de Nara mira a la cámara que la estaba grabando, mira a su mamá, se agacha a besarle la panza y sigue mirando ropa como quien no quiere la cosa. "Wanda comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a su panza. ¿Qué pasa acá?“, escribió la cuenta del programa de América TV en el pie del mismo. Este gesto no tardó en volverse el tema de conversación en las redes y los rumores de un posible embarazo no tardaron en convertirse en el tema central de todas las charlas.

“Lo hizo porque sabía que la estaban grabando”; “Se cagan de risa, jajaja amooo“; ”La nena mira a la cámara, para mí lo hizo a propósito“; ”Es para el bebé de Maxi ... y ustedes siempre caen en suposiciones"; “Seguro le compra ropa a peque de maxi y flashan colores. Se les ca... de risa en la cara, como si no supieran q las están filmando”; fueron algunos de los comentarios que dejaron en los comentarios del video, apoyando la teoría de que tan solo se trata de una broma y que no está realmente en pareja.

La vida amorosa de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) siempre es tema de conversación y su última pareja es Martín Migueles, sin embargo, en las últimas semanas, los rumores de separación no tardaron en rodearlos, por lo que los rumores de embarazo se dan en medio de una incertidumbre acerca del presente amoroso de la presentadora.

Días atrás, antes de ingresar a las grabaciones del reality de cocina, la conductora fue abordada por las cámaras de Puro Show(El Trece) y respondió de manera clara y directa a los rumores. Consultada sobre su relación con Migueles, Wanda fue tajante: “Sigo sola, sigo sola”. Aunque los cronistas insistieron sobre las imágenes recientes en las que se la vio junto a Martín y a sus hijas ingresando a los estudios donde se graba el reality de cocina, la empresaria prefirió no poner rótulos. “No le pongo titular. O sea, estoy muy bien. Hay muy buena onda, amistad, todo bien. Tengo mucha confianza y una muy buena relación. Me gusta quedar así”.

Esto no fue todo; el domingo, a través de las historias de la cuenta secundaria de Wanda, compartieron postales que no dejaron lugar a dudas. La primera imagen mostró a Martín, de espaldas, preparando un asado, un gesto simple pero cargado de simbolismo familiar. A esto se sumó un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores: Valentino López, el hijo mayor de Wanda, dejó un comentario en la publicación de Migueles, evidenciando la aprobación de la pareja por parte del círculo íntimo de la conductora.

La escena familiar continuó durante la tarde del lunes, cuando Wanda subió un breve video en el que se pudo ver a sus hijos mayores, Valentino, Benedicto y Constantino, disputando un partido de pádel junto a Migueles, quien formaba parte de uno de los equipos. “Ellos”, escribió la conductora junto a un emoji de corazón blanco, reforzando la señal de que el vínculo amoroso no solo se había retomado, sino que volvía a incluir a toda la familia en la cotidianidad.