Teleshow

Un video de Wanda Nara con su hija disparó rumores de embarazo

La empresaria y la mayor de las niñas fueron de compras y las cámaras lograron captar el momento en el que la pequeña besa el vientre de su madre

Guardar
La empresaria y su hija mayor fueron de compras y el gesto de la pequeña generó revuelo en redes (Video: Instagram)

Hace tiempo que la vida de Wanda Nara se vive como una especie de reality show, donde el minuto a minuto de su vida es expuesto en redes sociales. Luego del fuerte ida y vuetla que tuvo con Mauro Icardi en redes, un video que comenzó a circular despertó rumores de embarazo en la empresaria , desatando un nuevo capítulo en el escándalo que la tiene de protagonista hace meses.

En el video subido a la cuenta de Instagram de LAM y grabado por una de las personas que se encontraba en el local, se puede ver a Wanda en un local de ropa de una reconocida marca deportiva, acompañada por su hija mayor, fruto de su relación con el delantero del Galatasaray. Ella, vestida de negro con un bolso tejido de Miu Miu, lleva en la mano unas prendas de color rojo, mientras que su hija camina a su lado.

Mientras miraban entre las prendas, la hija de Nara mira a la cámara que la estaba grabando, mira a su mamá, se agacha a besarle la panza y sigue mirando ropa como quien no quiere la cosa. "Wanda comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a su panza. ¿Qué pasa acá?“, escribió la cuenta del programa de América TV en el pie del mismo. Este gesto no tardó en volverse el tema de conversación en las redes y los rumores de un posible embarazo no tardaron en convertirse en el tema central de todas las charlas.

El momento en el que
El momento en el que la hija mayor de Wanda besa su panza y desata rumores de embarazo

“Lo hizo porque sabía que la estaban grabando”; “Se cagan de risa, jajaja amooo“; ”La nena mira a la cámara, para mí lo hizo a propósito“; ”Es para el bebé de Maxi ... y ustedes siempre caen en suposiciones"; “Seguro le compra ropa a peque de maxi y flashan colores. Se les ca... de risa en la cara, como si no supieran q las están filmando”; fueron algunos de los comentarios que dejaron en los comentarios del video, apoyando la teoría de que tan solo se trata de una broma y que no está realmente en pareja.

La vida amorosa de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) siempre es tema de conversación y su última pareja es Martín Migueles, sin embargo, en las últimas semanas, los rumores de separación no tardaron en rodearlos, por lo que los rumores de embarazo se dan en medio de una incertidumbre acerca del presente amoroso de la presentadora.

Días atrás, antes de ingresar a las grabaciones del reality de cocina, la conductora fue abordada por las cámaras de Puro Show(El Trece) y respondió de manera clara y directa a los rumores. Consultada sobre su relación con Migueles, Wanda fue tajante: “Sigo sola, sigo sola”. Aunque los cronistas insistieron sobre las imágenes recientes en las que se la vio junto a Martín y a sus hijas ingresando a los estudios donde se graba el reality de cocina, la empresaria prefirió no poner rótulos. “No le pongo titular. O sea, estoy muy bien. Hay muy buena onda, amistad, todo bien. Tengo mucha confianza y una muy buena relación. Me gusta quedar así”.

La conductora habló con las cámaras de Puro Show acerca de todas las cosas que se dijeron en el último tiempo (Video: Puro Show- El Trece)

Esto no fue todo; el domingo, a través de las historias de la cuenta secundaria de Wanda, compartieron postales que no dejaron lugar a dudas. La primera imagen mostró a Martín, de espaldas, preparando un asado, un gesto simple pero cargado de simbolismo familiar. A esto se sumó un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores: Valentino López, el hijo mayor de Wanda, dejó un comentario en la publicación de Migueles, evidenciando la aprobación de la pareja por parte del círculo íntimo de la conductora.

La escena familiar continuó durante la tarde del lunes, cuando Wanda subió un breve video en el que se pudo ver a sus hijos mayores, Valentino, Benedicto y Constantino, disputando un partido de pádel junto a Migueles, quien formaba parte de uno de los equipos. “Ellos”, escribió la conductora junto a un emoji de corazón blanco, reforzando la señal de que el vínculo amoroso no solo se había retomado, sino que volvía a incluir a toda la familia en la cotidianidad.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro IcardiMartín MiguelesMaxi LópezChina Suárez

Últimas Noticias

Luego del llanto, Daniela Celis se animó a posar en bikini y celebró su cuerpo: “Vamos a romper barreras”

Tras abrir su corazón y contar las inseguridades que siente al exhibirse en malla tras dar a luz a las gemelas, la exparticipante de Gran Hermano hizo una sesión de fotos a orillas del mar

Luego del llanto, Daniela Celis

Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino: la emotiva sorpresa

La pareja armó las valijas y partió rumbo a Madrid para encontrarse con el Cholo Simeone y el resto de la familia del exjugador del Rayo Majadahonda

Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Luciano Pereyra revela su debilidad por Mar del Plata: “Acá hay un plus de alegría”

En la previa de su concierto, el músico habló con Teleshow y recordó su primera visita a la ciudad

Luciano Pereyra revela su debilidad

Evangelina Anderson y La Reini celebran la soltería con un desafío para los hombres

Las dos amigas compartieron un video desbordante de energía y humor, inspirando a sus fans a disfrutar el verano sin ataduras

Evangelina Anderson y La Reini

La China Suárez reapareció en las redes tras el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara: “Háblenme de amor”

La actriz rompió su silencio virtual de cuatro días y se manifestó luego del furioso ida y vuelta entre el futbolista y la empresaria

La China Suárez reapareció en
DEPORTES
Racing pierde con Gimnasia en

Racing pierde con Gimnasia en La Plata en su estreno en el Torneo Apertura

Con otra buena actuación de Franco Mastantuono, Real Madrid venció 2-0 a Villarreal por La Liga de España

Con Messi de titular, Inter Miami pierde 2-0 con Alianza Lima en el primer amistoso del año

Estallaron los memes tras la polémica por el penal en River Plate-Barracas Central

River Plate venció 1-0 a Barracas Central en el inicio del Torneo Apertura

TELESHOW
Luego del llanto, Daniela Celis

Luego del llanto, Daniela Celis se animó a posar en bikini y celebró su cuerpo: “Vamos a romper barreras”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino: la emotiva sorpresa

Luciano Pereyra revela su debilidad por Mar del Plata: “Acá hay un plus de alegría”

Evangelina Anderson y La Reini celebran la soltería con un desafío para los hombres

La China Suárez reapareció en las redes tras el escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara: “Háblenme de amor”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu recibió en Israel a

Netanyahu recibió en Israel a Witkoff y Kushner para discutir la segunda fase de la tregua en Gaza

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

EEUU comentó que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” durante las conversaciones en Abu Dabi

Qué es el nervio vago y por qué se convirtió en el nuevo foco de las terapias antiestrés

Instaló una cámara escondida en el baño y filmó a una nena de 10 años: los detalles del caso que conmociona a Francia