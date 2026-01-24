Teleshow

Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

Mientras disfruta de sus vacaciones en el Caribe mexicano, la conductora se inspiró en la icónica serie de los 90 para su nueva producción

Guardar
Pampíta en modo Baywatch en
Pampíta en modo Baywatch en su producción en Costa Mujeres (Instagram)

En una tradición que se repite año tras año, Carolina Pampita Ardohain elige festejar cada uno de sus cumpleaños en algún destino paradisíaco junto a un grupo de familiares y amigos cercanos. Por estos días, la conductora se encuentra en el Caribe mexicano, donde el 17 de enero pasado sopló las 48 velitas y los festejos siguen junto al mar.

Mientras disfruta de las atracciones del complejo hotelero del que es embajadora y de las playas de ensueño que ofrece la región, Pampita aprovecha para despuntar su oficio de modelo. En este caso, se inspiró en el icónico universo visual de Baywatch, la serie noventosa protagonizada por David Hasselhoff y con Pamela Anderson, entre otras figuras de la época.

Pampita Ardohain realizó una producción
Pampita Ardohain realizó una producción fotográfica inspirada en Baywatch para sus más de ocho millones de seguidores

En la playa de aguas turquesas y arena blanca de Costa Mujeres, Pampita lució un bikini de estampado geométrico, gafas de sol y accesorios típicos de guardavidas en una producción que celebraron sus más de ocho millones de seguidores.

La serie de imágenes la muestra en distintas poses y escenarios de la playa. En una de las tomas, aparece sonriente y relajada cerca de la orilla, con el cabello suelto movido por el viento y el rostro en primer plano, espontáneo. Otra fotografía la ubica subiendo una escalera de madera, con la inmensidad solitaria reflejada en el horizonte. Y en una producción con esta temática, no podía faltar la boya roja, elemento asociado a los salvavidas y símbolo visual del programa televisivo.

Las imágenes muestran a Pampita
Las imágenes muestran a Pampita posando en la playa de Costa Mujeres, famosa por sus aguas turquesas y arena blanca

La producción utiliza luz natural y aprovecha el contraste entre el mar, el cielo despejado y la arena que desprende tonos grisáceos para resaltar los colores y la frescura de la escena. Los gestos dinámicos y espontáneos de Pampita refuerzan la estética atlética y desenfadada que identificó a los personajes de Baywatch, el programa creado por Michael Berk, Douglas Schwartz y Gregory J. Bonann.

La producción fotográfica de Pampita se suma a una tendencia de homenajes y reinterpretaciones de íconos televisivos, recurso habitual entre celebridades para conectar con distintas generaciones y rendir tributo a referencias de la cultura popular. La campaña se apoya en elementos visuales y accesorios náuticos para construir un guiño directo a la cultura pop de los noventa, adaptando el imaginario californiano al entorno del Caribe mexicano, donde el imaginario de los Guardianes de la Bahía adquiere un nuevo plot twist.

El tributo de Pampita a
El tributo de Pampita a Baywatch incorpora gestos espontáneos y elementos visuales típicos de la exitosa serie noventosa

Así, Pampita continúa celebrando su cumpleaños 48, combinando el relax, la diversión y pequeñas dosis de trabajo. Cada vez queda más lejos en el tiempo el festejo propiamente dicho, que resalta su gusto reconocido por los lugares exclusivos. Allí reunió a 24 personas muy cercanas, quienes la acompañaron en una nueva vuelta al sol.

Entre los asistentes estuvieron sus hijos Anita y Beltrán, su pareja Martín Pepa, su hermano Guillermo junto a su esposa y su sobrina Brisa, además de amigas cercanas como Puli de María —presente con su hijo—, Barbie Simons y su también maquilladora Estefanía Novillo. En el video, los invitados se mostraron participativos, lo que aportó un tono cálido al evento.

El homenaje de Pampita a
El homenaje de Pampita a la serie Baywatch se destaca por la utilización de accesorios náuticos y la icónica boya roja de salvavidas

La celebración se desarrolló al aire libre, sobre la arena blanca y frente al mar. La decoración incluyó una mesa larga con copas de cristal, platos y servilletas en tonos neutros, pequeños arreglos florales, velas de cristal y una estructura triangular de telas traslúcidas y postes de madera que enmarcaba el espacio. Luces colgantes cruzaban el cielo, realzando la escena nocturna junto al mar. Al fondo, se dejaba ver el resort y un área reservada para DJ.

Temas Relacionados

Pampita ArdohainBaywatch

Últimas Noticias

Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

Entre pasos de comedia y gestos reservados, la conductora de América Noticias formalizó su relación con Luciano Vitullo. Una historia de amor que desafió pronósticos y terminó en el “sí, quiero”

Así fue la boda secreta

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

Construyó su lugar en las redes a fuerza de constancia, exposición y trabajo diario. Más allá de los likes, la influencer enfrenta miedos, exigencias y una rutina que no siempre es tan glamorosa como parece

Cómo hizo Maga Seggio para

Graciela Alfano, íntima desde Punta del Este: “Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya”

En una entrevista con Teleshow, la actriz habla de su trabajo de aceptación, de su vitalidad y de su rutina para sentirse sana

Graciela Alfano, íntima desde Punta

Pepe Cibrián regresa con “Aquí no podemos hacerlo”, su primer musical exitoso: “Siempre aposté por los jóvenes y lo nacional”

El autor habla de todo con Teleshow: la vuelta de una de sus obras emblemáticas, la segunda parte de Drácula que estrenará en abril, sus creaciones que se ven en Madrid y pronto en Londres, la polémica con Enrique Piñeyro y el juicio contra los herederos de Ángel Mahler

Pepe Cibrián regresa con “Aquí

Homero Pettinato, en Mar del Plata tras su ruptura con Sofía Gonet: “Se cierran etapas y se abren nuevas”

En diálogo con Teleshow, el influencer cuenta cómo busca despejarse y dejar atrás el dolor que atravesó. ¿Está abierto al amor?

Homero Pettinato, en Mar del
DEPORTES
River Plate debutará en el

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Polémica en el Australian Open por el peligroso tiro de Novak Djokovic que lo puso en riesgo de ser descalificado

La agenda del sábado en el Torneo Apertura: Racing visitará a Gimnasia en La Plata y Rosario Central recibirá a Belgrano

El Inter Miami de Messi jugará el primer amistoso del año frente a Alianza Lima: hora, TV y formaciones

“En cámara lenta es cine”: el extraño efecto que tomó la pelota tras un incómodo golpe en el Australian Open

TELESHOW
Pampita deslumbró con una producción

Pampita deslumbró con una producción de fotos inspirada en Baywatch

Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

Graciela Alfano, íntima desde Punta del Este: “Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya”

Pepe Cibrián regresa con “Aquí no podemos hacerlo”, su primer musical exitoso: “Siempre aposté por los jóvenes y lo nacional”

INFOBAE AMÉRICA

Las conversaciones entre Ucrania, Rusia

Las conversaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU para poner fin a la guerra continuarán en Abu Dabi la próxima semana

Hoy inicia la segunda etapa de Tour El Salvador 2026

Café con limón, laxantes y ayunos extremos: las peligrosas tendencias para adelgazar que se viralizan en redes sociales

Dua Lipa denunció la masacre “sin precedentes” perpetrada por el régimen de Irán: “No puede ser silenciada”

Los países nórdicos y bálticos instaron a Rusia a que cese “de inmediato” los ataques a la infraestructura energética ucraniana