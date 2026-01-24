Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

Pampíta en modo Baywatch en su producción en Costa Mujeres (Instagram)

En una tradición que se repite año tras año, Carolina Pampita Ardohain elige festejar cada uno de sus cumpleaños en algún destino paradisíaco junto a un grupo de familiares y amigos cercanos. Por estos días, la conductora se encuentra en el Caribe mexicano, donde el 17 de enero pasado sopló las 48 velitas y los festejos siguen junto al mar.

Mientras disfruta de las atracciones del complejo hotelero del que es embajadora y de las playas de ensueño que ofrece la región, Pampita aprovecha para despuntar su oficio de modelo. En este caso, se inspiró en el icónico universo visual de Baywatch, la serie noventosa protagonizada por David Hasselhoff y con Pamela Anderson, entre otras figuras de la época.

Pampita Ardohain realizó una producción fotográfica inspirada en Baywatch para sus más de ocho millones de seguidores

En la playa de aguas turquesas y arena blanca de Costa Mujeres, Pampita lució un bikini de estampado geométrico, gafas de sol y accesorios típicos de guardavidas en una producción que celebraron sus más de ocho millones de seguidores.

La serie de imágenes la muestra en distintas poses y escenarios de la playa. En una de las tomas, aparece sonriente y relajada cerca de la orilla, con el cabello suelto movido por el viento y el rostro en primer plano, espontáneo. Otra fotografía la ubica subiendo una escalera de madera, con la inmensidad solitaria reflejada en el horizonte. Y en una producción con esta temática, no podía faltar la boya roja, elemento asociado a los salvavidas y símbolo visual del programa televisivo.

Las imágenes muestran a Pampita posando en la playa de Costa Mujeres, famosa por sus aguas turquesas y arena blanca

La producción utiliza luz natural y aprovecha el contraste entre el mar, el cielo despejado y la arena que desprende tonos grisáceos para resaltar los colores y la frescura de la escena. Los gestos dinámicos y espontáneos de Pampita refuerzan la estética atlética y desenfadada que identificó a los personajes de Baywatch, el programa creado por Michael Berk, Douglas Schwartz y Gregory J. Bonann.

La producción fotográfica de Pampita se suma a una tendencia de homenajes y reinterpretaciones de íconos televisivos, recurso habitual entre celebridades para conectar con distintas generaciones y rendir tributo a referencias de la cultura popular. La campaña se apoya en elementos visuales y accesorios náuticos para construir un guiño directo a la cultura pop de los noventa, adaptando el imaginario californiano al entorno del Caribe mexicano, donde el imaginario de los Guardianes de la Bahía adquiere un nuevo plot twist.

El tributo de Pampita a Baywatch incorpora gestos espontáneos y elementos visuales típicos de la exitosa serie noventosa

Así, Pampita continúa celebrando su cumpleaños 48, combinando el relax, la diversión y pequeñas dosis de trabajo. Cada vez queda más lejos en el tiempo el festejo propiamente dicho, que resalta su gusto reconocido por los lugares exclusivos. Allí reunió a 24 personas muy cercanas, quienes la acompañaron en una nueva vuelta al sol.

Entre los asistentes estuvieron sus hijos Anita y Beltrán, su pareja Martín Pepa, su hermano Guillermo junto a su esposa y su sobrina Brisa, además de amigas cercanas como Puli de María —presente con su hijo—, Barbie Simons y su también maquilladora Estefanía Novillo. En el video, los invitados se mostraron participativos, lo que aportó un tono cálido al evento.

El homenaje de Pampita a la serie Baywatch se destaca por la utilización de accesorios náuticos y la icónica boya roja de salvavidas

La celebración se desarrolló al aire libre, sobre la arena blanca y frente al mar. La decoración incluyó una mesa larga con copas de cristal, platos y servilletas en tonos neutros, pequeños arreglos florales, velas de cristal y una estructura triangular de telas traslúcidas y postes de madera que enmarcaba el espacio. Luces colgantes cruzaban el cielo, realzando la escena nocturna junto al mar. Al fondo, se dejaba ver el resort y un área reservada para DJ.