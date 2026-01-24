Luego del llanto, Daniela Celis se animó a posar en bikini y celebró su cuerpo: “Vamos a romper barreras”

Antes de posar para las cámaras habló a corazón abierto sobre lo que sintió (Video: Instagram)

El jueves 22 de enero, Daniela Celis abrió su corazón en Patria y Familia (Luzu TV) al hablar sobre la incomodidad que siente con su cuerpo después de dar a luz a Laia y Aimé, las gemelas fruto de su relación con Thiago Medina. Sus palabras generaron un intenso debate sobre la presión social que enfrentan las mujeres en la playa, los complejos que muchas veces surgen tras los cambios físicos del embarazo y la inseguridad que esto genera.

En sus historias de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano relató: “Desde acá, desde Pinamar, a raíz de todo lo que pasó, que desde que estoy no me meto al mar porque tengo muchos complejos con mi cuerpo, cosas que quizás las veo yo y otra persona no las ven. Son complejos que tiene uno mismo, uno mismo con cada uno. Hablé con la psicóloga, hablé con un montón de amigos y voy a meter al mar y vamos a romper barreras, vamos a romper hielo, que no importa que me miren, que me digan loca, que me digan ‘¿qué le pasa ahora?’. Que me digan ‘¿por qué mamá no puede estar así de esa manera?’“.

Y siguió con su reflexión: “Que no me acomplejen, que no me va la cabeza. Y quiero sentirme una diosa, una diva, una hermosa. Me quiero sentir hermosa, me quiero sentir completa, quiero sentirme plena. Y lo voy a dar todo y voy a hacer una sesión de fotos de mis sueños. Así que con mucha vergüenza o con mucho temor al qué dirán, aunque no me importa el qué dirán, lo estoy haciendo por mí y para mí se los quiero compartir a ustedes. Podemos, reinas, sentirnos más. Les quiero compartir a una Daniela plena”.

Luego de hablar de la relación que tiene con su cuerpo tras el nacimiento de las gemelas se animó a posar sensual (Video: Instagram)

Animada por ese impulso, Daniela decidió hacer una sesión de fotos sensual a orillas del mar, resignificando su vínculo con el cuerpo y llevándolo a un terreno de superación personal. Las imágenes son un testimonio de ese proceso: en la primera, Daniela aparece de rodillas en la arena, luciendo una bikini blanca con detalles de cadenas plateadas y el cabello mojado cayendo sobre el rostro, mientras mira a cámara con determinación, el mar de fondo y la piel cubierta de arena. La luz dorada resalta los contornos de su figura y la actitud poderosa de la escena.

En otra de las fotos, la influencer está recostada en la orilla, dejando que el agua la rodee parcialmente, el brazo por detrás de la cabeza y la mirada fija en el horizonte, en una postura que transmite relajación y entrega. Una tercera imagen muestra a Daniela arrodillada, el torso levemente inclinado hacia adelante, con expresión serena y la mirada baja, mientras el cielo y el océano completan la postal. Finalmente, una toma la muestra tumbada sobre la arena, la melena extendida y el cuerpo relajado, reafirmando la sensualidad y libertad del momento.

Al publicar la serie en su feed, Daniela acompañó las imágenes con un mensaje de celebración y autoaceptación: “ME METÍ AL MAR ¡Que las cosas fluyan y nada influya! Porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasa lo que no esperas. ¡RELÁJATE Y DISFRUTA!”.

La exparticipante decidió usar su relato en Patria y Familia para comenzar a superar la inseguridad que siente con su cuerpo

"Que las cosas fluyan y nada influya", escrbió Daniela en el pie de foto

Celis eligió una bikini de color blanco para la sesión de fotos (Instagram)

Con este gesto, la exparticipante de Gran Hermano transformó una situación de vulnerabilidad en un acto de empoderamiento, invitando a otras mujeres a reconciliarse con su cuerpo y a disfrutar sin culpa, más allá de los mandatos sociales y las miradas ajenas. La respuesta de sus seguidoras no tardó en llegar, con mensajes de apoyo y admiración que celebraron el valor de mostrar una belleza real, imperfecta y poderosa en plena temporada de playa.