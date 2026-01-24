Teleshow

Gonzalo Valenzuela, recién separado, compartió una postal familiar junto a Juana Viale

La expareja se reencontró para celebrar el cumpleaños número 18 de su hijo Silvestre

Guardar
Para marcar el cumpleaños número 18 de Silvestre, padre e hijos se lanzaron a la aventura (Video: Instagram)

El cumpleaños número 18 de Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, se convirtió en el escenario de un reencuentro familiar tan inesperado como celebrado, esta vez en territorio chileno. La imagen compartida por el actor en sus redes sociales, donde la expareja aparece sonriente junto a sus dos hijos durante un festejo íntimo, sorprendió a seguidores y propios protagonistas, y reflejó el clima de complicidad y armonía alcanzado tras años de distancia pública y viejas tensiones.

En la postal, Juana sostiene la torta con las velas encendidas, mientras Gonzalo apoya la mano en el hombro de Silvestre, el flamante mayor de edad, y Alí, el hermano menor, completa el cuadro familiar. Sin poses forzadas ni gestos acartonados, los cuatro irradian una alegría espontánea y distendida, disfrutando de un momento clave en la vida de los adolescentes y en la historia de la familia.

El reencuentro no pasó desapercibido, sobre todo porque desde la separación escandalosa en 2013, Juana y Gonzalo habían optado por una distancia prudente y una exposición mínima de su vida privada. Además, el reciente final de la relación de Valenzuela con la presentadora chilena Kika Silva —con quien se casó en 2024 y se separó hace pocos días— sumó aún más atención a la escena familiar y a la cercanía renovada con la madre de sus hijos.

Juana y Gonzalo se mostraron
Juana y Gonzalo se mostraron juntos en el cumpleaños de Silvestre (Instagram)

En entrevistas previas, el propio Valenzuela había reconocido el lugar central que ocupó Juana en su vida: “Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia. Lo pasamos muy bien, fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida”.

La celebración continuó al día siguiente en Chile, donde Gonzalo y sus hijos decidieron llevar la unión familiar a otro nivel y se animaron a una experiencia extrema: saltaron en paracaídas. El momento de la decisión quedó registrado en las historias del actor, que compartió la adrenalina previa junto a sus hijos: “Ya. Decisión, decisión tomada. Hoy día me voy a lanzar. Chao. Hoy día sí que me lanzo. Listo. ¿Se lanzan conmigo?”, preguntó Gonzalo, mientras la respuesta fue inmediata: “Nos lanzamos”. Con risas y la consigna de disfrutar la aventura a pesar del miedo, la familia selló la jornada con una experiencia inolvidable.

Así, el cumpleaños de Silvestre no solo marcó la llegada a la mayoría de edad, sino también el ejemplo de una familia ensamblada capaz de priorizar el bienestar y la alegría de sus hijos por encima de viejos desencuentros. La postal del reencuentro y el salto en paracaídas confirmaron que, más allá de las pantallas y los rumores, la unión y la madurez pueden convertirse en el mejor regalo para una nueva etapa.

El comunicado con el que
El comunicado con el que Valenzuela anunció su separación

Tan solo días atrás, Manguera y Kika Silva sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación tras dos años de matrimonio, eligiendo comunicar la noticia en redes sociales con un comunicado conjunto y en sus propias palabras. La pareja, que había construido una historia marcada por el amor y la complicidad, decidió poner fin a la relación con un mensaje que transmitió respeto, agradecimiento y la voluntad de priorizar el bienestar emocional de ambos y de sus familias.

En el comunicado, expresaron: “Hola, queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”. Y siguió: “Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”.

“Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias. Gracias. Kika y Gonzalo”, cerraron el mensaje que publicaron en conjunto en las redes sociales.

Temas Relacionados

Gonzalo ValenzuelaJuana VialeMirtha LegrandMarcela Tinayre

Últimas Noticias

Griselda Siciliani volvió a postear en sus redes sociales luego de la crisis con Luciano Castro: “¡A estudiar!”

La actriz anunció el final de las grabaciones de la serie Moria y el inicio del rodaje del film Felicidades, pero no hizo mención a su relación con el actor

Griselda Siciliani volvió a postear

Un video de Wanda Nara con su hija disparó rumores de embarazo

La empresaria y la mayor de las niñas fueron de compras y las cámaras lograron captar el momento en el que la pequeña besa el vientre de su madre

Un video de Wanda Nara

Luego del llanto, Daniela Celis se animó a posar en bikini y celebró su cuerpo: “Vamos a romper barreras”

Tras abrir su corazón y contar las inseguridades que siente al exhibirse en malla tras dar a luz a las gemelas, la exparticipante de Gran Hermano hizo una sesión de fotos a orillas del mar

Luego del llanto, Daniela Celis

Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino: la emotiva sorpresa

La pareja armó las valijas y partió rumbo a Madrid para encontrarse con el Cholo Simeone y el resto de la familia del exjugador del Rayo Majadahonda

Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Luciano Pereyra revela su debilidad por Mar del Plata: “Acá hay un plus de alegría”

En la previa de su concierto, el músico habló con Teleshow y recordó su primera visita a la ciudad

Luciano Pereyra revela su debilidad
DEPORTES
Racing pierde con Gimnasia en

Racing pierde con Gimnasia en La Plata en su estreno en el Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi perdió 3-0 con Alianza Lima en el primer amistoso del año

“Extraordinario”: el golazo olímpico que convirtió el hijo de Guillermo Barros Schelotto para Gimnasia ante Racing

11 frases de Gallardo tras la victoria de River ante Barracas: del funcionamiento de los refuerzos al ofrecimiento de Villa

Con otra buena actuación de Franco Mastantuono, Real Madrid venció 2-0 a Villarreal por La Liga de España

TELESHOW
Griselda Siciliani volvió a postear

Griselda Siciliani volvió a postear en sus redes sociales luego de la crisis con Luciano Castro: “¡A estudiar!”

Un video de Wanda Nara con su hija disparó rumores de embarazo

Luego del llanto, Daniela Celis se animó a posar en bikini y celebró su cuerpo: “Vamos a romper barreras”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino: la emotiva sorpresa

Luciano Pereyra revela su debilidad por Mar del Plata: “Acá hay un plus de alegría”

INFOBAE AMÉRICA

Descubrieron una tumba en Turquía

Descubrieron una tumba en Turquía que estaría vinculada a la familia del rey Midas

Netanyahu recibió en Israel a Witkoff y Kushner para discutir la segunda fase de la tregua en Gaza

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

EEUU comentó que los negociadores de Rusia y Ucrania parecían “casi amigos” durante las conversaciones en Abu Dabi

Qué es el nervio vago y por qué se convirtió en el nuevo foco de las terapias antiestrés