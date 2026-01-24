Gonzalo Valenzuela, recién separado, compartió una postal familiar junto a Juana Viale

Para marcar el cumpleaños número 18 de Silvestre, padre e hijos se lanzaron a la aventura (Video: Instagram)

El cumpleaños número 18 de Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, se convirtió en el escenario de un reencuentro familiar tan inesperado como celebrado, esta vez en territorio chileno. La imagen compartida por el actor en sus redes sociales, donde la expareja aparece sonriente junto a sus dos hijos durante un festejo íntimo, sorprendió a seguidores y propios protagonistas, y reflejó el clima de complicidad y armonía alcanzado tras años de distancia pública y viejas tensiones.

En la postal, Juana sostiene la torta con las velas encendidas, mientras Gonzalo apoya la mano en el hombro de Silvestre, el flamante mayor de edad, y Alí, el hermano menor, completa el cuadro familiar. Sin poses forzadas ni gestos acartonados, los cuatro irradian una alegría espontánea y distendida, disfrutando de un momento clave en la vida de los adolescentes y en la historia de la familia.

El reencuentro no pasó desapercibido, sobre todo porque desde la separación escandalosa en 2013, Juana y Gonzalo habían optado por una distancia prudente y una exposición mínima de su vida privada. Además, el reciente final de la relación de Valenzuela con la presentadora chilena Kika Silva —con quien se casó en 2024 y se separó hace pocos días— sumó aún más atención a la escena familiar y a la cercanía renovada con la madre de sus hijos.

Juana y Gonzalo se mostraron juntos en el cumpleaños de Silvestre (Instagram)

En entrevistas previas, el propio Valenzuela había reconocido el lugar central que ocupó Juana en su vida: “Con ella tuve lo que toda la vida siempre deseé, tener una familia, volver a tener un núcleo familiar, que fue mi gran carencia porque desde los 20 años nunca más tuve familia. Lo pasamos muy bien, fue mi familia mucho tiempo, y es por lejos la mujer más importante que he tenido en mi vida”.

La celebración continuó al día siguiente en Chile, donde Gonzalo y sus hijos decidieron llevar la unión familiar a otro nivel y se animaron a una experiencia extrema: saltaron en paracaídas. El momento de la decisión quedó registrado en las historias del actor, que compartió la adrenalina previa junto a sus hijos: “Ya. Decisión, decisión tomada. Hoy día me voy a lanzar. Chao. Hoy día sí que me lanzo. Listo. ¿Se lanzan conmigo?”, preguntó Gonzalo, mientras la respuesta fue inmediata: “Nos lanzamos”. Con risas y la consigna de disfrutar la aventura a pesar del miedo, la familia selló la jornada con una experiencia inolvidable.

Así, el cumpleaños de Silvestre no solo marcó la llegada a la mayoría de edad, sino también el ejemplo de una familia ensamblada capaz de priorizar el bienestar y la alegría de sus hijos por encima de viejos desencuentros. La postal del reencuentro y el salto en paracaídas confirmaron que, más allá de las pantallas y los rumores, la unión y la madurez pueden convertirse en el mejor regalo para una nueva etapa.

El comunicado con el que Valenzuela anunció su separación

Tan solo días atrás, Manguera y Kika Silva sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación tras dos años de matrimonio, eligiendo comunicar la noticia en redes sociales con un comunicado conjunto y en sus propias palabras. La pareja, que había construido una historia marcada por el amor y la complicidad, decidió poner fin a la relación con un mensaje que transmitió respeto, agradecimiento y la voluntad de priorizar el bienestar emocional de ambos y de sus familias.

En el comunicado, expresaron: “Hola, queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”. Y siguió: “Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”.

“Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias. Gracias. Kika y Gonzalo”, cerraron el mensaje que publicaron en conjunto en las redes sociales.