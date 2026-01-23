Teleshow

Germán Martitegui usó un kilt y Wanda Nara tuvo una inesperada reacción: “¡No tiene ropa interior!"

Los jurados, en una noche dedicada a la cocina escocesa en MasterChef Celebrity, llevaron la vestimenta tradicional. El momento

Guardar
En una noche dedicada a cocina escocesa, el chef llegó vestido con la ropa tradicional del país y ella tuvo una inesperada reacción (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Las cámaras de Masterchef Celebrity captaron una noche cargada de risas e ingenio, cuando la producción apostó por una temática escocesa que desató ocurrencias y complicidades entre el jurado y los participantes. Desde el primer momento, la atmósfera se impregnó de humor y curiosidad, al encontrarse todos con una imponente réplica del monstruo del Lago Ness junto a Wanda Nara, dando pie a una serie de situaciones inesperadas.

La entrada del jurado no pasó inadvertida. Ataviados con kilt, la prenda tradicional de Escocia, los tres jueces dieron un giro festivo a la jornada. Al instante, los comentarios no se hicieron esperar y la atención se centró en una de las costumbres más comentadas del atuendo: la supuesta ausencia de ropa interior.

Fue Susana Roccasalvo quien no dudó en poner sobre la mesa el mito que rodea al kilt, al afirmar: “No usan ropa interior los escoceses por abajo de las faldas”. La reacción en el estudio fue inmediata. La conductora, sorprendida, no pudo ocultar su asombro ante la revelación de la periodista y el estudio compartió la risa generalizada.

El comentario desató una ola de especulaciones y gestos cómplices. La tensión entre la curiosidad y el humor marcó el ritmo de los siguientes momentos del programa, mientras los participantes y el jurado intercambiaban miradas y sonrisas.

El jurado usó un dragón de utilería para tomarse una revancha con la animadora (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La respuesta de la conductora no tardó en llegar, y con su habitual desparpajo, expresó: “¿Pero qué, no tienen nada abajo? Ahora no puedo hacer el programa, no puedo pensar en otra cosa, estoy bloqueada”. Su desconcierto acentuó el clima festivo en el piso.

En ese contexto, Germán Martitegui intervino con ironía: “Un escocés no dice”, al reforzar el misterio y continuar alimentando la intriga sobre la autenticidad de la tradición. El intercambio habilitó una escena insólita: el también jurado Damíán Betular levantó su falda y aclaró sin rodeos: “Yo tengo, eh”, lo que generó una nueva ola de carcajadas entre los presentes.

El juego de miradas y las bromas siguieron escalando, hasta que Wanda Nara decidió ir más allá. Se desplazó sigilosamente por el piso con la intención de descubrir si Martitegui seguía la costumbre escocesa. Entre risas y gritos, exclamó: “¡No tiene, me parece!”, al tiempo que Martitegui reaccionó con rapidez, alejándose antes de que pudieran comprobarlo y sellando el momento con un abrazo entre risas a la conductora.

Tras ello, Donato de Santis explicó, intentando bajar la comicidad del momento, que el kilt se usa en diferentes momentos especiales, como en los Juegos de las Tierras Altas, para luego desarrollar en el estudio el juego tradicional de fuerza que se llama “tira y afloja”.

Wanda Nara no dudó en
Wanda Nara no dudó en intentar averiguar si el mito era cierto

La jornada no perdió ritmo en ningún momento. De hecho, el desafío de la noche constaba en cocinar tres huevos escoceses, una ensalada y una salsa a base de whisky, todo en 50 minutos. Fue entonces que se les explicó que “los ganadores del jeugo escocés van a tener a disposición 3 minutos donde van a exigir ayuda de su contrincante en cualquier tarea que decida. Durante estos tres minutos, el equipo perdedor no va a cocinar, solamente va a recibir órdenes del equipo ganador”.

Hacia el final del reto, mientras Wanda daba indicaciones a los participantes, Martitegui aprovechó la distracción y, oculto tras la réplica del monstruo del Lago Ness, se acercó sigilosamente para sorprenderla. La escena no quedó captada por las cámaras en su totalidad, pero el grito y la risa de la conductora confirmaron el éxito de la broma.

La situación provocó nuevas intervenciones humorísticas. Andy Chango lanzó: “Cuidado con el Nahuelito”, sumando otro guiño local a la noche temática, mientras Damían Betular no dudó en remarcar: “¡Qué exagerada!”.

La combinación de tradición, humor y complicidad convirtió la emisión en un episodio inolvidable, donde el mito del kilt y la picardía del elenco se apoderaron del estudio.

Temas Relacionados

Masterchef CelebrityWanda Nara

Últimas Noticias

Evangelina Anderson se sometió a una cirugía: “Es difícil, pero necesario”

La participante de MasterChef Celebrity contó cómo vivió el proceso previo a la intervención, la importancia del reposo y el respaldo profesional

Evangelina Anderson se sometió a

Antonela Roccuzzo, una fashionista en Nueva York: el álbum de sus looks “total black”

La esposa de Lionel Messi, amante de la moda, apostó por diferentes versiones del negro, adaptándolo con naturalidad a cada ocasión

Antonela Roccuzzo, una fashionista en

La repudiable amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop: “Tengo unos videítos”

El actor venezolano lanzó una cuestionable advertencia contra su exesposa en el ciclo de Moria Casán. El grave delito de sextorsión que podría enfrentar

La repudiable amenaza de Fernando

Wanda Nara anticipó el lanzamiento de su canción que busca ser el hit del verano: “De un éxito nace otro éxito”

La conductora realizó el anuncio en redes sociales de su colaboración con un polémico intérprete

Wanda Nara anticipó el lanzamiento

Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara tras difundir sus chats con Mauro Icardi: “Intentaron hackearlo”

La abogada del futbolista se refirió en DDM a la publicación que hizo la conductora de sus conversaciones con su cliente

Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda
DEPORTES
Un club europeo busca jugadores

Un club europeo busca jugadores semiprofesionales vía redes sociales: qué salario ofrece y los inéditos requisitos para presentarse

El golazo de Valentino Simoni para Gimnasia (M): la historia del delantero que brilló en la Reserva de Boca y lanzó un dardo al irse

Otra figura de la Selección encendió las alarmas por una lesión: pidió el cambio a los seis minutos de haber ingresado

Con dos sorpresas, Claudio Úbeda definió el equipo de Boca Juniors para el debut ante Riestra por el Torneo Apertura

“Ahora cualquiera puede jugar en Boca”: lapidario posteo de un multicampeón con el Xeneize por la posible llegada del primer refuerzo

TELESHOW
Evangelina Anderson se sometió a

Evangelina Anderson se sometió a una cirugía: “Es difícil, pero necesario”

Antonela Roccuzzo, una fashionista en Nueva York: el álbum de sus looks “total black”

La repudiable amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop: “Tengo unos videítos”

Wanda Nara anticipó el lanzamiento de su canción que busca ser el hit del verano: “De un éxito nace otro éxito”

Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara tras difundir sus chats con Mauro Icardi: “Intentaron hackearlo”

INFOBAE AMÉRICA

Blues, identidad y opresión: los

Blues, identidad y opresión: los simbolismos en “Sinners”, la película récord de los Oscar

Donald Trump dijo que una flota militar de Estados Unidos se dirige hacia aguas cercanas a Irán: “Veremos qué sucede”

Otra amenaza de Irán a Donald Trump: “Tenemos el dedo sobre el gatillo”

Dinamarca descartó que la soberanía de Groenlandia sea parte del acuerdo preliminar entre Estados Unidos y la OTAN

Feria de bienes raíces en Panamá mide la respuesta del mercado a la nueva ley de interés preferencial