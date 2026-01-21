Teleshow

Wanda Nara contó por qué borró la historia en contra de Mauro Icardi: “Ya está, soltá”

La conductora de MasterChef Celebrity explicó las razones por las que eliminó el posteo de sus redes sociales y detalló la conversación que tuvo con el delantero del Galatasaray

La empresaria habló de su vínculo actual con su expareja y el momento de paz que estarían transitando (Video: Intrusos-América TV)

El martes por la tarde, Wanda Nara respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y fue consultada sobre si Mauro Icardi había llamado a su hija mayor por su cumpleaños número 11. Su respuesta fue contundente: “No, nada”, pero poco después borró la publicación. Al día siguiente de esta situación, en un móvil con Intrusos (América TV), explicó por qué tomó esa decisión y cómo es hoy su vínculo con Icardi.

Consultada sobre la relación actual con el padre de sus hijas, Wanda fue honesta: “Sí, la verdad que cuando podemos, tratamos de hablar, yo le digo lo que a mí me parece y siento que con el tiempo va a ser como pasó con Maxi, ¿no? El tiempo cura todo. Y a veces le digo: ‘Boludo, ya está, soltá. Tipo, ya fue’. Con cosas que quedamos enroscados. De hecho, ya había subido una historia del regalo de mi hija, después lo borré porque dije ‘Quiero estar como en un momento donde me permito hacer chistes’”.

La conductora siguió, haciendo referencia a la convivencia del delantero del Galatasaray con los tres hijos de la China Suárez: “Chapeau, vos viviendo con chicos siempre. Yo en ese sentido soy como un poco más egoísta, más que pienso en mí. No me imagino el día de mañana viviendo con alguien en mi casa. Me sobra un cuarto y me lo hago vestidor”.

Sobre la convivencia y el contacto con Icardi, Wanda aclaró: “Él sabe que cada vez que venga, yo voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas, como hice siempre. Y eso me quedo tranquila que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas y de videos y de cámaras, que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está. Estoy contenta y así va a ser siempre”.

La historia que subió Wanda
La historia que subió Wanda y luego borró (Instagram)

Wanda reconoció que la adaptación de sus hijas fue difícil y que pidió apoyo terapéutico: “Yo pedía a gritos una terapia. Por suerte ahora la tienen. Y nada, y todo se soluciona. El tiempo cura todo y ya tuvieron su tiempo de asimilar, de entender. Nosotros éramos una familia muy unida. Yo soy muy del clan para todos lados y, de repente, el clan mío sigue intacto, pero bueno, falta una persona y a la vez vive con otra gente. Ese proceso yo las acompañé, porque si hay alguien en esta vida que desea lo mejor para sus hijas soy yo, que soy su mamá.”

Sobre la relación de sus hijas con la China, la conductora de MasterChef Celebrity fue clara: “Si el papá está con una persona, a ellas, les guste o no, están obligadas a estar con esa persona. Y el día de mañana, cuando crezcan, quizás tengan autoridad para decirle: ‘No, pa, la verdad que esta persona no la quiero ver, no me cae, no comparto estos valores, no me gusta la forma de ser’. Quizás cuando sean más grandes van a tener el derecho. Hoy son chicas”.

Por último, Wanda reflexionó sobre la confianza en la crianza compartida: “Hoy tienen que, lamentablemente, les guste o no, ellas comparten tiempo con la gente que yo elijo y el papá, que también esto lo hablamos justo el otro día, le dije: ‘O sea, yo confío en vos, no me importa con quién rodees a nuestros hijos. Vos tenés que confiar en mí’”.

De esta manera, Wanda Nara dejó en claro que prioriza la felicidad y la salud emocional de sus hijas, elige mantener una relación cordial con Icardi y confía en que, con el tiempo, todo se acomoda, apostando al bienestar familiar por encima de los conflictos del pasado.

