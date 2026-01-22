Teleshow

Wanda Nara filtró sus explosivos chats con Mauro Icardi: de “yo estoy de novia” a “me imagino que Eugenia no se drogará”

La conductora mostró las pruebas, una hora después del descargo del futbolista desmintiéndola, que probarían la comunicación que mantiene con su ex

Guardar
Wanda Nara filtró sus explosivos
Wanda Nara filtró sus explosivos chats con Mauro Icardi: de “yo estoy de novia” a “me imagino que Eugenia no se drogará”

La guerra en redes sociales entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a tener su primera batalla en lo que va de 2026. Luego de un periodo de tensa paz, las declaraciones de la conductora sobre un acercamiento con su expareja consiguieron que el futbolista explote en un extenso mensaje. Ahora la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a la carga y mostró las conversaciones con su ex.

Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”, había dicho el futbolista en una story en donde enumeró una serie de graves reclamos contra su exesposa.

Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo con una persona que: Me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades. Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas. Solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses”, señaló, mientras detallaba algunas de las acusaciones de la animadora.

Una hora después de la
Una hora después de la desmentida de Mauro Icardi, Wanda Nara presentó en sus redes las conversaciones que mantiene con su ex (Instagram)
Otro de los chats que
Otro de los chats que Wanda Nara presentó como prueba de su comunicación con Mauro Icardi

“Me pregunto, ya que le gusta filtrar chats, por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla”, enfatizó Icardi. “En lugar de tantas entrevistas y palabras que se las lleva el viento —y que algunos ingenuos creen y convierten en programas enteros por migajas de rating—, la realidad está en los hechos”, se despachó. Una hora después, Wanda publicó sus chats con su exmarido.

Entre las capturas difundidas, la conductora expresa en uno de los mensajes. “Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí”. En otro tramo del intercambio, Icardi aparece preocupado por el ambiente al que podrían estar expuestas sus hijas y apuntó contra el círculo cercano de su expareja: “No la vi así de preocupada porque mis hijas compartan vacaciones en la costa o asados, o días de pileta con la hija de su ex novio… drogadicto y presidiario, a los cuales…”.

Wanda Nara y una catarata
Wanda Nara y una catarata de mensajes que filtró sobre sus charlas con Mauro Icardi
Llamadas y videollamadas en los
Llamadas y videollamadas en los supuestos chats de Mauro Icardi con Wanda Nara
Otro de los mensajes que
Otro de los mensajes que presentó Wanda Nara con Mauro Icardi

Entre los mensajes que la conductora se preocupó por tapar, mientras que en otros expuso o dejó que se vea el contenido, la animadora afirma: “Yo jamás conviví con nadie ni siquiera con los hijos de mi ex. Ni con Mauro. Yo no puedo compartir mis espacios más que con mis hijos. Si me sobran habitaciones me hago vestidores”.

De acuerdo con las capturas, la comunicación entre la expareja incluyó llamados perdidos, mensajes de voz y conversaciones sobre la vida cotidiana de las niñas. “Me voy a trabajar, en esta pasando datos (SIC) a su teléfono nuevo si no se puede comunicar entiendo. igual que ya la saludaste, Mauro. Está con Isi y conmigo, besos”, escribió la empresaria.

"Ahora la única prioridad son
"Ahora la única prioridad son las nenas. Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí", se lee en uno de los mensajes que Wanda tapó
"Yo estoy de novia", escribió
"Yo estoy de novia", escribió Wanda en uno de los chats que tendría con Mauro Icardi

En otro intercambio, Icardi pregunta por el bienestar de las hijas y Nara responde: “Mis hijas en el colegio en este horario. ¿Todo bien?”. También aparece un “Feliz Año Nuevo” del jugador y un “éxitos” para la empresaria. “Me muero”, afirma él en otra conversación. “Ya conozco tu discusión. Las extraño”, escribe.

La entrevista de Wanda con el ciclo que conducen Adrián Pallares y “La verdad que cuando podemos tratamos de hablar. Yo le digo lo que a mí me parece y siento que con el tiempo va a ser como lo que pasó con Maxi (López), ¿no? El tiempo cura todo. A veces le digo: ‘Boludo, ya está, soltá. Tipo, ya fue con cosas que quedamos enroscados’“, afirmó la conductora de MasterChef Celebrity en una nota con Intrusos (América TV).

“Si el papá está con una persona, a ellas, les guste o no, están obligadas a estar con esa persona”. También señaló: “Quizás cuando sean más grandes van a tener el derecho. Hoy son chicas”. “Él sabe que cada vez que venga, yo voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas, como hice siempre. Y eso me quedo tranquila que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas y de videos y de cámaras, que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está”.

Temas Relacionados

Wanda NaraMauro Icardi

Últimas Noticias

La insólita teoría de Juli Poggio sobre el DNI: “La cantidad de personas en el mundo con tu mismo nombre”

La modelo e influencer dio una explicación sobre el documento de identidad que propició un debate en Lape Club Social

La insólita teoría de Juli

Habló Telma Louise, la modelo francesa que irrumpió en la relación de Zaira Nara y Robert Strom

La joven europea fue señalada como la nueva pareja del polista. Su diálogo con la prensa argentina

Habló Telma Louise, la modelo

Gio Simeone fue padre por primera vez: nació Tullio y Carolina Baldini viajó a Italia para conocerlo

El delantero y su pareja, Giulia Coppini, presentaron a su hijo con emotivas imágenes y palabras

Gio Simeone fue padre por

Sofía Gonet habló del enojo de Vero Lozano y adelantó si aceptaría otra entrevista

La Reini se refirió en Intrusos a las fuertes declaraciones de la conductora luego de que ella expuso toda su molestia con el ciclo

Sofía Gonet habló del enojo

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara después de que ella habló de un acercamiento: “Nunca, jamás, serás familia”

El futbolista salió desde su cuenta de Instagram para desmentir a su exesposa, luego de que la animadora asegurara que compartían charlas y estaban limando asperezas

Mauro Icardi arremetió contra Wanda
DEPORTES
Con Enzo Pérez de titular,

Con Enzo Pérez de titular, Argentinos vence a Midland en su debut por la Copa Argentina

El gol anulado a Enzo, el “blooper de la fecha” y las posiciones, con eliminados y clasificados: lo que dejó la jornada de Champions

Con una exquisita definición, Cristiano Ronaldo rompió otro récord en Al Nassr: cómo quedó la batalla con Messi por los 1.000 goles

La colombiana Paula Patiño conquista la cuarta etapa del Tour El Salvador 2026

El estremecedor relato de un futbolista a siete años de la tragedia de Emiliano Sala: “Podría haber estado en ese avión”

TELESHOW
La insólita teoría de Juli

La insólita teoría de Juli Poggio sobre el DNI: “La cantidad de personas en el mundo con tu mismo nombre”

Habló Telma Louise, la modelo francesa que irrumpió en la relación de Zaira Nara y Robert Strom

Gio Simeone fue padre por primera vez: nació Tullio y Carolina Baldini viajó a Italia para conocerlo

Sofía Gonet habló del enojo de Vero Lozano y adelantó si aceptaría otra entrevista

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara después de que ella habló de un acercamiento: “Nunca, jamás, serás familia”

INFOBAE AMÉRICA

Irán reconoció que murieron más

Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor

Israel lanzó ataques en la Franja de Gaza: al menos 11 muertos

Alemania detuvo a una empresaria germano-ucraniana acusada de espiar para Rusia desde 2023

Países del Mercosur mantienen su respaldo al acuerdo comercial con la Unión Europea pese al freno de la Eurocámara

La Eurocámara aprobó el préstamo de USD 90.000 millones para Ucrania