Teleshow

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara después de que ella habló de un acercamiento: “Nunca, jamás, serás familia”

El futbolista salió desde su cuenta de Instagram para desmentir a su exesposa, luego de que la animadora asegurara que compartían charlas y estaban limando asperezas

Guardar
Mauro Icardi arremetió contra Wanda
Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara después de que ella habló de un acercamiento: “Nunca, jamás, serás familia” (Instagram, MasterChef Celebrity)

Luego de que Wanda Nara se refirió al acercamiento que había tenido con Mauro Icardi el último tiempo, el futbolista escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para desmentirla y volver a cargar contra su exesposa.

“La verdad que cuando podemos tratamos de hablar. Yo le digo lo que a mí me parece y siento que con el tiempo va a ser como lo que pasó con Maxi (López), ¿no? El tiempo cura todo. A veces le digo: ‘Boludo, ya está, soltá. Tipo, ya fue con cosas que quedamos enroscados’“, afirmó la conductora de MasterChef Celebrity en una nota con Intrusos (América TV).

Enojado, el futbolista se despachó desde su red social para negar los dichos de la animadora. “Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”, comenzó diciendo.

“Voy a ser bien claro.
“Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”, comenzó diciendo Mauro Icardi (Instagram)

Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo con una persona que: Me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades. Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas. Solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses”, enumeró.

“No cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas. Retuvo durante once horas a dos niñas de 9 y 10 años para impedir que estuvieran con su padre, por capricho personal y obsesión con mi pareja. Insultó de manera pública y privada a tres menores de edad, hijos de mi pareja”, expresó, en referencia a su relación amorosa con la China Suárez.

Continuó. “Envenena la psiquis de dos niñas en contra de su padre y de su familia —sí, esa ‘otra gente’ es mi familia—. Creó grupos junto con sus ‘amigas’ para hostigarme a mí y a mi pareja; incluso muchas de ellas terminaron dándole la espalda y arrepintiéndose. Realizó una falsa denuncia involucrando a sus hijos varones con el único fin de cambiar de jurisdicción en causas que no la favorecían“, aseveró, mientras seguía detallando sus reclamos contra su ex.

La empresaria habló de su vínculo actual con su expareja y el momento de paz que estarían transitando (Video: Intrusos-América TV)

Deslizó públicamente haber sido víctima de abuso sexual, llegando a compararse con una víctima real, marcando así el inicio de su propia debacle. Eligió a un estafador, corrupto, acosador y ladrón para ‘representar y defender’ los derechos de mis hijas. Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público”, se despachó.

“Podría enumerar muchos más motivos. Y me pregunto, ya que le gusta filtrar chats, por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla”, afirmó Icardi. “En lugar de tantas entrevistas y palabras que se las lleva el viento —y que algunos ingenuos creen y convierten en programas enteros por migajas de rating—, la realidad está en los hechos", enfatizó.

“Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia”, concluyó, furioso.

“Que quede absolutamente claro: esta
“Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia”, concluyó, furioso

En las declaraciones de Wanda Nara al ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la animadora se refirió a un momento con su exmarido que parecía el principio de un vínculo armónico como expareja. “Nosotros éramos una familia muy unida. Yo soy muy del clan para todos lados y, de repente, el clan mío sigue intacto, pero bueno, falta una persona y a la vez vive con otra gente”.

En cuanto a la convivencia de sus hijas con la China Suárez, la conductora expresó: “Si el papá está con una persona, a ellas, les guste o no, están obligadas a estar con esa persona”. También señaló: “Quizás cuando sean más grandes van a tener el derecho. Hoy son chicas”.

Respecto al contacto con Mauro Icardi, Wanda sostuvo: “Él sabe que cada vez que venga, yo voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas, como hice siempre. Y eso me quedo tranquila que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas y de videos y de cámaras, que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está”.

“Hoy tienen que, lamentablemente y les guste o no, compartir tiempo con la gente que yo y el papá elegimos, que también esto lo hablamos justo el otro día. Le dije: ‘Yo confío en vos, no me importa con quién rodees a nuestros hijos. Vos tenés que confiar en mí’”.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda Nara

Últimas Noticias

Mónica Farro recordó su breve affaire con Juan Román Riquelme: “Me traía flores y bombones”

La exvedette habló de la relación que mantuvo con el presidente de Boca Juniors

Mónica Farro recordó su breve

Simona Guatieri anunció su separación de Keita Baldé tras el affaire con Wanda Nara: “El amor no es suficiente sin respeto”

La modelo publicó un comunicado donde explica los motivos de la terminante decisión que tomó con el futbolista: “Es el momento en que elijo no aceptar menos de lo que merezco”

Simona Guatieri anunció su separación

Así llegó la China Suárez al estadio del Galatasaray: look militar y de la mano de sus hijos

La actriz estuvo presente en el partido del Galatasaray contra el Atlético de Madrid en el marco de la Champions League y le mostró su apoyo a Mauro Icardi, quien fue suplente los 90 minutos

Así llegó la China Suárez

El demoledor dato que dio Ángel de Brito sobre la actitud de la China Suárez con Eugenial Tobal antes de salir con Nicolás Cabré

El conductor fue lapidario con la actual pareja de Mauro Icardi y recordó un particular gesto con Tobal que estremeció al panel

El demoledor dato que dio

Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

Entre las consultas reiteradas y la demanda de los medios, la actriz explicó por qué decide responder siempre desde su experiencia

Sabrina Rojas habló de su
DEPORTES
El estremecedor relato de un

El estremecedor relato de un futbolista a siete años de la tragedia de Emiliano Sala: “Podría haber estado en ese avión”

El Liverpool de Alexis Mac Allister venció 3-0 al Marsella y quedó a un paso de los octavos en la Champions: los goles de la jornada

Boca mejoró la oferta por Alexis Cuello: el ultimátum que le envió a San Lorenzo

El exótico destino que tendría Maher Carrizo, la joya de Vélez que quisieron fichar River, Boca y Manchester City

La figura del fútbol argentino que firmó un contrato en la playa hace un mes, pero pidió ir a San Lorenzo: “Estoy para jugar mañana”

TELESHOW
Mónica Farro recordó su breve

Mónica Farro recordó su breve affaire con Juan Román Riquelme: “Me traía flores y bombones”

Simona Guatieri anunció su separación de Keita Baldé tras el affaire con Wanda Nara: “El amor no es suficiente sin respeto”

Así llegó la China Suárez al estadio del Galatasaray: look militar y de la mano de sus hijos

El demoledor dato que dio Ángel de Brito sobre la actitud de la China Suárez con Eugenial Tobal antes de salir con Nicolás Cabré

Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

INFOBAE AMÉRICA

Diputados opositores exigieron al jefe

Diputados opositores exigieron al jefe del Parlamento chavista el acceso al texto de la reforma de Hidrocarburos

Tras el anuncio de Donald Trump, la OTAN afirmó que “el objetivo es garantizar que Rusia y China nunca se afiancen en Groenlandia”

El ciclón Harry causó una muerte en Grecia y obligó a evacuar a cientos de personas en el sur de Italia

Panamá realiza su último entrenamiento antes de enfrentar a México en amistoso internacional

“La propiedad intelectual protege el futuro del Perú”: universidad peruana alcanza récord de solicitudes de patentes ante Indecopi