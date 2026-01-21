Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara después de que ella habló de un acercamiento: “Nunca, jamás, serás familia” (Instagram, MasterChef Celebrity)

Luego de que Wanda Nara se refirió al acercamiento que había tenido con Mauro Icardi el último tiempo, el futbolista escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para desmentirla y volver a cargar contra su exesposa.

“La verdad que cuando podemos tratamos de hablar. Yo le digo lo que a mí me parece y siento que con el tiempo va a ser como lo que pasó con Maxi (López), ¿no? El tiempo cura todo. A veces le digo: ‘Boludo, ya está, soltá. Tipo, ya fue con cosas que quedamos enroscados’“, afirmó la conductora de MasterChef Celebrity en una nota con Intrusos (América TV).

Enojado, el futbolista se despachó desde su red social para negar los dichos de la animadora. “Voy a ser bien claro. Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”, comenzó diciendo.

“Aclaro y confirmo que NUNCA retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo con una persona que: Me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades. Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas. Solicitó en la justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses”, enumeró.

“No cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas. Retuvo durante once horas a dos niñas de 9 y 10 años para impedir que estuvieran con su padre, por capricho personal y obsesión con mi pareja. Insultó de manera pública y privada a tres menores de edad, hijos de mi pareja”, expresó, en referencia a su relación amorosa con la China Suárez.

Continuó. “Envenena la psiquis de dos niñas en contra de su padre y de su familia —sí, esa ‘otra gente’ es mi familia—. Creó grupos junto con sus ‘amigas’ para hostigarme a mí y a mi pareja; incluso muchas de ellas terminaron dándole la espalda y arrepintiéndose. Realizó una falsa denuncia involucrando a sus hijos varones con el único fin de cambiar de jurisdicción en causas que no la favorecían“, aseveró, mientras seguía detallando sus reclamos contra su ex.

La empresaria habló de su vínculo actual con su expareja y el momento de paz que estarían transitando (Video: Intrusos-América TV)

“Deslizó públicamente haber sido víctima de abuso sexual, llegando a compararse con una víctima real, marcando así el inicio de su propia debacle. Eligió a un estafador, corrupto, acosador y ladrón para ‘representar y defender’ los derechos de mis hijas. Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público”, se despachó.

“Podría enumerar muchos más motivos. Y me pregunto, ya que le gusta filtrar chats, por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla”, afirmó Icardi. “En lugar de tantas entrevistas y palabras que se las lleva el viento —y que algunos ingenuos creen y convierten en programas enteros por migajas de rating—, la realidad está en los hechos", enfatizó.

“Que quede absolutamente claro: esta persona en mi vida es solamente la madre de mis hijas. Nunca, jamás, será familia”, concluyó, furioso.

En las declaraciones de Wanda Nara al ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la animadora se refirió a un momento con su exmarido que parecía el principio de un vínculo armónico como expareja. “Nosotros éramos una familia muy unida. Yo soy muy del clan para todos lados y, de repente, el clan mío sigue intacto, pero bueno, falta una persona y a la vez vive con otra gente”.

En cuanto a la convivencia de sus hijas con la China Suárez, la conductora expresó: “Si el papá está con una persona, a ellas, les guste o no, están obligadas a estar con esa persona”. También señaló: “Quizás cuando sean más grandes van a tener el derecho. Hoy son chicas”.

Respecto al contacto con Mauro Icardi, Wanda sostuvo: “Él sabe que cada vez que venga, yo voy a hacer todo lo posible para que esté con las chicas, como hice siempre. Y eso me quedo tranquila que queda en un expediente grabado bajo mil pruebas y de videos y de cámaras, que yo siempre hice todo para que esa relación hoy esté como está”.

“Hoy tienen que, lamentablemente y les guste o no, compartir tiempo con la gente que yo y el papá elegimos, que también esto lo hablamos justo el otro día. Le dije: ‘Yo confío en vos, no me importa con quién rodees a nuestros hijos. Vos tenés que confiar en mí’”.