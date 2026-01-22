Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Como siempre, Mar del Plata se tranforma en el principal polo veraniego por estos días. Y como ya es habitual, Mirtha Legrand y Juana Viale animan la temporada desde sus respectivas mesazas. La consigna es apostar a mesas de alto perfil y figuras que marcan el pulso del verano y del espectáculo argentino.

Para La Noche de Mirtha (este sábado 24 de enero, a las 21.30 por eltrece) La Chiqui reunirá a un grupo de invitados conformado por los artistas Agustín Rada Aristarán, Malena Solda, Gloria Carrá, Diego Pérez y el asesor de imagen Fabián Medina Flores, configurando una mesa con diversidad de estilos y enfoques.

Bajo la producción de StoryLab para eltrece, Mirtha y Juanita Viale apuestan nuevamente por la pantalla desde La Feliz, consolidando la oferta de actualidad, espectáculo y entretenimiento estival. Para su ciclo Almorzando con Juana (el domingo, 13.45, por eltrece), allí estarán Alejandro Paker, Mónica Farro, Vanesa González, el Mago Black y Mike Chouhy, prometiendo una jornada dominada por el humor, la música y las historias personales.

Los invitados de Mirtha para este sábado 24 de enero

La apuesta por la transmisión desde la costa atlántica refuerza la conexión entre ambas conductoras y el público que elige veranear en la región. Entre las grabaciones de su programa y sus salidas al teatro, Mirtha disfruta de su estadía en Mar del Plata como nunca. En ese marco, durante la noche de este lunes, La Chiqui asistió a la gala anual de Fundami haciendo honor a su rol como madrina honoraria. Fue así como la diva dijo presente en el Salón Real del Hotel Costa Galana en un evento que reunió a casi 400 personascon el propósito de recaudar fondos para el Hospital Materno Infantil.

Los invitados de Juana para este domingo 25 de enero

Minutos antes de las 10 de la noche, la conductora llegó al salón del hotel. En el pasillo previo al salón, la diva fue recibida por Claudia Álvarez Argüelles, vicepresidenta de Fundami, y Fabián Medina Flores. Legrand lucía un vestido de tono celeste con detalles bordados y aplicaciones en las mangas y el cuello, que presentaban volados confeccionados en una tela translúcida. Sus uñas estaban esmaltadas en color rojo. “He venido a todos estos eventos, menos a uno, por motivos personales. Era 26 años más joven (cuando empezó)”, expresó la conductora ante la prensa, recordando su vínculo duradero con la fundación y Mar del Plata.

La propia Legrand habló también sobre la temporada teatral y el turismo en la ciudad costera: “La veo bien, se está estabilizando. Hay gente. Tanto digo que venga la gente a Mar del Plata, que la gente vino”. Además, resaltó la finalidad solidaria de la noche: “Es importante venir porque es la gala para el Materno Infantil del hospital de niños de Mar del Plata”.

Mirtha Legrand junto a Claudia Álvarez Argüelles y Fabián Medina Flores durante el ingreso de la diva a la gala (Gentileza: Prensa Fundami)

Una vez sentada en la mesa, la diva disfrutó de un compuesto por diferentes pasos. La recepción inició con una variedad de bocados fríos y calientes, seguido por una entrada de langostinos ahumados sobre tabulé cítrico, emulsión de duraznos y curry, maní tostados y brotes de temporada. Para el plato principal, La Chiqui y los demás invitados disfrutaron de lomo de ternera con crocante de hierbas, persiana de papas, boniato y panceta. Además, vegetales con jugo de hongo del bosque. Para el postre, mousse de frambuesa y lychee.

La gala solidaria de Fundami reunió a casi 400 personas para recaudar fondos destinados al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata (Jose Tetty)

En diálogo con Infobae,Claudia Álvarez Argüelles, vicepresidenta de Fundami, destacó la alegría de contar con el apoyo de la conductora: “Mirtha Legrand nos ha acompañado durante todas estas galas, es un honor y una alegría. Pero también ver este salón colmado de tantas personas con ánimo de colaborar y de celebrar las obras que realiza la Fundación en el Hospital Materno Infantil, sin duda es un motivo de alegría, de orgullo y de renovar esas esperanzas de continuar trabajando para el hospital”.