Teleshow

Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand y Juana Viale

La Chiqui y su nieta definieron las figuras que las acompañaran en la primera mezasa del año

Guardar
Mirtha Legrand y Juana Viale
Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para la primera mesa del año (Prensa El Trece)

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan a la pantalla de El Trece e inauguran la temporada televisiva 2026 desde Mar del Plata, apostando a mesas de alto perfil y figuras que marcan el pulso del verano y del espectáculo argentino. Con el regreso de sus ciclos históricos, ambas conductoras eligen abrir el año rodeadas de referentes de la música y el teatro, en sintonía con la vibrante cartelera marplatense.

El sábado 10 de enero, Mirtha recibirá en La noche de Mirtha, a las 21:30, a Lucía Galán y Joaquín Galán—el dúo Pimpinela, leyendas de la música romántica—junto a Soledad y Natalia Pastorutti, las hermanas que brillan en el folklore y han conquistado generaciones con su talento y carisma. La mesa promete anécdotas, canciones en vivo y un cruce de historias familiares y artísticas que reflejan la tradición y la vigencia de la música popular argentina.

El domingo 11 de enero será el turno de Juana, quien con Almorzando con Juana, a las 13:45, reunirá a protagonistas de la cartelera teatral y musical de La Feliz. Florencia Peña y Juan Ingaramo encabezan el elenco de “Pretty Woman”, la comedia musical que desembarcó con éxito en Mar del Plata, sumando romance y humor a la temporada. Martín Bossi y Laurita Fernández brillan en “La cena de los tontos”, una de las obras más aplaudidas del verano y punto de referencia para el público local y turista. Federico Cyrulnik, humorista y actor, aporta su experiencia en el stand up y la comedia, completando una mesa que anticipa historias de camarines, desafíos sobre el escenario y el pulso de la temporada alta.

Estas convocatorias reflejan la apuesta de Mirtha Legrand y Juana Viale por mesas donde confluyen talento, actualidad y el pulso de la cultura argentina. Sus programas, ya clásicos de la televisión, regresan en horarios centrales y se convierten en cita obligada para quienes siguen el verano y el espectáculo en Mar del Plata, celebrando lo mejor de la música, el teatro y la conversación.

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Mirtha Legrand asistió al espectáculo
Mirtha Legrand asistió al espectáculo Fátima Universal en Mar del Plata y vivió una noche de ovaciones y homenajes (José Scalzo)

Entre espectáculos, días de playa y un sol abrazador, Mar del Plata vive las primeras jornadas de la temporada de verano 2026. En ese marco, Mirtha Legrand aprovechó el primer fin de semana del año para ver el show de Fátima Florez en la ciudad. La diva se sumó como espectadora de Fátima Universal y disfrutó de una gran variedad de imitaciones de alto nivel.

La conductora llegó al Teatro Roxy ante la expectativa de marplatenses, turistas y una numerosa cantidad de medios, convirtiendo su primera salida oficial en el centro de atención para la escena cultural y mediática.

Al ingresar al teatro, Legrand fue recibida con aplausos y ovaciones por Fátima Florez, Marcelo Polino y el ballet folklórico Pampas Bravas. La actriz y el especialista en espectáculos salieron a la calle para recibir a la diva, quien apenas descendió de su vehículo fue atendida por los protagonistas de esta obra. La bienvenida cargada de entusiasmo y calidez reforzó el carácter especial de la noche para la agenda social de la ciudad.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando Fátima Florez interpretó sobre el escenario a la mismísima Mirtha Legrand. Desde la comodidad de su butaca, la diva no pudo contener la risa al escuchar su tono de voz, sus frases célebres y sus ademanes delante de la cámara. A lo largo de la jornada, la protagonista del show sorprendió a su público con imitaciones de Lady Gaga, Michael Jackson, Karol G, Lía Crucet, Gilda, Yanina Latorre, Susana Giménez, y muchos más.

Temas Relacionados

Mirtha LegrandJuana VialeLa Noche de MirthaAlmorzando con JuanaLucía GalánSoledad PastoruttiJoaquín GalánNatalia PastoruttiFlorencia PeñaMartín BossiLaurita FernándezIgnacio IngaramoFederico Cyrulink

Últimas Noticias

La emoción de Moria Casán por su cercanía al cumpleaños número 80: “Tengo una vida hermosa”

El próximo 16 de agosto, la One llegará a una nueva década, que la encuentra rodeada de amor, trabajo y con el estreno de una serie acerca de su vida en esa fecha

La emoción de Moria Casán

Los 15 de Allegra Cubero en Punta del Este: el abrazo de Nicole Neumann, los mensajes de sus hermanas y la torta con velitas

En una noche marcada por la unión familiar y los recuerdos de infancia, fluyeron las muestras de cariño. La disputa con el padre por la celebración

Los 15 de Allegra Cubero

El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

La exvedette y el histórico integrante de Los Pumas se enamoraron en tiempo récord y se casaron con una fiesta inolvidable para 300 invitados. Apenas un año y medio después, se separaron en medio de denuncias y la intervención de abogados

El romance de Pamela Pombo

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

A seis días del nacimiento de Lando, la modelo mostró como vive nuevamente la distancia con el exdelantero del River Plate

Las primeras horas de Daniela

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

La actriz no pudo contener su asombro por el presente que le llegó de parte de una seguidora en plena transmisión en vivo. El video del inesperado momento

El insólito regalo que recibió
DEPORTES
Preocupación por el futuro de

Preocupación por el futuro de Anthony Joshua en el boxeo: las versiones cruzadas sobre su posible retiro

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

La AFA confirmó el cronograma de los 32avos de final de la Copa Argentina: cuándo juegan Boca Juniors y River Plate

Un bombero voluntario argentino ganó la etapa del Rally Dakar en una accidentada jornada en Arabia Saudita

“Potencia y precisión”: el golazo del argentino Máximo Perrone para el Como en la Serie A de Italia

TELESHOW
La emoción de Moria Casán

La emoción de Moria Casán por su cercanía al cumpleaños número 80: “Tengo una vida hermosa”

Los 15 de Allegra Cubero en Punta del Este: el abrazo de Nicole Neumann, los mensajes de sus hermanas y la torta con velitas

El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

INFOBAE AMÉRICA

Las razones de Donald Trump

Las razones de Donald Trump para impulsar una transición en Venezuela con figuras del régimen chavista

Reino Unido pidió a Elon Musk acciones urgentes para frenar ‘deepfakes’ sexuales de niños en X

Una ola de frío paraliza el transporte y deja víctimas en varios países europeos

“La educación financiera es clave para ejercer nuestra ciudadanía”: escolares peruanos ganan concursos con proyectos de impacto real

Cómo hizo Ricardo Piglia para acercarnos a Borges