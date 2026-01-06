Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand y Juana Viale

Mirtha Legrand y Juana Viale se preparan para la primera mesa del año (Prensa El Trece)

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan a la pantalla de El Trece e inauguran la temporada televisiva 2026 desde Mar del Plata, apostando a mesas de alto perfil y figuras que marcan el pulso del verano y del espectáculo argentino. Con el regreso de sus ciclos históricos, ambas conductoras eligen abrir el año rodeadas de referentes de la música y el teatro, en sintonía con la vibrante cartelera marplatense.

El sábado 10 de enero, Mirtha recibirá en La noche de Mirtha, a las 21:30, a Lucía Galán y Joaquín Galán—el dúo Pimpinela, leyendas de la música romántica—junto a Soledad y Natalia Pastorutti, las hermanas que brillan en el folklore y han conquistado generaciones con su talento y carisma. La mesa promete anécdotas, canciones en vivo y un cruce de historias familiares y artísticas que reflejan la tradición y la vigencia de la música popular argentina.

El domingo 11 de enero será el turno de Juana, quien con Almorzando con Juana, a las 13:45, reunirá a protagonistas de la cartelera teatral y musical de La Feliz. Florencia Peña y Juan Ingaramo encabezan el elenco de “Pretty Woman”, la comedia musical que desembarcó con éxito en Mar del Plata, sumando romance y humor a la temporada. Martín Bossi y Laurita Fernández brillan en “La cena de los tontos”, una de las obras más aplaudidas del verano y punto de referencia para el público local y turista. Federico Cyrulnik, humorista y actor, aporta su experiencia en el stand up y la comedia, completando una mesa que anticipa historias de camarines, desafíos sobre el escenario y el pulso de la temporada alta.

Estas convocatorias reflejan la apuesta de Mirtha Legrand y Juana Viale por mesas donde confluyen talento, actualidad y el pulso de la cultura argentina. Sus programas, ya clásicos de la televisión, regresan en horarios centrales y se convierten en cita obligada para quienes siguen el verano y el espectáculo en Mar del Plata, celebrando lo mejor de la música, el teatro y la conversación.

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Mirtha Legrand asistió al espectáculo Fátima Universal en Mar del Plata y vivió una noche de ovaciones y homenajes (José Scalzo)

Entre espectáculos, días de playa y un sol abrazador, Mar del Plata vive las primeras jornadas de la temporada de verano 2026. En ese marco, Mirtha Legrand aprovechó el primer fin de semana del año para ver el show de Fátima Florez en la ciudad. La diva se sumó como espectadora de Fátima Universal y disfrutó de una gran variedad de imitaciones de alto nivel.

La conductora llegó al Teatro Roxy ante la expectativa de marplatenses, turistas y una numerosa cantidad de medios, convirtiendo su primera salida oficial en el centro de atención para la escena cultural y mediática.

Al ingresar al teatro, Legrand fue recibida con aplausos y ovaciones por Fátima Florez, Marcelo Polino y el ballet folklórico Pampas Bravas. La actriz y el especialista en espectáculos salieron a la calle para recibir a la diva, quien apenas descendió de su vehículo fue atendida por los protagonistas de esta obra. La bienvenida cargada de entusiasmo y calidez reforzó el carácter especial de la noche para la agenda social de la ciudad.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando Fátima Florez interpretó sobre el escenario a la mismísima Mirtha Legrand. Desde la comodidad de su butaca, la diva no pudo contener la risa al escuchar su tono de voz, sus frases célebres y sus ademanes delante de la cámara. A lo largo de la jornada, la protagonista del show sorprendió a su público con imitaciones de Lady Gaga, Michael Jackson, Karol G, Lía Crucet, Gilda, Yanina Latorre, Susana Giménez, y muchos más.