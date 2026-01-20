La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

Mirtha Legrand asistió a la gala anual de Fundami en Mar del Plata como madrina honoraria, reafirmando su histórico compromiso solidario (Crédito: José Tetty)

Entre las grabaciones de su programa y sus salidas al teatro, Mirtha Legrand disfruta de su estadía en Mar del Plata como nunca. En ese marco, durante la noche de este lunes, La Chiqui, asistió a la gala anual de Fundami haciendo honor a su rol como madrina honoraria. Fue así como la diva dijo presente en el Salón Real del Hotel Costa Galana en un evento que reunió a casi 400 personas con el propósito de recaudar fondos para el Hospital Materno Infantil.

Minutos antes de las 10 de la noche, la conductora llegó al salón del hotel. Legrand lucía un vestido de tono celeste con detalles bordados y aplicaciones en las mangas y el cuello, que presentaban volados confeccionados en una tela translúcida. Sus uñas estaban esmaltadas en color rojo. “He venido a todos estos eventos, menos a uno, por motivos personales. Era 26 años más joven (cuando empezó)”, expresó la conductora ante la prensa, recordando su vínculo duradero con la fundación y Mar del Plata.

Claudia Álvarez Argüelles junto a Mirtha Legrand, quien lució dos vestidos diferentes en la gala

La propia Legrand habló también sobre la temporada teatral y el turismo en la ciudad costera: “La veo bien, se está estabilizando. Hay gente. Tanto digo que venga la gente a Mar del Plata, que la gente vino”. Además, resaltó la finalidad solidaria de la noche: “Es importante venir porque es la gala para el Materno Infantil del hospital de niños de Mar del Plata”.

Una vez sentada en la mesa, la diva disfrutó de un compuesto por diferentes pasos. La recepción inició con una variedad de bocados fríos y calientes, seguido por una entrada de langostinos ahumados sobre tabulé cítrico, emulsión de duraznos y curry, maní tostados y brotes de temporada.

Fátima Florez sorprendió a Mirtha Legrand con uno de sus shows más destacados

Para el plato principal, La Chiqui y los demás invitados disfrutaron de lomo de ternera con crocante de hierbas, persiana de papas, boniato y panceta. Además, vegetales con jugo de hongo del bosque. Para el postre, mousse de frambuesa y lychee.

En diálogo con Infobae, Claudia Álvarez Argüelles, vicepresidenta de Fundami, destacó la alegría de contar con el apoyo de la conductora: “Mirtha Legrand nos ha acompañado durante todas estas galas, es un honor y una alegría. Pero también ver este salón colmado de tantas personas con ánimo de colaborar y de celebrar las obras que realiza la Fundación en el Hospital Materno Infantil, sin duda es un motivo de alegría, de orgullo y de renovar esas esperanzas de continuar trabajando para el hospital”.

La gala solidaria de Fundami reunió a casi 400 personas para recaudar fondos destinados al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata

Además, Argüelles se refirió al inicio de la relación entre La Chiqui y la fundación: “Mirtha se conoció con mi madre hace muchos años, más de treinta, y crearon una hermosa amistad, y a partir de ahí fueron inseparables, absolutamente inseparables, compartiendo muchos puntos en común de la vida misma. Y también compartiendo esta fuerza que tienen ambas en colaborar y ser solidarias y empáticas con el prójimo. Mi madre la invitó a Chiquita, le ofreció ser la madrina de la Fundación y a partir de ahí crearon esta gala, lo han llevado adelante hasta hoy mismo. Hoy tengo la responsabilidad y el honor de reemplazar a mi madre. Soy la vicepresidenta de Fundami, pero mi madre hoy, por una razón menor, no ha podido estar”.

Claudia Álvarez Argüelles, vicepresidenta de Fundami, resaltó la emoción de celebrar una gala colmada y el apoyo duradero de Mirtha Legrand

Durante la velada, la diva y los demás invitados disfrutaron de una serie de espectáculos, desde los chistes de Rodrigo Vagoneta al show de Ballet Flamenco de Alicante (Sangre Gitana, una experiencia llena de arte), pasando por la presentación de Fátima Florez junto a los bailarines de su espectáculo.

Justamente, tras presentarse ante Mirtha, quien ya se había cambiado el vestido inicial, Florez dialogó con Infobae y comentó sus sensaciones al formar parte del evento: “Un año más colaborando con Fundami, con toda la labor que hacen por los chicos y todo lo que tenga que ver con la salud y los chicos, saben que conmigo cuentan siempre. Este año hice una performance que eligió Mirtha. Me pidió específicamente este cuadro porque le gustó mucho, así que quiso que lo traiga acá”.

Tras su show, Fátima Florez posó junto a Claudia Álvarez Argüelles y Mirtha Legrand

Respecto a la emoción que le produjo volver a presentarse ante La Chiqui, la actriz comentó: “Siempre sentís la vista de Mirtha ahí, sus ojos azules que te están mirando y la verdad que es una espectadora de lujo, porque además le presta atención al artista, no es que solamente está mirando. La verdad es que ella tiene un respeto por el artista enorme; es un placer siempre actuar tanto para ella como para todos los presentes. Rompí un poco el cuadro y me acerqué a las mesas. Bien metida en el papel, como diciendo: ‘Acá estoy yo, me llevo el mundo por delante’. Es un papel que a mí me gusta mucho, como que me representa y lo puedo representar bien. Y se lo dediqué a Mirtha”.

Mirtha Legrand destacó el buen momento del turismo y la temporada teatral en Mar del Plata, impulsando la convocatoria al evento benéfico

La Cena de Gala, organizada por la Fundación FUNDAMI, convocó a representantes del sector empresarial, vecinos y turistas, y articuló a la comunidad local en una causa solidaria.

Los fondos recaudados se destinarán a obras de infraestructura y equipamiento para el Hospital Materno Infantil, dentro del programa de ayuda que la fundación sostiene desde hace casi 30 años.

Carlos Rottemberg junto a Mirtha Legrand en la gala de la fundación Fundami

En cuanto a su vida personal, Legrand anticipó que celebrará su próximo cumpleaños en Buenos Aires, aunque mantiene la conexión con el público de Mar del Plata, que la recibe con afecto.

Una vez más, la presencia de Mirtha Legrand fortaleció una causa solidaria que beneficia a Mar del Plata y subrayó su papel como una de las figuras más activas en el apoyo a iniciativas benéficas en Argentina.

Fotos: José Tetty