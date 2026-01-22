La inesperada situación al aire de Nico Vázquez cuando hablaba de su hermano a 9 años de su muerte: “Estas son sus señales”

El actor relataba en el ciclo de Matías Martin una experiencia que había vivido en un supermercado y fue sorprendido por algo que consideró como una "señal" (Video: Todo pasa/ Urbana Play)

El relato de Nico Vázquez sobre la muerte de su hermano Santiago Vázquez cobró una dimensión inesperada en un estudio de radio las luces del estudio se cortaron justo cuando el actor compartía al aire cómo, a 9 años después de su muerte, sigue encontrando “señales” de la cercanía con su hermano.

El actor explicaba en Todo pasa, el programa conducido por Matías Martin en Urbana Play, que la fecha del último cumpleaños de su hermano lo había dejado especialmente sensible. “Salí a entrenar y no podía dejar de hablarle, sentía la necesidad de abrazarlo”, confesó. Minutos después, un encuentro fortuito en un supermercado terminaría en una escena reveladora.

Según relató Nico Vázquez durante la emisión, una mujer le pidió que se tomara una foto con su hijo. El nene no sabía quién era el actor, pero para la madre ese momento tenía un valor especial. “Me acerqué y le pregunté cómo se llamaba. Me respondió ‘Santi’”, recordó Nico Vázquez. Esta respuesta, ocurrida poco después de que el propio actor le pidiera a su hermano una señal, lo conmovió profundamente.

El momento del corte de luz cuando Nico Vázquez hablaba de su hermano en el programa de Matías Martin (Todo pasa, Urbana Play)

El clima de asombro se intensificó cuando, durante el relato en el estudio, las luces comenzaron a parpadear y se terminaron apagando. “¡Ohhh! ¡La puta madre, boludo!“, se sorprendió el conductor. ”Bueno, esas son las señales que yo digo que acá está. Santi, igual no hagas tantas cagadas acá para decir que me estás escuchando", reaccionó con humor el actor de Rocky.

“¿Alguien tocó una tecla? A mí no... No me jodan con estas cosas porque se cortó la luz en el estudio, no sé si fue en la radio,...“, siguió el periodista, sorprendido. ”Es increíble lo que acaba de pasar", acotó Nico. “Parpadearon las luces y ahora esta todo a punto de prenderse”, afirmó.

“A mí se me puso la piel de gallina”, se sinceró Matías Martin al aire, mientras el intérprete tuvo una inesperada reacción. “Es que por lo que está pasando no sé si quiere que avance”, afirmó, en relación a lo que vivió con una seguidora y su hijo cuando estaba de compras. “¿En serio me decís? Tanto lograste decodificar", le consultó Matías, asombrado.

Nicolás Vázquez y su hermano Santiago

Para el actor, estos episodios refuerzan la idea de que los lazos con quienes ya no están pueden manifestarse en los momentos menos esperados. “Siento que él está ahí, que me acompaña”, expresó, sensibilizado. “Cuando le dije ‘campeón, ¿cómo te llamas?’ y me dijo ‘Santi’, yo me emocioné con el nene. ¿Vos entendés las posibilidades que había de que se llamara...? Yo le pedí a mi hermano tres minutos antes, que necesitaba darle un abrazo“, expresó, a flor de piel.

En noviembre del año pasado, Nico Vázquez realizó un homenaje durante un viaje reciente a Nueva York, donde recreó la fotografía de su hermano Santiago Vázquez en Times Square con la misma campera. Coincidió con la grabación de imágenes para la segunda temporada de su obra Rocky y la oficialización de su relación con su novia, Dai Fernández.

En el texto que compartió en redes sociales, el actor relató cómo ambos soñaban conocer Nueva York por su pasión por el teatro y el cine, y cómo Santiago había llevado la campera “Kaiser of New York”, regalo suyo, en ese último viaje. “Hace muchos años que quería hacer esta foto. En uno de sus últimos viajes, mi hermano Santi, antes de partir a otro plano, viajó a una ciudad que siempre había soñado conocer: New York”, rememoró.

La misma foto: arriba, Santiago Vázquez, que falleció en 2016. Debajo, pocos días atrás, su hermano Nicolás (Instagram)

“Siempre habíamos querido vivirla juntos, por Broadway, por lo que significa para nosotros el teatro y el cine y de paso pasar por Filadelfia y vivir la experiencia Rocky, pero no se dio”, escribió. Y agregó: “Yo le había regalado una campera, y él se la llevó en ese viaje. Desde allá nos mandó esta foto a la familia. Después de que él partiera, mi papá puso esa foto en su WhatsApp y hasta el día de hoy sigue siendo su foto de perfil. De las prendas de mi hermano me quedé con muy pocas, y esta campera es una de ellas”.