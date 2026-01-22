Alex Caniggia se comparó con el hijo de David Beckham: “Me pasó lo mismo, me echaron de casa con mi mujer embarazada”

Alex Caniggia comparó la situación que atravesó con Melody Luz ante la polémica con Brooklyn Beckham, el hijo de David y Victoria (Instagram)

El escándalo familiar desatado por Brooklyn Beckham al revelar públicamente los conflictos y las actitudes que dice haber recibido de sus padres, David y Victoria Beckham, sigue sumando repercusiones en el mundo del espectáculo internacional. El hijo mayor del exfutbolista y la diseñadora aseguró que no desea reconciliarse con su familia y denunció el destrato hacia él y su esposa, Nicola Peltz, lo que lo llevó a tomar distancia definitiva. El caso, que expuso la interna de una de las familias más influyentes del jet set, tocó una fibra sensible en la farándula argentina: Alex Caniggia, quien vivió una situación similar, decidió solidarizarse y compartir su propia experiencia, en la que apuntó directamente contra su madre, Mariana Nannis, por su relación con Melody Luz.

Desde su cuenta de Instagram, Alex no dudó en empatizar con Brooklyn y compartir su descargo. “¿Vieron? Aunque parezca una historia lejana, famosa, millonaria, a mí también me pasó”, arrancó el mediático, dejando claro que los dramas familiares no distinguen apellidos ni cuentas bancarias. “Cuando uno se enamora de verdad, espera acompañamiento, no una guerra familiar, pero a veces ellos no bancan a la persona que elegís y ahí te ponen entre la espada y la pared”, continuó, en referencia directa a la relación que mantiene con Melody.

"Cuando uno se enamora de verdad, espera acompañamiento, no una guerra familiar", reflexionó Caniggia (Instagram)

Alex recordó que elegir apostar al amor junto a la bailarina, cuando ella estaba embarazada de su primera hija, Venezia, tuvo un “precio altísimo”. La situación llegó a un punto crítico cuando, según relató, su madre le pidió que desalojara el departamento familiar en el Hotel Faena, dejándolo en la calle junto a su pareja a punto de dar a luz.

“Desde ese momento, nunca más volví a tener contacto con mi madre, ni lo voy a tener”, insistió Alex, que desde entonces se muestra decidido a priorizar su familia construida junto a Melody y su hija. “Con el tiempo entendí que la familia debe acompañar, no destruir, y cuando no lo hace, uno tiene derecho a poner límites, aunque les duela”, reflexionó el mediático, subrayando la importancia de los vínculos elegidos por sobre los impuestos.

En su extenso mensaje, Caniggia fue contundente: “Sé lo que es llevar esa mochila encima, por eso, no hay que juzgar. Sé lo que es elegir el amor y perder un vínculo para siempre”. Así, envió un mensaje de apoyo directo a Brooklyn Beckham, poniéndose en su lugar y dejando en claro que las historias de ruptura familiar trascienden la fama y el dinero. “Mi mensaje es simple: nadie tiene derecho a decidir por vos a quién amar. Esto pasa en familias famosas, con cámaras, con plata y apellido pesado”, sentenció.

Desde la fuerte discusión en 2023, madre e hijo se vieron envueltos en una guerra mediática (Archivo)

El descargo de Alex fue más allá del caso Beckham y se transformó en una reflexión sobre su propio recorrido. “Brooklyn no es débil, sino que lo es el que no banca su decisión. Porque amar no es traicionar, lo es obligar a tu hijo a vivir la vida que vos querés que tenga. Me dijeron que me iban a soltar la mano, que me iba a arrepentir, que me iba a re caber, ¿y sabían qué? Arrepentido estaría si hubiera dejado a la mujer que amo”, escribió, dejando en claro que, pese a las dificultades y el costo emocional, no se arrepiente de haber priorizado el amor y la familia propia.

“La familia no es la que te controla, sino la que te acompaña en tu vida. Me echaron de casa por elegir a mi pareja, por lo que amar no es traicionar, sino que lo es manipular. Brooklyn no está solo, a muchos nos pasó. Cuando lo vi me dio mucha bronca porque viví exactamente lo que le ocurrió: me echaron por amar. La familia también puede ser tóxica, no me fui sino que me expulsaron. Elegí el amor y me quedé solo, pero con mi familia y libre”, concluyó el mediático.