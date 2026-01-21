Habló Telma Louise, la modelo francesa que irrumpió en la relación de Zaira Nara y Robert Strom

Habló Telma Louise, novia del ex de Zaira Nara

La entrada de Telma Louise en la historia sentimental de Robert Strom y Zaira Nara sacudió el espectáculo argentino y europeo. En los primeros días del verano, la pareja integrada por la modelo argentina y el polista multimillonario parecía consolidarse frente a los flashes en las playas de Punta del Este, pero la irrupción de una mujer francesa cambió el rumbo de los acontecimientos de forma inesperada.

La confirmación del vínculo entre Zaira Nara y Robert Strom ocurrió en uno de los escenarios más expuestos del verano: las playas de Punta del Este. La pareja fue sorprendida por las cámaras en una actitud cariñosa, compartiendo salidas y paseos en un descapotable clásico. Según la simágens exclusivas de Teleshow, la modelo y el polista fueron vistos compartiendo una salida, arriba de un vehículo descapotable de estilo clásico y haciendo compras. Allí fueron captados en un momento íntimo: él aparece abrazándola, momento en el que se dieron un beso.

Este gesto público de afecto ratificó los rumores que circulaban desde hacía semanas, instalando a la modelo y el deportista como la primera pareja de la temporada esteña. El entorno cercano señalaba que el acercamiento entre ambos había tenido la intervención de figuras conocidas. Entre ellos, Pampita y Martín Pepa figuraban como supuestos celestinos, aunque también se mencionaba la amistad de Strom con Jakob Von Plessen, expareja de Zaira y padre de sus hijos. A pesar de las versiones cruzadas, la escena en la costa uruguaya marcó el inicio formal de una historia que pronto se vería alterada.

Con besos apasionados, Zaira Nara había confirmado el romance con Robert Strom (RSFotos)

Mientras el romance ganaba visibilidad, surgieron los primeros indicios de que la relación atravesaba tensiones. El programa Puro Show dio a conocer que Robert Strom había sido visto en un hotel de lujo en Milán acompañado por una joven rubia de origen inglés. Esta aparición alimentó las dudas sobre la estabilidad del vínculo con Zaira.

No obstante, el giro más significativo llegó con el nombre de Telma Louise, modelo francesa, que rápidamente se convirtió en protagonista del relato. La nujer es señalada como quien habría conquistado al polista francés. Incluso se especuló con la posibilidad de una boda inminente, lo que generó preguntas inmediatas en el círculo mediático: ¿Fue engañada la hermana de Wanda Nara?.

La historia tomó mayor trascendencia cuando Telma accedió a dialogar con medios argentinos, al aportar su versión de los hechos y sumando ambigüedad a la trama.

Habló pro primera vez la novia de Robert Strom (Instagram: @telmaxlouise)

El periodista Santiago Sposato en A la tarde (América) tras rastrear el encuentro de Robert Strom en el Hotel Portrait de Milán, decidió contactar directamente a Telma. La conversación comenzó con un mensaje directo: “Felicidades, ¿te casás?”, a lo que la modelo respondió con un gif que sellaba la palabra “Confidencial”.

Durante el intercambio, Sposato indagó si Telma estaba al tanto de la relación entre Strom y Zaira. La modelo admitió: “Él me lo dijo, pero eso fue hace como un mes, ¿no?”, mostrando cierta vacilación. El periodista insistió en precisar el tiempo del vínculo, recordando que “ya estaban juntos en Milán el 8 de enero porque habían compartido un desayuno”.

La dinámica del diálogo se tornó aún más enigmática cuando Telma Louise alternó bromas y respuestas contradictorias. “Con Robert sólo somos amigos”, declaró en un momento, para luego lanzar una frase que sorprendió a su interlocutor: “Estoy embarazada”. El propio Sposato explicó que se trató de una salida pícara por parte de la modelo, sin intención de confirmar ninguna noticia de peso.

La joven modelo no dudó en referirse a su presente (Instagram: @telmaxlouise)

Estas respuestas ambiguas y la actitud lúdica de Telma Louise no hicieron más que profundizar el misterio en torno a su verdadera relación con Robert Strom.

La presencia de Telma Louise en la trama sentimental generó un cimbronazo inmediato en la pareja formada por Zaira Nara y Robert Strom. A pesar de que la relación había nacido y crecido de manera repentina y bajo la mirada pública, las versiones sobre la modelo francesa y los indicios de encuentros previos en Europa habrían precipitado la crisis.

La historia, que comenzó en las playas uruguayas como un romance de verano, se vio marcada por la aparición pública de Telma, sus mensajes en clave y la cobertura constante de la prensa argentina, elementos que tejieron un relato de alta exposición y final abierto para los protagonistas.