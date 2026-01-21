El gesto espontáneo de Moria Casán ante un percance al aire: “¿Se me ve la panza?"

Moria Casán y un destape sin quererlo, en su propio programa

El inicio de La mañana con Moria en El Trece sorprendió a los espectadores cuando Moria Casán tuvo un descuido con su vestimenta durante el saludo en vivo. La camisa de la conductora se levantó imprevistamente y dejó ver parte de su abdomen, causando asombro tanto en el estudio como en la audiencia.

Ana María Casanova —nombre real de la artista— notó la señal de su equipo técnico tras el incidente y preguntó al aire: “¿Todo bien? ¿Qué pasó?”. Al entender la inquietud de los productores, añadió con humor: “¿Se me ve la panza? Ay, dios mío, me hacen una seña y digo ‘¿qué pasó?’", continuó incrédula.

Moria Casán reivindicó su derecho a mostrarse auténtica tras exhibir parte de su abdomen durante la transmisión en El Trece

Lejos de incomodarse, Casán decidió levantar por completo la prenda y mostrar la panza, reafirmando su postura sin reservas. “Se me levantó un poquitito y se me vio la piel, la voy a mostrar, la puedo mostrar”, exclamó frente a las cámaras. La escena generó risas y comentarios entre quienes acompañaban la transmisión, manteniendo el tono distendido habitual del programa.

Más adelante, la conductora se refirió al trabajo minucioso del equipo técnico que supervisa el show en televisión en vivo: “¡Me asustó! No saben lo que es este control, me hacen auditoría todo el tiempo”, expresó ante el público.

Moria Casán enfrenta críticas sobre su imagen corporal y defiende la libertad y el orgullo de mostrarse sin filtros

Este episodio no es el primero en que Moria Casán enfrenta críticas públicas sobre su imagen corporal. En diversas plataformas, la conductora ha reivindicado la libertad para mostrarse tal como es y ha defendido el derecho a decidir sobre su propio cuerpo en cualquier etapa de la vida. Con cada aparición, Moria reafirma su posición como referente para quienes reivindican la libertad y el orgullo de mostrarse auténticos en todas las etapas de la vida.

Se vienen los 80

La emoción de Moria Casán por su cumpleaños número 80

El inminente cumpleaños 80 de Moria Casán se transformó en el eje emocional y mediático de su última aparición en el ciclo Ángel Responde (Bondi Live), donde la diva argentina compartió con una franqueza poco habitual su perspectiva sobre el paso del tiempo, la salud y el peso de una carrera que ya superó las cinco décadas.

Abordada por Ángel de Brito sobre el significado de alcanzar esa cifra, la actriz y conductora dejó clara su postura: “Siempre estoy contenta porque cumplo 80, pero no sé por qué me agarró este ataque de emoción. Es tanta vida... Es maravilloso, quiero seguir hasta los 200. Agradezco totalmente. No puedo creer mi resistencia, mi salud. Más que nada, valoro estar sana”, expresó Moria Casán en el ciclo.

Moria Casán confiesa sobre su cumpleaños: “Cumplo ochenta. No lo puedo creer”

El conductor remarcó la fortaleza del contexto en el que Moria llega a los 80: “Con salud, familia, amor y éxito”. La invitada no dudó y reafirmó: “Obvio. Estoy acompañada, con mi familia, con nietos, pero lo que más me importa es estar sana. No puedo creerlo, y además, yo misma me admiro”.

El intercambio fue creciendo en intensidad hasta que de Brito destacó el carácter inédito del momento: “Nunca te vi tan emocionada en todos los años que trabajamos juntos. Los 80 te pegan de alguna manera”, indicó el conductor, a lo que Casán respondió entre risas y lágrimas: “Es cierto. Ahora me dio el bajón, porque estamos en esta charla, todos me miran como en una conferencia. Dios mío, es mucho”, admitió.

El cumpleaños número ochenta de Moria Casán se convirtió en un hito mediático y emocional para la diva argentina

La entrevista también abordó el impacto de Moria Casán en generaciones jóvenes. La actriz sostuvo: “Lo más fuerte mío es la juventud, la adolescencia; es impresionante. Chicos de 15 y 16 años me dicen: ‘Te amamos, te amamos’. Creo que es porque soy genuina, porque la gente ve que no careteo y que los hago reír. Hace más de 50 años que los entretengo”, explicó durante el encuentro.

Un eje crucial de la conversación giró sobre la relación de Moria Casán con el trabajo y la disciplina personal, donde destacó: “No puedo creer que nunca falté al teatro, en más de 50 años, ni en una gira. Solo una vez me reemplazaron, por una gastroenteritis. Pero después, nunca más. Esas cosas me emocionan. Lo que me emociona de mí es mi resistencia. Yo misma me admiro”, relató la artista, cuyo sentido del humor convivió con una sinceridad poco habitual.

Griselda Siciliani como Moria Casán, el estreno de la serie biográfica coincidirá con los festejos de sus ochenta años el 16 de agosto

Sobre las celebraciones previstas para el 16 de agosto, fecha en la que coincidirá el estreno de una serie biográfica en la que participan Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, la actriz adelantó: “Creo que vamos a hacer un fiestón porque se estrena la serie sobre mi vida. Me parece que la serie me va a ser un fiestón también”. Cerró el tema con otra afirmación contundente: “Llego a los 80 absolutamente tranquila, cero resentimiento, cero veneno”.