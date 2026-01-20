Teleshow

Murió a los 64 años Gaby Ferrero, actriz de Santa Evita y referente de la docencia artística

Su carrera abarcó desde obras emblemáticas hasta la formación de nuevas generaciones. Viajes inesperados, escenarios improvisados y decisiones arriesgadas trazaron una vida dedicada al arte y la educación

Guardar
Gaby Ferrero, actriz argentina y docente, es recordada por su trayectoria en teatro, cine y televisión nacional

El ámbito artístico argentino está de luto con la muerte a los 64 años de Gaby Ferrero, actriz argentina y docente cuya trayectoria abarcó el teatro, el cine, la televisión y la formación de nuevas generaciones. Su versatilidad y compromiso la convirtieron en referente de la docencia artística y en una figura influyente dentro de la escena nacional.

La noticia fue difundida en las redes oficiales de la Asociación Argentina de Actores. En el mensaje se destacó la trayectoria sólida de Ferrero, resaltando su “profunda sensibilidad artística”, y la entidad extendió su acompañamiento a la familia y allegados de la intérprete en este momento. El comunicado no incluyó detalles sobre la causa de muerte.

Desde mediados de los años 90, Ferrero se dedicó a la formación actoral de niñas, niños y adolescentes. Ejerció como maestra y profesora universitaria, acompañando el desarrollo artístico y humano de estudiantes en diversas instituciones y espacios dedicados a la enseñanza.

Gaby Ferrari participó en obras y ficciones reconocidas como Santa Evita, Cuéntame cómo pasó, La memoria futura y Mau Mau o la tercera parte de la noche

La formación constante fue una característica en su recorrido profesional. Se perfeccionó en actuación con Ricardo Bartís, Javier Daulte, Pompeyo Audivert y Alejandro Maci.

Profundizó sus conocimientos en dirección teatral con Juan Carlos Gené y Guillermo Cacace. También amplió su perfil sumando disciplinas como clown, danza, tango, técnica vocal, escritura, composición musical, musicoterapia y se acreditó como profesora de Educación Inicial.

Nacida como Agueda Gabriela Ferrero el 1 de julio de 1961, comenzó su carrera en el ámbito teatral, tanto en el circuito independiente como en el oficial y comercial. Formó parte de la compañía Sportivo Teatral, integró el grupo Ácido Carmín con Eugenia Alonso y participó en Los Celebrantes bajo dirección de Vivian Luz.

Actuó en obras como La memoria futura. Voces de las abuelas, Largo viaje de un día hacia la noche, Bodas de sangre, La comedia es peligrosa, Once Berlin, Mi hijo solo camina un poco más lento, Diamante, El vestidor, 38SM, UMBRiO y Un mechón de tu pelo. También participó en títulos como La crueldad de los animales, Mau Mau o la tercera parte de la noche, 33 variaciones, Almas ardientes, 4D Óptico, El diario de Carmen y Rosa Mística.

Gaby Ferrero recordada por la
Gaby Ferrero recordada por la Asociación Argentina de Actores

En televisión y plataformas digitales, tuvo presencia en ficciones como Santa Evita -donde interpretó el rol de Juana Ibarguren, la madre de Eva Perón-, Cuéntame cómo pasó, Doce casas y La casa. Además, integró los elencos de Entre horas, Graduados, El donante, El pacto, Trátame bien, Amas de casa desesperadas, La Lola, Mi señora es una espía y el Ciclo de terror de Canal 7.

En el cine, su filmografía incluye Los adoptantes, La flor, Los que aman odian, Iniciales SG, Cetáceos, La tercera orilla, El crítico, Noelia, La mirada invisible y Séptimo. Gaby Ferrero dejó una huella profunda en quienes compartieron con ella aulas y escenarios. Su vocación y entrega artística y pedagógica permanecen vivas en el recuerdo de colegas, estudiantes y público.

La trayectoria de Gaby Ferrero
La trayectoria de Gaby Ferrero incluyó perfeccionamiento en actuación, dirección, clown, danza, técnica vocal y musicoterapia

Anécdotas en primera persona

En una entrevista con el periodista Alberto Catena, Gaby Ferrero recordó su trayectoria artística y los inicios de su carrera, marcados por su participación en el taller de Pompeyo a los treinta años y su colaboración con Ricardo Bartis. Allí, Ferrero relató que su ingreso al ámbito teatral se dio luego de abandonar la musicoterapia y en un contexto de recursos limitados, destacando: “Siempre tuve buena estrella en la vida y el trabajo”.

Durante su formación, Ferrero participó en la performance Marcos, presentada por Pompeyo en la Fundación Patricios, y más adelante realizó una versión de Venus y Adonis de Shakespeare en una de las muestras anuales de Bartis. Sobre esa experiencia, detalló que construyó “con maderitas y clavos una especie de retablo pobre, con dos teloncitos y dos muñecos de juguetería, que encarnaba a Venus y Adonis, y yo era la relatora y contaba la historia”. Este monólogo integró el evento Textos por asalto, que también surgió del estudio Sportivo, y fue presentado en el teatro Babilonia y en el primer festival internacional de teatro de Buenos Aires.

Su legado artístico y pedagógico
Su legado artístico y pedagógico sigue vivo entre colegas, estudiantes y público a través de su huella en aulas y escenarios argentinos

La actriz llevó su montaje teatral a Europa durante un viaje de dos meses, donde realizó funciones en un bar para generar ingresos adicionales. “Pensé que si no me alcanzaba la plata, ya que el viaje era de placer y con poco dinero, haría teatro a la gorra y podría hacer unos pesos. Y así fue”.

Temas Relacionados

Gaby FerreroActrices argentinasDocencia artísticaTeatro argentinoFormación actoral

Últimas Noticias

La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

La conductora dijo presente en el hotel Costa Galana en la tradicional cena benéfica de FUNDAMI, que recauda fondos para el Hospital Materno Infantil

La elegante noche de Mirtha

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

La modelo volvió a marcar tendencia con sus estilismos y reflexiones

Graciela Alfano, a pura sensualidad

Chechu Bonelli en Pinamar: los requisitos para su pareja ideal y por qué es clave “que los hombres se animen”

La modelo dialogó con Teleshow. Los rumores de romance con Facundo Pieres y su relación con Darío Cvitanich

Chechu Bonelli en Pinamar: los

El enojo de Wanda Nara: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano”

La conductora utilizó sus redes sociales para aclarar especulaciones sobre su situación financiera y hasta su presente emocional

El enojo de Wanda Nara:

MasterChef Celebrity definió su repechaje: las dos figuras que se incorporan junto a Rusherking

El certamen de cocina, del que participaron nuevas incorporaciones y famosos que buscaban su vuelta, dio a conocer los integrantes oficiales de la competencia

MasterChef Celebrity definió su repechaje:
DEPORTES
Anotó el punto ganador de

Anotó el punto ganador de su partido en el Australian Open y se fue corriendo al vestuario a por una emergencia

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open: el detrás de escena

Sebastián Báez sigue de racha y firmó otro gran triunfo en su debut por el Australian Open

Manchester City, Real Madrid, Inter y PSG abrirán la séptima fecha de Champions League: la agenda completa

La selección argentina disputará un amistoso en un escenario especial después de la Finalissima ante España

TELESHOW
La elegante noche de Mirtha

La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

Chechu Bonelli en Pinamar: los requisitos para su pareja ideal y por qué es clave “que los hombres se animen”

El enojo de Wanda Nara: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano”

MasterChef Celebrity definió su repechaje: las dos figuras que se incorporan junto a Rusherking

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Australia debate

El Parlamento de Australia debate nuevas leyes contra el odio y la tenencia de armas tras el atentado antisemita en Bondi Beach

Atentado del Estado Islámico contra un restaurante chino de Kabul: siete muertos

Dura crítica de Trump al acuerdo del Reino Unido que cede las islas Chagos a Mauricio: “Es una gran estupidez”

Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana y dejó a más de 5.600 edificios residenciales sin calefacción

Donald Trump anunció que se reunirá con el secretario general de la OTAN en Suiza para hablar sobre Groenlandia