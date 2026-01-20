Marta Fort dio su versión del accidente en el que atropelló a una mujer de 89 años

A tres días del choque a una mujer de 89 años, Marta Fort aclaró la situación a partir de los dichos de Pilar Smith (Instagram)

El sábado pasado, Marta Fort se vio envuelta en un episodio que la marcó profundamente y que todavía la tiene angustiada. La joven empresaria y modelo protagonizó un accidente en pleno barrio de Palermo, cuando, al volante de su automóvil, atropelló accidentalmente a una mujer de 89 años. La noticia se viralizó rápidamente y desató una ola de versiones y especulaciones en redes sociales, lo que llevó a la joven a romper el silencio y salir a aclarar los hechos, buscando frenar los mensajes malintencionados y ponerle un límite al impacto mediático que generó el incidente.

La joven eligió Instagram para dar su versión de los hechos este lunes a la noche, mientras miraba un informe de LAM (América). “Lo único que tengo para adherir es que la mujer nunca estuvo inconsciente y fue un socorro por prevención. Ella se comunicó en el momento con la policía para explicarle lo que había pasado”, escribió Marta, intentando llevar tranquilidad sobre el estado de la víctima y desmentir algunos de los rumores que circularon en redes.

Las palabras de Marta surgieron después de que Pilar Smith explicara al aire cómo se sucedieron los hechos. “Primero fue con un motoquero en la cuadra anterior. El motoquero reconoció que había sido un error de él”, relató Smith. Sin embargo, horas más tarde, el hombre se presentó en la comisaría diciendo que le dolía el cuerpo, aunque en el momento había asegurado que no había pasado nada, luego de reconocer a Marta.

La joven modelo se quedó en el lugar del siniestro para socorrer a la mujer (Captura de Infama)

El hecho principal ocurrió en la cuadra siguiente, cuando, según la reconstrucción de Smith, “una mujer cruzó mal, a mitad de cuadra, y Martita no logró verla”. La periodista remarcó que, de acuerdo a la información recabada, no hubo responsabilidad directa de la joven modelo en ninguna de las dos situaciones. Eduardo Fort, hermano de Ricardo y tío de Marta, se acercó al lugar para asistir a su sobrina.

La noticia del accidente trascendió el sábado por la tarde, cuando se supo que Fort había atropellado a una mujer de 89 años en la calle Migueletes al 1100, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, en Palermo. Según pudo saber Teleshow a través de fuentes policiales, la víctima quedó tendida en el suelo y debió ser asistida por personal del SAME, que diagnosticó politraumatismos y la trasladó al Hospital Rivadavia para su atención.

El sábado pasado, Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años, quien cruzó mal la calle (Infama)

De acuerdo con el parte policial, la mujer cruzaba la calle “de manera incorrecta” en el momento en que fue impactada levemente por el vehículo conducido por Marta, de 21 años. Los efectivos notificaron a la conductora sobre las diligencias judiciales antes de que abandonara el lugar, y la causa fue caratulada como “lesiones”, quedando a cargo de la Unidad de Flagrancia NORTE, bajo la supervisión de la doctora Amanda Ferteins.

Para clarificar aún más la situación, Teleshow se comunicó con el doctor César Carozza, abogado de Marta y de la familia, quien confirmó que la mujer herida “estaba bien” y aclaró que el automóvil involucrado no fue secuestrado, dado que la policía tomó intervención en el sitio del incidente.

Carozza detalló que la mujer fue trasladada al hospital donde se le realizaron los estudios correspondientes y fue asistida por el personal médico. Según testigos consultados por Teleshow, la situación se produjo en una maniobra que Marta realizó para esquivar un vehículo estacionado en doble fila. “Ella venía conduciendo, había uno en doble fila, se abrió para pasarlo y se la llevó por delante. También había una moto entorpeciendo”, relataron quienes presenciaron el incidente y se acercaron para asistir a la víctima.