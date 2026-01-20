Teleshow

Marta Fort dio su versión del accidente en el que atropelló a una mujer de 89 años

La influencer se refirió por primera vez al hecho ocurrido en la mañana del sábado 17 de enero en el barrio de Palermo

Guardar
A tres días del choque a una mujer de 89 años, Marta Fort aclaró la situación a partir de los dichos de Pilar Smith (Instagram)

El sábado pasado, Marta Fort se vio envuelta en un episodio que la marcó profundamente y que todavía la tiene angustiada. La joven empresaria y modelo protagonizó un accidente en pleno barrio de Palermo, cuando, al volante de su automóvil, atropelló accidentalmente a una mujer de 89 años. La noticia se viralizó rápidamente y desató una ola de versiones y especulaciones en redes sociales, lo que llevó a la joven a romper el silencio y salir a aclarar los hechos, buscando frenar los mensajes malintencionados y ponerle un límite al impacto mediático que generó el incidente.

La joven eligió Instagram para dar su versión de los hechos este lunes a la noche, mientras miraba un informe de LAM (América). “Lo único que tengo para adherir es que la mujer nunca estuvo inconsciente y fue un socorro por prevención. Ella se comunicó en el momento con la policía para explicarle lo que había pasado”, escribió Marta, intentando llevar tranquilidad sobre el estado de la víctima y desmentir algunos de los rumores que circularon en redes.

Las palabras de Marta surgieron después de que Pilar Smith explicara al aire cómo se sucedieron los hechos. “Primero fue con un motoquero en la cuadra anterior. El motoquero reconoció que había sido un error de él”, relató Smith. Sin embargo, horas más tarde, el hombre se presentó en la comisaría diciendo que le dolía el cuerpo, aunque en el momento había asegurado que no había pasado nada, luego de reconocer a Marta.

La joven modelo se quedó
La joven modelo se quedó en el lugar del siniestro para socorrer a la mujer (Captura de Infama)

El hecho principal ocurrió en la cuadra siguiente, cuando, según la reconstrucción de Smith, “una mujer cruzó mal, a mitad de cuadra, y Martita no logró verla”. La periodista remarcó que, de acuerdo a la información recabada, no hubo responsabilidad directa de la joven modelo en ninguna de las dos situaciones. Eduardo Fort, hermano de Ricardo y tío de Marta, se acercó al lugar para asistir a su sobrina.

La noticia del accidente trascendió el sábado por la tarde, cuando se supo que Fort había atropellado a una mujer de 89 años en la calle Migueletes al 1100, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze, en Palermo. Según pudo saber Teleshow a través de fuentes policiales, la víctima quedó tendida en el suelo y debió ser asistida por personal del SAME, que diagnosticó politraumatismos y la trasladó al Hospital Rivadavia para su atención.

El sábado pasado, Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años, quien cruzó mal la calle (Infama)

De acuerdo con el parte policial, la mujer cruzaba la calle “de manera incorrecta” en el momento en que fue impactada levemente por el vehículo conducido por Marta, de 21 años. Los efectivos notificaron a la conductora sobre las diligencias judiciales antes de que abandonara el lugar, y la causa fue caratulada como “lesiones”, quedando a cargo de la Unidad de Flagrancia NORTE, bajo la supervisión de la doctora Amanda Ferteins.

Para clarificar aún más la situación, Teleshow se comunicó con el doctor César Carozza, abogado de Marta y de la familia, quien confirmó que la mujer herida “estaba bien” y aclaró que el automóvil involucrado no fue secuestrado, dado que la policía tomó intervención en el sitio del incidente.

Carozza detalló que la mujer fue trasladada al hospital donde se le realizaron los estudios correspondientes y fue asistida por el personal médico. Según testigos consultados por Teleshow, la situación se produjo en una maniobra que Marta realizó para esquivar un vehículo estacionado en doble fila. “Ella venía conduciendo, había uno en doble fila, se abrió para pasarlo y se la llevó por delante. También había una moto entorpeciendo”, relataron quienes presenciaron el incidente y se acercaron para asistir a la víctima.

Temas Relacionados

Marta FortLAMPilar SmithAccidente vialChoquePalermo

Últimas Noticias

La fuerte pelea entre Emilia Attias y Esther Goris en Masterchef Celebrity: “Casi se van a las trompadas”

La conductora Wanda Nara tuvo que mediar entre las actrices, que se disputaron la propiedad de un salmón en la gala más caliente del repechaje

La fuerte pelea entre Emilia

Murió a los 64 años Gaby Ferrero, actriz de Santa Evita y referente de la docencia artística

Su carrera abarcó desde obras emblemáticas hasta la formación de nuevas generaciones. Viajes inesperados, escenarios improvisados y decisiones arriesgadas trazaron una vida dedicada al arte y la educación

Murió a los 64 años

La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

La conductora dijo presente en el hotel Costa Galana en la tradicional cena benéfica de FUNDAMI, que recauda fondos para el Hospital Materno Infantil

La elegante noche de Mirtha

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

La modelo volvió a marcar tendencia con sus estilismos y reflexiones

Graciela Alfano, a pura sensualidad

Chechu Bonelli en Pinamar: los requisitos para su pareja ideal y por qué es clave “que los hombres se animen”

La modelo dialogó con Teleshow. Los rumores de romance con Facundo Pieres y su relación con Darío Cvitanich

Chechu Bonelli en Pinamar: los
DEPORTES
El gigante de Italia que

El gigante de Italia que tiene en la mira a Franco Mastantuono: el factor Nico Paz que podría influir en la negociación

Anotó el punto ganador de su partido en el Australian Open y se fue corriendo al vestuario por una emergencia

El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open: el detrás de escena

Sebastián Báez sigue de racha y firmó otro gran triunfo en su debut por el Australian Open

Manchester City, Real Madrid, Inter y PSG abrirán la séptima fecha de Champions League: la agenda completa

TELESHOW
La fuerte pelea entre Emilia

La fuerte pelea entre Emilia Attias y Esther Goris en Masterchef Celebrity: “Casi se van a las trompadas”

Murió a los 64 años Gaby Ferrero, actriz de Santa Evita y referente de la docencia artística

La elegante noche de Mirtha Legrand en una gala solidaria en Mar del Plata: doble vestuario, shows y emoción

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

Chechu Bonelli en Pinamar: los requisitos para su pareja ideal y por qué es clave “que los hombres se animen”

INFOBAE AMÉRICA

Los tractores franceses volvieron a

Los tractores franceses volvieron a bloquear la Eurocámara para protestar contra el acuerdo comercial con el Mercosur

Kim Jong Un destituyó al viceprimer ministro: lo hace responsable por fallas en la modernización industrial

Los agricultores europeos rechazan el acuerdo con el Mercosur durante protestas en Estrasburgo

Rusia se mete en la polémica por Groenlandia: “No es una parte natural de Dinamarca”

Aviones militares llegarán a la base de Estados Unidos en Groenlandia para actividades planificadas