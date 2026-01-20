Teleshow

El romántico saludo de Santiago Korovsky a Celeste Cid por su cumpleaños: “Gracias por hacer mi vida más linda”

El creador de División Palermo homenajeó a la actriz por sus 44 años con un álbum de fotos y una tierna dedicatoria

Celeste Cid celebró sus 42 años envuelta en muestras de amor, humor y complicidad junto a su pareja, Santiago Korovsky, quien le dedicó un emotivo posteo en redes sociales que rápidamente se volvió viral. El actor y guionista eligió homenajearla con un collage de imágenes que resume la intimidad y la aventura compartida durante el último tiempo, acompañando la selección de fotos con palabras llenas de ternura y gratitud por el camino recorrido juntos.

En el mensaje, Korovsky expresó: “Feliz cumple hermosa, sos lo más lindo que existe. Compartir el camino con vos es mi parte favorita del viaje. Gracias por hacer mi vida más linda, más loca y más impredecible. Te amo mucho”. El carrete de fotos incluyó momentos tan variados como divertidos: desde una original postal disfrazados y sentados en una escalera decorada para Halloween —Celeste con vestido celeste y corona de flores, Santiago con barba postiza y campera deportiva— hasta una imagen de la actriz abrigada con capucha de piel, sonriendo al timón de un barco mientras navegan bajo el atardecer.

La pareja también posó en un bosque otoñal, con Celeste sosteniendo hojas de colores ante un lago verde, y en otra imagen, la actriz aparece de espaldas, con campera verde y el cabello al viento, contemplando la vista de una ciudad europea de tejados naranjas y cielo nublado. Entre las postales, hay escenas de juegos y complicidad, como una Celeste divertida en bikini negra y gafas de sol naranjas, sacando la lengua y mostrando ambos dedos medios, o un retrato tierno de los dos sentados en un banco de madera frente al mar, abrazados y disfrutando del horizonte.

La secuencia se completa con escenas cotidianas y de puro disfrute: una Celeste dormida entre sábanas blancas, una imagen de ambos sentados en un banco de madera frente al mar, abrazados y mirando el horizonte, y una selfie en un colectivo, con Celeste envuelta en un abrigo rojo y mirando el amanecer. También aparece una foto de la actriz en bikini negra con vivos amarillos y gafas de sol naranjas, sacando la lengua y mostrando ambos dedos medios a cámara, en una expresión de libertad y autenticidad.

Entre las postales, hay una toma artística de Celeste sonriendo en la entrada de una iglesia antigua, con bermudas de jean y botas, bajo la luz filtrada y un efecto rosado que suma un aire onírico. Se trató del viaje de la familia por Croacia, en el que la protagonista de Resistiré fue tras los pasos de su historia familiar. Todas las imágenes celebran la complicidad, el humor y la capacidad de la pareja para encontrar felicidad en lo simple y cotidiano, desde un viaje hasta una espera en Migraciones.

La respuesta de Celeste Cid no tardó en llegar y fue igual de espontánea y amorosa: “Te amo mucho. Es hermoso estar haciendo una fila en Migraciones con vos hace media hora y que aún nos quede 1 más por delante y sea el mejor plan. sos el mejor plan, siempre”.

Entre viajes, rutinas, disfraces, paisajes y el humor cotidiano, la pareja celebró el cumpleaños de Celeste apostando a la complicidad, la aventura y el placer de estar juntos, mostrando que la felicidad se construye en la suma de los detalles y en el deseo compartido de hacer de cada día —y de cada espera— el mejor plan.

Así, Santiago Korovsky eligió homenajear a su novia en el día de su cumpleaños número 42, recordando la aventura, la ternura y la autenticidad del tiempo compartido, mostrando que la felicidad está en la complicidad de lo cotidiano y en la alegría de compartir el viaje, incluso cuando ese viaje es una interminable fila en Migraciones, transformada por el amor en el mejor plan del mundo.

