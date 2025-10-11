Teleshow

El viaje de Celeste Cid por la tierra de sus antepasados: la ofrenda a su abuela y el gesto de Santiago Korovsky

La actriz visitó la iglesia donde se casaron sus bisabuelos en compañía de su novio y compartió sus emociones más profundas

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Celeste Cid y Santiago Korovsky
Celeste Cid y Santiago Korovsky en la iglesia equivocada (Instagram)

Celeste Cid está viviendo momentos de profunda conexión personal durante su viaje por Croacia. La actriz se encuentra en compañía de su novio Santiago Korovsky en un itinerario que la transporta por sus raíces familiares en el país balcánico. Luego de pasar por Drobovnik, llegó el momento más emotivo al recorrer Ugljan, la isla donde nació su abuela Miranda, para recorrer los pasos de su historia familiar.

En un profundo texto en sus redes sociales, la actriz describió la experiencia como un reencuentro emocionante con sus raíces, en el que las flores tienen un rol determinante. “Mi abuela Miranda llegó a la Argentina cuando tenía 6 años. Cuando mi mamá me contó que lo único que mi abuela recordaba de Ugljan -la islita croata en la cual vivía- era que había muchas flores, entendí mi fascinación por ellas”, afirmó.

La actriz llevó su segundo
La actriz llevó su segundo libro a modo de ofrenda

Celeste documentó sus palabras con postales de su recorrida, en la que buscó la iglesia donde sus bisabuelos se habían casado. El registro de ese momento, marcado por la ilusión, incluyó fotos y videos enviados a su familia. Más tarde, descubrieron que no era la iglesia correcta. Aun así, la actriz decidió conservar esas imágenes: “Dejo las fotos acá porque son muy lindas, y estábamos muy felices cuando las tomamos, pero lo cierto es que la iglesia verdadera es la de piedra, la más antigua, con la puerta de reja”, contó. Korovsky resolvió la confusión, regresó en bicicleta y rescató el libro que Cid había dejado accidentalmente en el primer templo.

La actriz de Resistiré concluyó su relato describiendo la importancia simbólica de llevar Intimidad, su segundo libro, como ofrenda. “Con su tapa y sus flores, era una manera de devolverle a ese lugar un pedazo de su (mi) historia”, describió. Esa aproximación sensible hacia su pasado familiar se convirtió en el eje del viaje, compartido en imágenes y palabras que, según la propia artista, tuvieron un fuerte impacto en su familia y seguidores. Y también en su novio, testigo y sostén de sus emociones, quien le regaló un posteo conmovedor: “Alguien que le avise a Miranda que su nieta es lo más hermoso que hay”. Para concluir la publicación, Celeste sumó una foto de ella pequeña, en brazos de Miranda, la mujer que amaba las flores.

Ahora sí, la iglesia donde
Ahora sí, la iglesia donde se casaron los bisabuelos de Celeste Cid
Celeste ingresando a la iglesia
Celeste ingresando a la iglesia en Croacia

Previamente, la pareja había pasado por Dubrovnik, la ciudad emblemática de la costa de Croacia que formó parte del imaginario colectivo por sus paisajes y su utilización como escenario en series como Game of Thrones. Juntos recorrieron distintos escenarios de la ciudad, incluida la península dálmata, y ella registró la interacción con el entorno natural y el legado familiar.

En las fotos, aparecen juntos explorando cada recoveco de las icónicas infraestructuras medievales de la isla, con anclas colgando del puerto y la bandera de Croacia ondeando en lo alto. Los paisajes son reales y deslumbran. No por nada los creadores de la serie Game of Thrones eligieron este sitio para filmar una de las temporadas más míticas: sus piedras, su mar y su luz guardan el misterio que el mundo buscó fascinado en la ficción.

Celeste Cid de pequeña en
Celeste Cid de pequeña en brazos de su abuela Miranda

Paradójicamente, la intérprete reveló en el pie del posteo que nunca vio la serie de fantasía épica que revolucionó la televisión desde 2006. Quizás la visita por su pasado más remoto y sus paisajes de ensueño la movilice a ver la saga. O cada vivencia sensorial sea motivo de un nuevo libro de relatos, entremezclando la crónica con los sentimientos personales. Lo concreto es que Celeste Cid no olvidará este viaje, en el que, en compañía de su novio, desandó los caminos de sus antepasados para construir su propia historia.

