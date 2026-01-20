Teleshow

Chechu Bonelli en Pinamar: los requisitos para su pareja ideal y por qué es clave “que los hombres se animen”

La modelo dialogó con Teleshow. Los rumores de romance con Facundo Pieres y su relación con Darío Cvitanich

Guardar
Chechu Bonelli se mostró abierta al amor tras su ruptura con Darío Cvitanich

(Enviado especial) Después de un complejo fin de año, tras su separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli busca dar vuelta la página y recargar energías. Con ese objetivo, la playa, el sol y el mar se volvieron aliados fundamentales para que la modelo lograra despejar su cabeza. Luego de divertirse en Punta del Este, la periodista llegó a Mar del Plata donde habló con Teleshow sobre sus proyectos en Pinamar, la relación con el padre de sus hijos, los rumores de romance con Facundo Pieres y su nueva apuesta al amor.

Chechu Bonelli apuesta al bienestar
Chechu Bonelli apuesta al bienestar personal tras su separación de Darío Cvitanich y busca reencontrarse con su familia en Mar del Plata

Tras un año cargado de sufrimiento y ruptura, Bonelli reveló por qué se encontraba en Mar del Plata luego de su paso por Uruguay. “Empecé el 2026 bien, un año que creo que va a venir con muchas cosas lindas. Yo tengo familia en Mar del Plata, hoy los pude visitar. Hoy estuve con una amiga que hace mucho que no veía y también vive acá en la ciudad, todo es una linda excusa para volver a La Feliz”, comenzó diciendo la figura de la moda en la previa de un show en Bendu Arena.

Días atrás, los rumores de
Días atrás, los rumores de romance entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres comenzaron en circular en redes sociales tras la viralización de esta foto (Instagram)

Fue entonces cuando, poco a poco, Chechu abrió las puertas de su corazón y relató cómo es la actual relación con Darío Cvitanich tras su polémica separación: “Tratamos de tener una buena relación, lo justo y necesario, cordial. Por respeto a todos los años que compartimos juntos. Solo eso. Todos tienen derecho a ser felices, me encanta que la gente se enamore, el duelo ya está hecho. Estoy nutriéndome de muchas amistades de toda la vida, amistades nuevas, de viajar, de disfrutar de la naturaleza, de lo simple. De estar con mis hijas y disfrutar la maternidad. Y sobre todo poner energías en el trabajo, que por mucho tiempo lo abandoné por determinadas situaciones de la vida y ahora estoy tratando de volver a conectarme con ese lado mío que siempre amé, el periodismo deportivo y el modelaje”.

Chechu Bonelli se reencontró con
Chechu Bonelli se reencontró con su familia en Mar del Plata (Instagram)

Durante su paso por Punta del Este, los rumores indicaban que Bonelli habría comenzado un romance con Facundo Pieres. La situación creció cuando comenzó a circular en redes una foto de su encuentro. Sin embargo, la modelo decidió aclarar la situación al respecto: “Yo creo que todos los que se me acerquen de ahora en más van a ser mis novios. Hombre nuevo que se me acerque a la vida ya lo catalogan como novio. Pero no, estoy sola y estoy muy bien. Que los hombres se animen a acercarse. Que no tengan miedo. Siempre dicen que cuanto mejor estás y menos lo esperás es cuando alguien aparece. Estoy re contra abierta al amor, pero por ahora tranqui. Todo lleva su tiempo y su proceso, dejo que la vida me sorprenda para bien, no más para mal”.

Chechu Bonelli reafirma que la
Chechu Bonelli reafirma que la separación con Darío Cvitanich quedó en el pasado (RSFotos)

En ese sentido, la periodista confesó cuáles podrían ser las profesiones que más le atraigan para su futura pareja: “No, no sé si polista o futbolista, cantante, representante, fotógrafo, periodista. Mientras tenga un lindo corazón y esté dispuesto a mimarme y entregar lo más lindo que puede tener un hombre con una mujer bienvenido sea. El duelo ya está hecho”.

La modelo eligió las playas
La modelo eligió las playas y la naturaleza como refugio para dejar atrás un año de sufrimiento y enfocarse en un 2026 positivo (RSFotos)

Para cerrar, la modelo también se refirió a la casa que había adquirido recientemente, y resaltó: “Dentro de lo que fue el arreglo de esta separación me compré la casa, pero lo que salió públicamente es algo mío propio. De ahorro de soltera, propiedades que fui vendiendo, me gusta mucho hacer ese tipo de negocios, no tiene nada que ver con la casa donde voy a vivir. Es algo mío extra. La casa en la que voy a vivir con mis hijas ya está, la tengo, todavía no me la entregaron, eso se va a demorar un tiempo”.

Temas Relacionados

Chechu BonelliVeranoVerano 2026 ArgentinaDario CvitanichÚltimas noticiasPinamar

Últimas Noticias

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

La modelo volvió a marcar tendencia con sus estilismos y reflexiones

Graciela Alfano, a pura sensualidad

El enojo de Wanda Nara: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano”

La conductora utilizó sus redes sociales para aclarar especulaciones sobre su situación financiera y hasta su presente emocional

El enojo de Wanda Nara:

MasterChef Celebrity definió su repechaje: las dos figuras que se incorporan junto a Rusherking

El certamen de cocina, del que participaron nuevas incorporaciones y famosos que buscaban su vuelta, dio a conocer los integrantes oficiales de la competencia

MasterChef Celebrity definió su repechaje:

Lowrdez de Bandana, a corazón abierto tras ser víctima de violencia de género: “Me enfermé”

La cantante compartió en LAM fragmentos de la traumática experiencia con su expareja, Leandro García Gómez, el impacto en su entorno y su recuperación emocional

Lowrdez de Bandana, a corazón

Cómo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el lugar elegido, los famosos invitados y la fecha tentativa

Pilar Smith dio detalles en LAM del mega evento internacional que preparan la cantante y el futbolista para su boda

Cómo será el casamiento de
DEPORTES
Un regalo de 400 mil

Un regalo de 400 mil dólares y “noviazgo fingido”: la insólita estrategia de una estrella de la NBA para recuperar un anillo tras separarse

“Me cortaron las piernas”: el desconocido origen de la frase más desgarradora e icónica de Diego Maradona

“La jugada más irreal que he visto en toda mi vida”: el increíble touchdown en la NFL que recorre el mundo

Paul Scholes recogió el guante y le contestó con dureza a Lisandro Martínez: la otra gloria del United que también criticó al argentino

Un equipo de la Fórmula 1 compartió un video de Soledad Pastorutti y causó furor en las redes sociales

TELESHOW
Graciela Alfano, a pura sensualidad

Graciela Alfano, a pura sensualidad a los 73 años en Punta del Este: “Que empiece la fiesta”

El enojo de Wanda Nara: “Mis hijos no fueron desalojados de mi casa de verano”

MasterChef Celebrity definió su repechaje: las dos figuras que se incorporan junto a Rusherking

Lowrdez de Bandana, a corazón abierto tras ser víctima de violencia de género: “Me enfermé”

Cómo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el lugar elegido, los famosos invitados y la fecha tentativa

INFOBAE AMÉRICA

Irak afirmó que sus tropas

Irak afirmó que sus tropas están “preparadas” para hacer frente a cualquier infiltración de yihadistas desde Siria

La tragedia reinventada: ‘Hamnet’ y el poder transformador del dolor en la creación artística

Los mejores documentales de 2026: Elon Musk, Salman Rushdie y la colisión creativa entre James Cameron y Billie Eilish

Isabel Zapata y un idioma “nuevo y antiguo a la vez”: dos poemas de su libro “Montaigne, etc.”

Marco Aurelio entre la filosofía y el poder, su dilema en un imperio romano en transición