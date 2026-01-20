Chechu Bonelli en Pinamar: los requisitos para su pareja ideal y por qué es clave “que los hombres se animen”

Chechu Bonelli se mostró abierta al amor tras su ruptura con Darío Cvitanich

(Enviado especial) Después de un complejo fin de año, tras su separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli busca dar vuelta la página y recargar energías. Con ese objetivo, la playa, el sol y el mar se volvieron aliados fundamentales para que la modelo lograra despejar su cabeza. Luego de divertirse en Punta del Este, la periodista llegó a Mar del Plata donde habló con Teleshow sobre sus proyectos en Pinamar, la relación con el padre de sus hijos, los rumores de romance con Facundo Pieres y su nueva apuesta al amor.

Chechu Bonelli apuesta al bienestar personal tras su separación de Darío Cvitanich y busca reencontrarse con su familia en Mar del Plata

Tras un año cargado de sufrimiento y ruptura, Bonelli reveló por qué se encontraba en Mar del Plata luego de su paso por Uruguay. “Empecé el 2026 bien, un año que creo que va a venir con muchas cosas lindas. Yo tengo familia en Mar del Plata, hoy los pude visitar. Hoy estuve con una amiga que hace mucho que no veía y también vive acá en la ciudad, todo es una linda excusa para volver a La Feliz”, comenzó diciendo la figura de la moda en la previa de un show en Bendu Arena.

Días atrás, los rumores de romance entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres comenzaron en circular en redes sociales tras la viralización de esta foto (Instagram)

Fue entonces cuando, poco a poco, Chechu abrió las puertas de su corazón y relató cómo es la actual relación con Darío Cvitanich tras su polémica separación: “Tratamos de tener una buena relación, lo justo y necesario, cordial. Por respeto a todos los años que compartimos juntos. Solo eso. Todos tienen derecho a ser felices, me encanta que la gente se enamore, el duelo ya está hecho. Estoy nutriéndome de muchas amistades de toda la vida, amistades nuevas, de viajar, de disfrutar de la naturaleza, de lo simple. De estar con mis hijas y disfrutar la maternidad. Y sobre todo poner energías en el trabajo, que por mucho tiempo lo abandoné por determinadas situaciones de la vida y ahora estoy tratando de volver a conectarme con ese lado mío que siempre amé, el periodismo deportivo y el modelaje”.

Chechu Bonelli se reencontró con su familia en Mar del Plata (Instagram)

Durante su paso por Punta del Este, los rumores indicaban que Bonelli habría comenzado un romance con Facundo Pieres. La situación creció cuando comenzó a circular en redes una foto de su encuentro. Sin embargo, la modelo decidió aclarar la situación al respecto: “Yo creo que todos los que se me acerquen de ahora en más van a ser mis novios. Hombre nuevo que se me acerque a la vida ya lo catalogan como novio. Pero no, estoy sola y estoy muy bien. Que los hombres se animen a acercarse. Que no tengan miedo. Siempre dicen que cuanto mejor estás y menos lo esperás es cuando alguien aparece. Estoy re contra abierta al amor, pero por ahora tranqui. Todo lleva su tiempo y su proceso, dejo que la vida me sorprenda para bien, no más para mal”.

Chechu Bonelli reafirma que la separación con Darío Cvitanich quedó en el pasado (RSFotos)

En ese sentido, la periodista confesó cuáles podrían ser las profesiones que más le atraigan para su futura pareja: “No, no sé si polista o futbolista, cantante, representante, fotógrafo, periodista. Mientras tenga un lindo corazón y esté dispuesto a mimarme y entregar lo más lindo que puede tener un hombre con una mujer bienvenido sea. El duelo ya está hecho”.

La modelo eligió las playas y la naturaleza como refugio para dejar atrás un año de sufrimiento y enfocarse en un 2026 positivo (RSFotos)

Para cerrar, la modelo también se refirió a la casa que había adquirido recientemente, y resaltó: “Dentro de lo que fue el arreglo de esta separación me compré la casa, pero lo que salió públicamente es algo mío propio. De ahorro de soltera, propiedades que fui vendiendo, me gusta mucho hacer ese tipo de negocios, no tiene nada que ver con la casa donde voy a vivir. Es algo mío extra. La casa en la que voy a vivir con mis hijas ya está, la tengo, todavía no me la entregaron, eso se va a demorar un tiempo”.