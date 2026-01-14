¿Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez? Las imágenes de la reconciliación

La conductora y su novio fueron juntos a las grabaciones de MasterChef poniendo fin a las especulaciones (Video: Intrusos-América TV)

Wanda Nara volvió a ser noticia al llegar a los estudios de Telefe acompañada de Martín Migueles, en medio de los rumores de separación que circularon durante la última semana. Las imágenes, difundidas en Intrusos (América TV), mostraron la camioneta ingresando al canal, a Wanda sonriente y a Migueles saludando a las cámaras desde el auto, en lo que fue la primera aparición pública conjunta tras días de especulaciones sobre su vínculo.

Adrián Pallares, conductor de Intrusos, comentó que Wanda estaba llegando a Telefe a grabar un episodio más de MasterChef en compañía de Martín Migueles. “Primera imagen de Wanda y Migueles juntos nuevamente, después de todo lo que se dijo el fin de semana, que sí, que no, que blanco, que negro”, expresó irónicamente el conductor. Según el programa, Migueles llevó a Wanda hasta el canal y luego se retiró, dejando en claro la reconciliación o, al menos, la intención de mostrarse juntos tras los trascendidos.

En el estudio, los panelistas analizaron el gesto y debatieron sobre la autenticidad de la reconciliación. “Me llama la atención el cambio de actitud. No siento que sea tan natural. Obviamente, acá hubo un armado”, opinó una de las panelistas, mientras que Pallares recordó antecedentes de otras relaciones públicas de Wanda y la tendencia a jugar con el misterio mediático: “En este programa siempre se dijo que fue un circo. La semana pasada estaba separada, después lo dijimos con Dani (Ambrosino): Se van a ir a grabar juntos, van a aparecer una notita así con un sonido del otro y después vuelven, volvimos. Es el circo de ella”.

La separación se dio luego de que Martín decidiera huir de un móvil

El programa también hizo referencia a los chats filtrados de Migueles con Claudia Ciardone y la fecha en que habrían ocurrido, así como a las disculpas que el empresario habría dado a cronistas tras episodios de tensión con la prensa. Entre las teorías, algunos sugirieron un “lavado de cerebro” mediático y la posibilidad de que la reconciliación pública fuera una estrategia para cerrar filas frente a la exposición.

Así, la llegada de Wanda y Migueles juntos a Telefe, con sonrisas y saludo a las cámaras, sumó un nuevo capítulo a la saga mediática de la pareja, dejando abierta la pregunta sobre la verdadera situación sentimental entre ambos y confirmando, una vez más, que cualquier movimiento de Wanda Nara sigue siendo tema de debate y análisis en el espectáculo argentino.

Esta noticia fue como un bombazo en el mundo del espectáculo. Cuando todo indicaba que la historia entre Wanda y Migueles había llegado a su fin, una serie de imágenes y un dato explosivo volvieron a cambiar el rumbo del relato. A pocas horas de que la propia conductora confirmara públicamente la ruptura, la pareja fue vista a los besos en la piscina del exclusivo Chateau Libertador, el edificio donde vive la conductora, reavivando las versiones de reconciliación.

Wanda y Martín en la terraza del departamento de la conductora (Instagram)

El dato que sacudió las redes llegó de la mano de Ángel de Brito, quien desde su cuenta de X compartió fotos y una descripción tan gráfica como contundente: “Besándose, chape a full. Él va y viene en la pileta”. El mensaje se viralizó en cuestión de minutos y dejó en jaque la versión de separación definitiva que había circulado durante toda la semana tras un polémico móvil que protagonizaron.

Las imágenes, tomadas en el complejo donde reside Wanda, mostraron a la empresaria y a Migueles muy cercanos, relajados y sin demasiada intención de ocultarse. La escena llamó la atención no solo por el contexto, un espacio privado, sino también por el momento: horas antes, la propia Wanda había hablado de la ruptura en televisión y había asegurado que la decisión de separarse la había tomado ella.