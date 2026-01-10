Maxi López compartió un video en el que expresa lo que siente al estar en la Argentina: “Extrañé mucho”

Maxi López publicó un video del amanecer en Mar del Plata con un mensaje: "Creo que extrañé mucho a mi país"

Maxi López volvió a la Argentina y compartió su alegría en un video en su cuenta de Instagram, donde muestra el amanecer en Mar del Plata y, de alguna manera, expresa su deseo más íntimo de regresar a nuestro país. “La Feliz (MDQ) Qué lugar este. Creo que extrañé mucho a mi país”, puntualizó el exfutbolista, quien permanece en la ciudad atlántica y participa en el stream de OLGA en el programa Sería Increíble, junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Toto Kirzner.

Su publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores y reflejó la carga emocional de su retorno, tras una etapa marcada por cambios familiares y personales.

El regreso de López al país respondió a sus nuevos compromisos profesionales. Entre ellos, se destaca su participación en MasterChef Celebrity, donde se ha consolidado como uno de los integrantes más carismáticos, así como su papel en el canal de streaming OLGA.

Maxi López en Mar del Plata, parte del stream de OLGA

El exfutbolista explicó que su agenda laboral en la Argentina le exigía estar presente y que esto implicó tomar decisiones difíciles para cumplir con sus obligaciones.

La polémica de las últimas semanas gira en torno al nacimiento de su hijo Lando, ocurrido el 31 de diciembre en Suiza, donde reside su familia. Según confirmó el propio López, pidió adelantar la fecha del parto mediante una cesárea para poder viajar al país y cumplir con sus proyectos televisivos.

“Me vine con el corazón lleno, que eso era lo que necesitaba, pasar un poquitito de tiempo allá con mi nena, con mi señora. Y bueno, Landito también, que nació el 31 de diciembre… Hasta el último día me tuvo, 9:22 de la mañana”, relató el exjugador. Sobre su decisión, agregó: “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”.

Daniela Christiansson, la esposa de López y modelo sueca, deseaba un parto natural, como había manifestado previamente en su entorno. Sin embargo, se realizó una cesárea por la premura de los compromisos laborales de López. El bebé nació con nueve meses y dos días de gestación. Poco después, López tomó el avión de vuelta a la Argentina, mientras Christiansson quedó en Suiza con Lando y la pequeña Elle.

Maxi López, su esposa Daniela Christiansson y sus hijos Elle y Lando, poco antes de su regreso a nuestro país

Sobre la llegada de su familia al país, López declaró a SQP: “Mi familia va a venir para Argentina. Yo quiero que Lando viaje cuando ya tenga las vacunas, que para mí es importante porque es un viaje bastante largo”. Así, el exfutbolista subrayó que prioriza la salud de su hijo recién nacido antes de realizar el viaje familiar.

La decisión de adelantar el parto y dejar a su familia temporalmente sola en Suiza generó controversia en redes sociales. Algunos usuarios criticaron a López por anteponer sus intereses profesionales al bienestar de Daniela y sus hijos, y cuestionaron que su esposa enfrentara los primeros días del puerperio sin su apoyo presencial.

Las críticas, sobre todo, provinieron de mujeres. Por caso, una de las más claras fue Carla Czudnowsky: “Me parece un horror que un hombre disponga cómo tiene que tener el hijo de una mujer”. Y bajó el debate a tierra con una descripción cruda de lo que implica una cesárea:“Te cortan la piel, te cortan el músculo, te cortan el útero, sacan el bebé y te cosen el útero, el músculo y la piel. Es una operación”. Para Czudnowsky, solo debería hacerse por salud y riesgo, no por apuros externos: “Si, y solo si eso va a hacer que nuestro bebé no corra ningún tipo de riesgo”

Con todo, el regreso de Maxi López se da también en medio de la emoción por volver a sus raíces, el desafío de equilibrar la vida profesional y el cuidado de su familia, y las repercusiones mediáticas de sus decisiones privadas. La distancia y las opiniones cruzadas reflejan los dilemas de quienes deben tomar decisiones complejas, aun cuando no siempre logran la comprensión de todos.