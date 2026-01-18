Wanda Nara recordó su vida en el año 2016 y un detalle que luego borró llamó la atención

La empresaria compartió videos y fotos de sus hijos diez años atrás (Video: Instagram)

Wanda Nara se sumó al trend viral llamado “2026 es el nuevo 2016″, donde la gente se encarga de mostrar cómo era su vida en el año 2016, diez años atrás, y sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos familiares en sus historias de Instagram. Lo que más llamó la atención fue que, entre las imágenes, incluyó una con Mauro Icardi, su expareja y padre de sus dos hijas mujeres, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento público desde hace meses.

En uno de los collages, Wanda compartió cuatro momentos de su embarazo: Francesca, muy pequeña, dibujando sobre su panza; Wanda recostada en una cama de clínica, lista para dar a luz; el reencuentro en la habitación con Francesca y la recién nacida Isabella en la cuna; y una imagen íntima amamantando a la beba, reflejando el costado más maternal y cotidiano de la empresaria en ese entonces.

Otra postal muestra a los cinco hermanos juntos en el living de la casa, vestidos con la indumentaria del Inter de Milán, el club donde jugaba Icardi. Valentino, Constantino y Benedicto llevan camperas blancas y pantalón corto, mientras Francesca luce la camiseta azul y negra; todos sonríen a cámara, y el espíritu familiar y futbolero de la época se siente en la escena.

Wanda Nara se sumó al trend viral llamado “2026 es el nuevo 2016″

"Los hermanos más unidos del mundo", escribió la conductora

Wanda subió una serie de fotos donde aparecía Mauro y decidió tacharlo

Un collage tipo Polaroid fechado en 2016 suma aún más nostalgia: aparece una imagen de Icardi con el rostro tachado con marcador negro, seguida de una foto de Wanda embarazada y varias instantáneas de Francesca, Isabella y los hermanos jugando, posando e incluso de la mascota de la familia. La postal transmite la mezcla de juego, rutina y vida doméstica de aquel entonces. Esta foto decidió borrarla y a los pocos minutos la volvió a subir, pero con el delantero del Galatasaray tapado con el ala de un ángel

La complicidad entre hermanos queda reflejada en imágenes de los chicos abrazados, riendo y en pijama en el living, bajo la leyenda “2016 Chiquititos míos”. Wanda evocó también su cumpleaños de ese año: sentada a la cabecera de la mesa, rodeada de sus cinco hijos y una torta con velas, con Isabella en brazos y Francesca en una sillita alta. Otra selfie la muestra acostada en una alfombra verde con forma de pelota de fútbol, junto a los niños y autitos de juguete, una imagen que captura el bullicio y el juego en casa.

No faltó la clásica foto embarazada en bikini negro sobre la cubierta de un yate, con el mar y la costa de fondo, fechada el 25 de septiembre de 2016, y un primer plano de las piernas y pies de sus cinco hijos acostados juntos en la cama, todos con pijamas grises, bajo la frase: “2016. Los hermanos más unidos del mundo”.

Nara junta cuatro de sus cinco hijos en Milán

Wanda recordó el día que nació Isabella

Wanda recordó su quinto embarzo (Instagram)

Con este repaso visual, Wanda Nara revivió el calor y el bullicio familiar de hace diez años, apostando a la memoria, la nostalgia y la importancia de los afectos, aun en medio de la distancia y los conflictos actuales. Al incluir a Mauro Icardi en pleno conflicto público, la empresaria generó sorpresa, debate y emoción entre sus seguidores, recordando que, pese a todo, la historia familiar y los recuerdos compartidos siguen formando parte de su identidad y su vida.

