Vanina Escudero habló de su lucha por ser madre: “Es devastador a nivel emocional”

La actriz relató en Almorzando con Juana la larga búsqueda que tuvo de sus hijos (Video: Almorzando con Juana/ Eltrece)

Vanina Escudero compartió en Almorzando con Juana (Eltrece) el impacto emocional que vivió durante los cuatro años de tratamientos de fertilidad para convertirse en madre de Benicio, su primer hijo junto a Álvaro Navia. La artista sostuvo que ese proceso fue especialmente duro y que, mirando hacia atrás, encontró un sentido positivo en esa experiencia compartida en pareja.

La exvedette relató que su deseo de ser madre la llevó a informarse: “Tardé muchos años en quedar embarazada, pero me leía todos los libros y dije ‘ya estoy preparada para ser madre’”, expresó en el ciclo de Juana Viale.

Durante su intervención, la bailarina remarcó la dificultad de acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuado en un contexto donde, según sus palabras, “en el momento en el que yo empecé con los tratamientos todavía no había una ley de fertilidad a nivel nacional”. A eso se sumó la desilusión con algunos médicos: “Me topé con profesionales muy poco profesionales. Porque juega mucho la emoción de la gente. Profesionales poco profesionales en el sentido de que te ilusionan”.

Vanina Escudero junto a su marido Álvaro Navia y sus hijos Benicio y Joaquina (Instagram)

La enfermedad que complicó aún más su búsqueda fue la endometriosis, un diagnóstico que, según compartió, suele demorarse: “Es mucha la población que tiene endometriosis y es una enfermedad que en promedio tarda ocho años en que te la diagnostiquen. A mí me tardaron muchos más”. La hermana de Silvina Escudero explicó que la endometriosis puede causar infertilidad y que, en su caso, “cuando uno está embarazado y logra el embarazo, el cuerpo de alguna manera se reacondiciona”.

La experiencia de los tratamientos estuvo marcada por una exigencia emocional y física: “Es devastador a nivel emocional transitar ese camino. En mi caso fueron cuatro años. Para mí fue muy importante también mi marido. A la mujer se le invade mucho físicamente con los tratamientos y al marido no tanto, al hombre no tanto. Y tiene que acompañar. Emocionalmente también. Tiene que estar presente”.

Ya con el nacimiento de su hijo mayor, la llegada de su segunda hija, Joaquina, sucedió de manera natural. La actriz concluyó que la experiencia los fortaleció como pareja: “Nos unió un montón haber recorrido ese camino. Los dos deseábamos mucho ser padres. Así que hoy viéndolo a la distancia fue algo... En el fondo hasta positivo”.

Los días de playa de actriz junto a sus hijos

El regreso de Vanina Escudero a Mar del Plata este verano marcó un reencuentro emotivo con su infancia, pero ahora acompañada por sus hijos y su esposo. La bailarina, en diálogo con Teleshow, resaltó: “Mis hijos no conocían Mar del Plata. Entonces, todo tiene otro sabor en lo que estamos viviendo junto a ellos”.

El teatro se mantiene como un eje profesional, especialmente con su papel en Passión, la marca del engaño, junto a figuras como Nito Artaza y Mónica Farro. Sin embargo, Escudero remarcó que la prioridad sigue siendo la convivencia: “Estamos preparando cada día para estar en familia, para que todos disfrutemos de la playa y hagamos actividades juntos”.

“Para mí estas últimas semanas fueron diferentes, porque vinimos a Mar del Plata a trabajar, y también a disfrutar en familia”, confesó la artista, subrayando la importancia de equilibrar el escenario con la vida cotidiana. La bailarina evocó anécdotas de su niñez en la ciudad: “Nosotros tenemos una foto icónica con papá, Silvina y yo en una de esas bicicletas que son para ir de a tres, y el año pasado papá fue y la reprodujo”.

“Es mucha la población que tiene endometriosis y es una enfermedad que en promedio tarda ocho años en que te la diagnostiquen", señaló Vanina Escudero (Almorzando con Juana, Eltrece)

Esa mezcla de pasado y presente se hace tangible cuando observa a su hija en la arena y revive las largas tardes de juegos con su hermana: “Me acuerdo de quedarnos en Playa Grande hasta cualquier hora de la noche con Silvina, haciendo castillos en la arena, hasta que se te llenaba el traje de baño de arena de tanto cavar”.

La conexión con la naturaleza se volvió esencial para Escudero, quien reflexiona sobre la vida moderna: “Ya estamos lo suficientemente invadidos por pantallas y por tecnología. Así que todo lo que podamos estar en contacto con la naturaleza es bienvenido”.