Vanina Escudero se reencuentra con su pasado en Mar del Plata: “Mis hijos no conocían y todo tiene otro sabor”

El murmullo del mar en Mar del Plata acompaña el regreso de Vanina Escudero a la ciudad que fue escenario de sus veranos de infancia. Esta temporada, la actriz y bailarina se sumerge en una rutina distinta: combina las funciones teatrales con la vida en familia, otorgando un sentido especial a su estadía. No es solo un viaje profesional, sino un reencuentro vital que la conecta con sus recuerdos y le permite compartirlos con sus hijos.

“Para mí estas últimas semanas fueron diferentes, porque vinimos a Mar del Plata a trabajar, y también a disfrutar en familia”, confiesa Escudero en diálogo con Teleshow desde la ciudad costera.

La Perla del Atlántico, que antes fue solo suya y de su hermana Silvina, ahora se abre a una nueva generación. “Mis hijos no conocían Mar del Plata. Entonces, todo tiene otro sabor en lo que estamos viviendo junto a ellos”, agrega con una enorme sonrisa.

Las jornadas se diseñan en torno al teatro, pero el corazón de la artista late en la convivencia familiar. De martes a domingo, Vanina sube al escenario; los viernes y sábados, el desafío se duplica con dos funciones, con lo cual agradece al público que se acerca al teatro para ver, Passión, la marca del engaño, la obra que encabeza Nito Artaza con un elenco que incluye nombres como Mónica Farro, Alejandro Paker, Kitty Locane, Hernán Figueroa y Belén Di Giorgio.

Pero la prioridad, dice Vanina, es otra: “Estamos preparando cada día para estar en familia, para que todos disfrutemos de la playa y hagamos actividades juntos”, asegura. Rememora el equilibrio logrado el verano anterior y espera que la armonía se repita. No faltan las anécdotas que cosen el presente con la memoria. “Nosotros tenemos una foto icónica con papá, Silvina y yo en una de esas bicicletas que son para ir de a tres, y el año pasado papá fue y la reprodujo”, relata Escudero, al recordar todos los momentos vividos en la ciudad feliz.

En eso mira a su hija Joaquina en la arena y el tiempo se disuelve en un reflejo que cobra vida: “Me acuerdo de quedarnos en Playa Grande hasta cualquier hora de la noche con Silvina, haciendo castillos en la arena, hasta que se te llenaba el traje de baño de arena de tanto cavar”. Un ritual que parece prehistórico en la era digital y que se empeña en transmitirle a sus hijos.

En ese sentido, la actriz valora volver a lo esencial, entendiendo naturalmente el tiempo presente. “Ya estamos lo suficientemente invadidos por pantallas y por tecnología. Así que todo lo que podamos estar en contacto con la naturaleza es bienvenido. También nos fascina caminar por la rambla, salir a correr”. Mar del Plata se revela así como un refugio para fortalecer el vínculo familiar y reconectar con el entorno natural.

Trabajar con Nito Artaza, toda una experiencia

Vanina Escudero habla de Nito Artaza como “un compañero increíble”. Al momento de reflexionar sobre la conocida impuntualidad del humorista, es tema de risas y sinceridad: “No podemos tapar el sol con la mano”, admite, aludiendo a su costumbre de llegar sobre la hora. Pero hay algo más importante: “A cualquier otro quizás se lo recriminarías, pero sinceramente, él es muy buen compañero de laburo. Se preocupa porque brillen los que están en el escenario con él”, señala sobre el cabeza de cartel.

Ya llevan tres temporadas junto a Nito, en verano y en invierno, lo que para la actriz significa un aprendizaje constante. “Me tocó trabajar con humoristas muy talentosos, y de todos aprendí un montón de cosas. La comedia es un rubro que quiero hacer y disfruto mucho”, relata con entusiasmo.

En el plano personal, Vanina aclara que la sintonía con su hermana Silvina se mantiene intacta y desestima rumores de distanciamiento. “De nosotras nunca salió nada”, afirma en relación a las versiones que circularon. “Cuando una es familia, más allá de que por un momento puedas tener un desencuentro, hay un respeto y hay un amor. Yo no comparto a la gente que tira todo a los medios. Me parece que hay cosas que hay que guardar”, sostiene convencida. Y aporta que pasaron juntas las fiestas como prueba de su relación.

El teatro de revista

Consultada sobre su paso por la última edad de oro de la revista y la actualidad del género, Vanina responde con honestidad: “La verdad, no lo extraño puntualmente”. Entre las causas, enumera cambios recientes en el género y señala que, a veces, participaron personas con poca experiencia. Sin embargo, atesora los recuerdos: “Lo que me gustaba de la revista era bailar. Yo soy una bailarina de formación y cuando estuve con Miguel Ángel Cerutti, por ejemplo, las inversiones en escenografía, en vestuario, eran una cosa increíble. Pero hoy es distinto”, compara.

En la misma mirada retrospectiva, Vanina revive la emoción de compartir escena con Carmen Barbieri: “No lo podía creer... Yo la veía durante los ensayos, y decía: ‘Tengo a esta mujer acá al lado y yo bailo en el cuadro siguiente a ella’”, cuenta como si lo estuviera reviviendo.

Escudero arquitecta

Fuera del teatro, la vida de Escudero gira en torno a la arquitectura y el interiorismo. “2025 fue un año para mí de mucho laburo, no solo porque estuve haciendo teatro, sino porque estuve con proyectos muy importantes en arquitectura”, cuenta. En ese presente que se diversifica, entregó un proyecto de 900 metros cuadrados cubiertos y actualmente se dedica sobre todo a la decoración.

Sobre estas bases sólidas de la familia, el trabajo y los proyectos, Vanina Escudero transita el vaivén del verano en Mar del Plata y encuentra plenitud en pequeños gestos: la rutina artística, los paseos al aire libre, la risa de sus hijos en la playa y disfrutar de cada momento juntos.

