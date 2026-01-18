“Una vil mentira”: la contundente respuesta de Mirtha Legrand a la versión de romance entre Juana Viale y Macri

La Chiqui fue categórica a la hora de hablar de los rumores de relación entre su nieta y el expresidente de la Nación (Video: La Noche de Mirtha- El Trece)

El revuelo mediático por los insólitos rumores que vincularon sentimentalmente a Juana Viale con Mauricio Macri llegó a su punto más alto cuando la propia actriz y conductora desmintió la versión con un extenso comunicado en sus redes sociales, negando ser la tercera en discordia en la separación del expresidente y Juliana Awada. Sin embargo, la polémica siguió creciendo hasta que, finalmente, Mirtha Legrand decidió romper el silencio y hablar del tema al aire de La Noche de Mirtha (El Trece), brindando la palabra más buscada y categórica sobre el escándalo.

En diálogo con Marcelo Polino, Mirtha fue contundente y calificó la versión como “una vil mentira”. “Ayer estuve con Juanita acá. Nada que ver, nada que ver. Un disparate. No sé de dónde salió eso. Es un invento. Está de novia hace tiempo. Vino con su novio acá. En absoluto. Un disparate, una locura. ¿De dónde salieron esas cosas que hacen tanto daño?”, expresó la conductora.

Polino agregó: “O sea, estaba enojadísima”. Y Mirtha insistió: “Así que aprovecho para desmentirlo. Absoluta mentira”. La diva identificó de dónde surgió la versión: “¿Que fue? ¿Torchia, no? El que lo dijo, ¿Torchia?”. Polino confirmó: “Franco Torchia fue quien dijo, dio la versión, sí. Y Juana sacó un posteo”. Mirtha sumó: “Creo que después mandó un telegrama o una notificación a Cristóbal López, que es el dueño de la radio, ¿no?”. Polino acotó: “Donde lo dijo, en C5N”. Mirtha reforzó: “Para desmentirlo. Porque se venía un juicio, Juana ya había hablado con su abogado. Es horrible, un romance con Macri que se acaba de separar, pero qué ridículo. Nada que ver, nada que ver. ¿Quién inventa esas cosas? ¿Qué hacen tanto daño?”.

Mirtha fue contundente a la hora de negar los rumores de romance de su nieta con el expresidente

La conductora lamentó el impacto que los rumores tuvieron en su nieta y en la familia: “A Juana le molestó y a Marcela le molestó”. Y reiteró: “Porque además uno lo desmiente, pero no falta gente que diga: ‘Algo habrá, algo habrá’”. Polino concluyó: “Miente, miente, que algo quedará”. Mirtha asintió: “Miente, miente, que algo quedará. Tal cual. Así que bueno, aprovecho para desmentirlo. Me molestó muchísimo, me dolió. Ayer estuve con ella”.

De esta forma, Mirtha Legrand utilizó su programa para desmentir de manera tajante el rumor que involucró a Juana Viale y Mauricio Macri, defendiendo a su nieta y dejando en claro su malestar frente a la difusión de versiones infundadas que, según su mirada, solo buscan dañar a la familia.

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, escribió Juana en el descargo que hizo en sus redes sociales, en un intento de despejar cualquier sombra de duda sobre la noticia que había comenzado a circular algunas horas antes.

Juana Viale desmintió con firmeza los rumores de un romance con Mauricio Macri a través de un comunicado en Instagram

El comunicado de la conductora de Almorzando con Juana (El Trece) no solo refuerza su desmentida, sino que también apunta sin dudas sobre el rol de los medios: “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”. En sus palabras, Juana no dejó espacio para la especulación. Deja visible cómo la afectó el tema. El dolor también.

Agradecida hacia su círculo más cercano, la presentadora agradeció: “A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, de esta manera cierra el escrito y descargo que subió a su cuenta de Instagram.