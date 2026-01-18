Lucía Celasco de paseo con amigos en Punta del Este: caminatas, relax y moda en el verano uruguayo

En su paso por Punta del Este, Lucía Celasco disfrutó del día soledado junto a amigas (RSFotos)

Luego de vivir la experiencia del invierno neoyorquino, Lucía Celasco eligió cambiar de escenario y trasladarse a un destino más cálido y familiar para el verano: la exclusiva ciudad uruguaya de Punta del Este. Allí, la nieta de Susana Giménez encontró el espacio ideal para distenderse, disfrutar de la naturaleza y compartir paseos y salidas en buena compañía. En esta oportunidad, Lucía no estuvo sola: la acompañaron sus amigas más cercanas, con quienes recorrió senderos llenos de vegetación y compartió jornadas de relax lejos del ruido de la ciudad.

Las postales de su estadía en Punta del Este fueron protagonistas en las últimas horas. En una de las imágenes más comentadas, Lucía caminaba por un sendero rodeada de sus amigas. Llevaba una remera blanca ajustada que resalta su figura, pantalones grises acampanados y zapatos claros. Y por si fuera poco, completó el look con un bolso negro al hombro y un reloj metálico en la muñeca izquierda. A su lado, una de sus amigas, con cabello largo y oscuro, vistió una camiseta sin mangas en tono rojo oscuro, pantalones holgados grises y un pañuelo estampado en el cuello, además de gafas de sol oscuras. Otra integrante del grupo, con camiseta blanca y enterito verde oliva, sonríe mientras señala hacia adelante, luciendo gafas de sol y un bolso negro.

Lucía revisa su bolso bajo la sombra de los árboles, atenta y distendida durante el paseo

La escena transcurre bajo la luz diurna filtrada por la vegetación, con sombras que cruzan el camino y resaltan los tonos verdes y grises del entorno. En otra imagen del recorrido, un perro salchicha de pelaje gris y marrón avanzaba por el sendero delante de Lucía, quien, con gesto distendido, revisa el interior de su bolso. La naturalidad del momento y la calidez de la compañía convierten la secuencia en una postal típica de las vacaciones esteñas: sol, amigos, naturaleza y tiempo para uno mismo.

Entre charlas y risas, Lucía y su grupo comparten una caminata al sol, con muros de piedra y vegetación

Otra imagen mostró a Lucía recorriendo un camino de ladrillos rodeada de vegetación, nuevamente junto a dos amigas. El brillo de su cabello castaño claro, suelto y natural, se destaca bajo la luz solar. A su lado, la mujer del enterito verde oliva vuelve a aparecer, esta vez sosteniendo una prenda oscura. La otra amiga, con look relajado y gafas de sol, completa el trío mientras el grupo avanza con paso tranquilo. Un perro salchicha atigrado, siempre delante, parece marcar el ritmo del paseo. El entorno, lleno de arbustos, muros de piedra y árboles, refuerza la atmósfera de intimidad y conexión con la naturaleza.

Durante los paseos, Lucía se mostró interactuando con sus amigas, revisando su bolso y compartiendo momentos de charla y risas. En otras tomas, simplemente caminaba con expresión relajada, disfrutando del sol y el entorno, en sintonía con el espíritu distendido de las vacaciones en Punta del Este.

El grupo avanza por el camino de ladrillos, sumando al recorrido urbano el aire fresco y el verde de Punta del Este

Cabe recordar que, antes de instalarse en tierras uruguayas, Celasco había disfrutado de un viaje a Nueva York junto a Nicolás Figal, futbolista de Boca Juniors y su pareja. Ambos eligieron la ciudad que nunca duerme para celebrar su primera Navidad juntos como pareja oficial, sumando así otra postal inolvidable a su historia. Las imágenes de esa escapada circularon en redes y portales, evidenciando la buena sintonía y el romance consolidado entre la nieta de la diva y el defensor xeneize.

De regreso en Sudamérica, Lucía apostó por la calma y los afectos cercanos en Punta del Este. Allí, se la pudo ver lejos de los flashes y el ritmo acelerado de Nueva York, enfocada en disfrutar de lo simple: largas caminatas, charlas con amigas, paisajes verdes y la compañía de su mascota. Las fotos y videos que compartió en sus redes no solo muestran estilos y tendencias, sino también el valor que le da a los vínculos y al tiempo de calidad.

Para su salida con amigas, Celasco optó por un look urbano y relajado (RSFotos)

En cada publicación, Lucía deja entrever una faceta más relajada, auténtica y conectada con su entorno. Así, la nieta de Susana se consolida como una referente del verano esteño, mostrando que el verdadero lujo está en la naturaleza, los amigos y los pequeños momentos que dejan huella. Para la joven, el 2026 comenzó entre postales de sol, amistad y libertad en uno de los refugios más exclusivos de la región.

Crédito: RSFotos.