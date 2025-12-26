Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

Lucía Celasco y Nico Figal en otra de las imágens compartidas en este especial momento (@lucia_celasco)

En el corazón de Nueva York, bajo el resplandor de miles de luces y el frío característico de diciembre, Lucía Celasco y Nicolás Figal caminan juntos y sin ocultarse. La nieta de Susana Giménez y el defensor de Boca Juniors eligieron la ciudad que nunca duerme para ponerle rostro, cuerpo y postal a su primera Navidad como pareja oficial. ¿Qué significan las imágenes cuando las palabras ya no alcanzan para decirlo todo? Ellos lo cuentan sin hablar, con gestos y miradas, en una secuencia de fotos que deja atrás cualquier intento de misterio.

En la primera postal, la pareja sella su complicidad en un autorretrato frente a un fondo azul intenso, cargado de figuras abstractas que parecen surgir de una instalación artística. Nicolás sostiene el teléfono, mientras su brazo envuelve a Lucía, que apoya la cabeza en su pecho. Toda su atención está puesta en el abrazo. El color vibrante y la escenografía aportan un aire de ensueño donde lo inmersivo se vuelve parte de su historia de amor.

La segunda foto parece salida de un filme con destellos de cine noir. Lucía viste un abrigo de piel sintética y pantalones de cuero, con un bolso de cuero negro cruzado y un cigarrillo encendido entre los labios, proyectando una imagen desafiante y enigmática. Detrás de ella, Nicolás asoma vestido completamente de negro, con gesto serio, y un abrigo en su mano. La tonalidad rojiza del ambiente suma misterio a una escena probable del encuentro de dos mundos.

La pareja ya no esconde su amor (@lucia_celasco)

La Navidad se vuelve protagonista en la tercera imagen. El árbol más emblemático de Nueva York se impone con su copa repleta de luces multicolores y una estrella luminosa coronando la cima. El fondo de piedra de un edificio realza el brillo de la decoración. No hay una sola persona en la escena, pero la postal está cargada de emoción: la alegría sencilla y universal de las fiestas.

La última foto desciende al ritmo de la ciudad: una vereda mojada, árboles desnudos, autos estacionados y un taxi amarillo que asoma en el cuadro. Un cartel anuncia el “Happy Hour” de un bar cercano. Es la vida cotidiana de Nueva York en invierno, el telón de fondo de una historia que, después de meses de especulaciones, pasa a la luz.

Pero este presente luminoso es resultado de un camino sinuoso. En agosto, los rumores de romance entre ambos comenzaron a circular, impulsados por versiones que los vinculaban sentimentalmente. El silencio fue absoluto durante meses, a pesar de la filtración de un video y la multiplicación de preguntas. Nada los hizo hablar. Hasta que, a mediados de noviembre, la pareja decidió pasar la página y blanquear el vínculo en redes sociales.

La pareja compartió unas fotos que dejaron en claro el lugar donde se encontraban (@lucia_celasco)

El gesto de oficialización fue orquestado por el deportista: él publicó primero una foto juntos en su cuenta, iniciando la nueva etapa. Apenas unos minutos después, ella replicó la imagen, al cerrar la puerta a cualquier intento de ocultamiento. La noticia corrió rápido: la relación es, desde entonces, una realidad pública e innegable.

La historia personal de Nicolás también tiene matices y nombres propios. Desde 2022, forma parte del conjunto xeneize, pero su vida fuera de la cancha no pasó inadvertida. Se casó y tuvo una hija con Florencia Fernández, influencer gastronómica y empresaria. Luego vivió un romance con Belén Negri, ex de Coscu y de Tiago PZK. El escándalo, inevitable, llegó tras la filtración de una foto de Figal junto a Negri en un bar de Cariló. Aquel episodio precipitó el divorcio del futbolista y la madre de su hija. Tal como reveló Julieta Argenta, panelista de LAM: “Estaban distanciados, en crisis”. La separación se concretó a principios de este año.

(@lucia_celasco)

Hoy, las postales desde Nueva York muestran un nuevo capítulo. Cuatro imágenes, cuatro escenas distintas de una misma historia: la de dos personas que dejaron de lado la discreción y el rumor para apostar por la certeza. ¿Puede una ciudad tan grande ser testigo de un amor recién oficializado? Las luces navideñas, los abrazos y las calles mojadas parecen decir que sí. Y en el eco de las redes, Lucía Celasco y Nicolás Figal ya no dejan lugar para las dudas: el presente lo caminan juntos y a la vista de todos.