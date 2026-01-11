Teleshow

El divertido reto de Marcelo Tinelli junto a sus hijos Juana y Lolo: “La gastada que me comí”

En pleno descanso veraniego, el conductor compartió un desopilante momento en familia mientras intentaba completar un juego de baile

En medio de su descanso en familia, Marcelo Tinelli bailó junto a sus hijos Juana y Lolo para cumplir el desafío de "Di la palabra a ritmo" (Instagram)

El 2026 comenzó con una bocanada de aire fresco en la vida de Marcelo Tinelli. Tras un fin de año marcado por la tensión y el distanciamiento con sus hijos, el conductor logró un reencuentro familiar que no solo trajo alivio sino también escenas de alegría espontánea y complicidad. En plenas vacaciones y todavía disfrutando de días de descanso, Tinelli decidió compartir con sus seguidores un costado íntimo y desopilante de su vínculo con los más chicos del clan.

En las últimas horas, el empresario volvió a mostrarse en las redes junto a Juana y Lorenzo, conocido popularmente como Lolo, los hijos menores que protagonizaron un video que rápidamente se volvió viral. En la grabación, Marcelo intenta cumplir con un reto de baile que desafía tanto a grandes como a chicos: el “Di la palabra al ritmo”, un trend que consiste en identificar imágenes y decir la palabra correcta al compás de la música. La secuencia no tardó en cosechar risas, ‘me gusta’ y comentarios, pero también dejó en evidencia el espíritu lúdico que Tinelli recuperó en este nuevo año.

Hoy intenté hacer en el menor tiempo posible este trend viral del momento, con mis hijos Juani y Lolo. La gastada que me comí de Juani fue tremenda”, escribió el conductor en la descripción del video. Fiel a su estilo, agregó: “Además, como bailo como el traste, le di razones para que me joda. Nos divertimos mucho. Y me termino calentando. Los amo mucho”. Frente a la cámara de su hija, se pudo apreciar a Tinelli tomándose con humor su falta de destreza para el baile, mientras sus hijos no dudan en reírse y sumarse a la complicidad. El propio conductor se suma a la broma: en el video se lo ve riéndose, protestando y, finalmente, rindiéndose ante los desafíos de la aplicación.

El conductor y sus hijos frente a la pantalla de la televisión (Captura de video)

El posteo no tardó en recolectar muestras de afecto y diversión. En menos de un día, el video superó los 60 mil “me gusta”, y los comentarios de seguidores y amigos famosos no se hicieron esperar. Entre ellos se destacaron Charlotte Caniggia, su expareja Soledad Aquino junto a otra de sus hijas, Mica Tinelli, y otros miembros del círculo cercano, quienes dejaron mensajes como “Ay dios”; “Bailar nunca estuvo entre tus dones”; “Sos lo más”; y el guiño divertido de Aquino: “¡Parece de 30 mi ex! Un padrazo”.

La buena onda que se respira en la familia Tinelli no es casual. Detrás del video viral y los retos de baile, late una historia reciente de reconciliaciones. Semanas atrás, el conductor y sus hijos atravesaban un momento de tensión que preocupó a quienes siguen de cerca la vida del clan. Pero el inicio del año trajo consigo el esperado reencuentro, que quedó inmortalizado en una fotografía publicada en Instagram. En la imagen, Juana posó junto a sus hermanos Cande, Mica y Francisco, sumando gestos de afecto y un mensaje alusivo que conmovió a sus seguidores.

Hace una semana, Juana se reencontró con sus hermanos mayores (Instagram)

La presencia de Francisco y Mica fue fundamental en el proceso de reconciliación familiar. Ambos acompañaron y apoyaron a su hermana menor, ayudando a fortalecer la relación entre todos y a dejar atrás las diferencias. El reencuentro fue celebrado no solo por los protagonistas, sino también por el público, que había seguido con atención las idas y vueltas del clan en las últimas semanas.

Hoy, con el verano todavía por delante y el ánimo renovado, Marcelo se muestra más relajado y dispuesto a disfrutar de cada momento con sus hijos. El video del reto viral es solo una muestra más del nuevo clima que reina en la familia, donde el humor y la cercanía parecen haber recuperado su lugar. Entre bailes fallidos, bromas y gestos de cariño, el conductor apuesta a seguir construyendo recuerdos y a dejar atrás el malestar que marcó el final de 2025.

