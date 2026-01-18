Gabriela Sari y su emotivo presente en Mar del Plata: “Hay noches en las que mi hija Donna me acompaña al teatro”

Gabriela Sari disfruta del verano en Mar del Plata y el éxito de la obra El Secreto (Crédito: José Tetty)

(Enviado especial a Mar del Plata) Para Gabriela Sari, el regreso a Mar del Plata significa mucho más que un simple viaje. “Estoy feliz por volver”, aseguró, pero detrás de esa frase se esconde la noticia principal: la actriz celebra su participación en la temporada teatral de la ciudad balnearia con El secreto, una obra que explora lo invisible y lo íntimo de las relaciones humanas.

El entusiasmo es palpable en cada palabra, como si cada función fuera una nueva oportunidad para asombrarse y agradecer. ¿No es acaso un privilegio compartir escenario cada noche con figuras como Ana María Picchio, Gerardo Romano y Rodrigo Noya? La dirección, a cargo de Manuel González Gil, es otro motivo de admiración. ¿Cuántos pueden decir lo mismo en estos tiempos de incertidumbre?

Gabriela Sari compárte cartel con Ana María Picchio, Gerardo Romano y Rodrigo Noya en la obra El Secreto

No todo salió según el plan original. El calendario teatral de Mar del Plata se vio alterado cuando, por motivos de salud de Luis Brandoni, la obra ¿Quién es quién?—que protagoniza junto a Solita Sylveira—tuvo que quedarse en Buenos Aires. La maquinaria del teatro, sin embargo, rara vez se detiene. Entre productores, elencos y el empresario Carlos Rottemberg, se gestó un enroque ágil: mientras “¿Quién es quién?” sigue en la Ciudad, El secreto—recién salida de una exitosa temporada de invierno en la calle Corrientes y con cinco nominaciones a los premios ACE—desembarca en el Teatro Atlas, de martes a domingos a las 21.

La obra, original del francés Eric Assous, pone en escena a Romano y Picchio, dos referentes indiscutidos de la actuación en la Argentina. A ellos se suman Sari y Noya: juntos, ofrecen un cóctel de intriga, giros inesperados y humor.

"Durante el día disfruto, salgo a correr, voy a la playa con mi familia", le contó Sari a Teleshow (Crédito: José Tetty)

“La historia gira en torno a una pareja que acaba de jubilarse y vive en un elegante departamento. Aunque su vida parece tranquila, entre pequeñas discusiones y rutinas, un secreto inesperado sale a la luz y lo cambia todo”. Así se desgrana la sinopsis, pero la obra va mucho más lejos. Explora las verdades y mentiras que sostienen nuestras relaciones, donde reír y reflexionar van de la mano. ¿Hasta cuándo guardar un secreto? ¿Qué sucederá si lo cuento? ¿Cómo me percibirán quienes me rodean? ¿Me seguirán queriendo? Son preguntas que El secreto dispara con precisión, y que resuenan en la platea.

La producción conjunta de Tomás Rottemberg, Juan Manuel Caballé y Faroni Producciones apuesta a una temática universal. “La verdad que la devolución siempre es positiva. La obra gusta mucho, se emocionan, se divierten”, relató Sari, y lo dice con la voz encendida de quien está viviendo un momento único. Al terminar la función, el elenco se queda a charlar con el público desde el escenario. Hay lágrimas, hay sonrisas. Gerardo Romano suele compartir una experiencia personal que deja claro que “la realidad siempre supera la ficción, y aunque parezca muy descabellado lo que estamos contando, suele suceder”. ¿Quién no sintió alguna vez esa inquietud de que lo más insólito puede ser verdad?

"Detrás de escena, antes de cada función, nos abrazamos, invocamos a nuestros dioses", aseguró Gabriela Sari

Pero el teatro, para Sari, no es sólo el escenario. Es también lo que ocurre antes de que se levante el telón. “Detrás de escena, antes de cada función, nos abrazamos, invocamos a nuestros dioses y tenemos un ritual muy, muy nuestro, muy particular y muy íntimo, donde decimos palabras de aliento y hacemos que todas nuestras funciones brillen. Siempre nos da resultado”. Hay una magia secreta en esos minutos, una comunión que parece protegerlos.

Cabe recordar que Darian Rulo Schijman confirmó en abril de 2025 su separación de Sari, tras 11 años de relación. Desde ese momento, ambos eligieron transitar esta nueva etapa alejados de la exposición mediática y, en las pocas ocasiones en que hablaron públicamente, lo hicieron con respeto y afecto mutuo.

Gabriela Sari se encuentra viviendo un presente laboral ideal como parte de una de las obras más exitosas de la temporada (Crédito: José Tetty)

Así las cosas, encontrarse en una ciudad con playa tiene sus ventajas: “El equilibrio entre trabajo y familia es casi perfecto porque durante el día disfruto, salgo a correr, voy a la playa con mi familia. Entreno, hago toda mi rutina que tengo en Buenos Aires, solo que aquí le agrego ir a la playa, que me encanta y a mi familia también, a Donna le gusta muchísimo”, destacó la actriz.

Por la noche, la rutina teatral de Sari se completa: “Ya a la nochecita me preparo, voy al teatro, así que hay una especie de circuito que no falla acá, que se da de una manera natural y nos adaptamos y todo fluye. Hay noches en las que Donna me acompaña a la función y está detrás de escena y le gusta y me acompaña y la pasamos increíble”.

Gabriela Sari brilla en El Secreto, una de las apuestas de la temporada más elegidas por el público

¿No es ese, acaso, el verdadero secreto? La felicidad que se esconde en los gestos cotidianos, en las palabras compartidas, en los rituales antes del telón y en las preguntas que una obra puede sembrar en el corazón del público.