Nito Artaza refleja el pasado y el presente de Mar del Plata en sus obras: “Soy un clásico de esta ciudad”

Nito Artaza, la batalla teatral en Mar del Plata y los enredos de Passión: una comedia, recuerdos imborrables y estrategias para conquistar al público

El telón se abrió en Mar del Plata y la temporada de verano se vive como una batalla: cada noche, los teatros compiten por una audiencia que parece diluirse entre la playa, la cena y las luces de la ciudad. En ese escenario, Nito Artaza se lanza al ruedo con una promesa: Passión, la marca del engaño.

Teleshow conversó con el humorista sobre la nueva obra que presenta en la cartelera de la ciudad y que lo tiene gratamente movilizado: “Estamos muy bien. La verdad que estoy un poco sorprendido por la obra, es muy divertida, y la repercusión del público es muy buena. Además, tenemos precios muy accesibles, y es una obra muy simpática”.

Nito Artaza recuerda: “Esta ciudad es, desde el punto de vista humano y artístico, muy importante para mi carrera y para mi vida también” (Fotos: José Víctor Scalzo)

El comediante, rostro reconocido de décadas en la cartelera marplatense, no está solo. Lo acompañan figuras que el público valora y aplaude: Mónica Farro, Vanina Escudero, Alejandro Paker, en un elenco que se completa con Kitty Locane, Hernán Figueroa y Belén Di Giorgio.

La apuesta tiene un respaldo fuerte: la producción de Aldo Funes, otro nombre habitual en el circuito costero. Si la competencia es feroz, la estrategia es clara: atraer tanto a turistas como a locales. “Los actores, los productores, todos los que venimos a hacer espectáculos somos parte de las vacaciones de la gente”, sostiene el humorista con el aval que le dan tantos años en el ruedo. Hay una certeza en sus palabras: el teatro en la costa ha dejado de ser un lujo para convertirse en el complemento inevitable del verano.

Nito Artaza sobre Passión en Mar del Plata: “Estamos muy bien. La verdad que estoy un poco sorprendido por la obra, es muy divertida, y la repercusión del público es muy buena”

Para Artaza, la clave está en el tono y en el vínculo con el espectador. “Yo soy un antiguo acá en Mar del Plata y esta vez se van a sorprender porque Passión tiene mucha risa y mucha diversión para toda la familia con precios acordes. Nosotros nos adaptamos al bolsillo poniendo precios populares”, remarca a Teleshow.

A la hora de explicar la trama, el correntino parece mirarse al espejo: “El nudo de la historia es que hay un tipo... Siempre se parece un poco a mí el personaje, medio tarambana como yo, y se le suma que es medio hipocondríaco, como yo también”, confiesa entre risas. “Esta obra explora las relaciones de pareja y los malentendidos cotidianos, un género que domino con comodidad y que me permite reencontrarme con mi público”, completa Nito.

Artaza resalta los precios accesibles de la comedia, pensados para atraer tanto a turistas como a habitantes de Mar del Plata

La obra incorpora temas actuales —como el uso de inteligencia artificial— en el entorno de una empresa de lencería, aportando variedad de enredos. En cuanto al reparto, se deshace en elogios y pone el foco en un compañero puntual: “Hay un personaje que es muy gracioso, que lo hace Hernán Figueroa, que sorprende y mucho sobre el escenario”.

Que la obra salga a escena en Mar del Plata, en el teatro Santa Fe y en temporada de verano tiene un especial significado para el propio Artaza, que lo conecta tanto con la audiencia local como con turistas de todo el país que eligen la ciudad costera. La relación de Nito con La Feliz es de larga tradición, tanto profesional como personal. “Esta ciudad es, desde el punto de vista humano y artístico, muy importante para mi carrera y para mi vida también”, reconoce con algo de emoción.

La vida cotidiana de Artaza en Mar del Plata incluye rituales de fútbol y reuniones con amigos, una tradición de casi cuarenta temporadas familiares junto al mar

De hecho, fue en este teatro donde conoció a la madre de sus hijos mayores, hace cuatro décadas. "Francoise hablaba muy poco castellano y era parte de las bailarinas que habían venido del Lido de París", evoca Nito y cita una frase de la mujer en perfecto franceñol: “Yo no poder volver a Francia. Estar enamorada de Sapu (Artaza)”. Aquella experiencia marcó el inicio de un vínculo profundo con la ciudad balnearia, sus primeros amores y la conformación iniciática de la familia. Y una obra prolífica que le valió el reconocimiento de Argentores: "Tengo más de treinta y cinco obras”, asegura.

Con múltiples temporadas consecutivas en la ciudad, Artaza destaca el aprecio de varias generaciones de espectadores. “Lo mejor que me pasa con el público de Mar del Plata es cuando pasan y me dicen: ‘Gracias por hacernos reír’. Y, sin llegar a tanto, me pasa como le pasaba a Carlitos Balá, cuando el público me dice: ‘Yo cuando era chico venía con mis padres y ahora traigo a mis hijos’. Me convertí en un clásico de esta ciudad”, expresa con nostalgia y a la vez muy reconfortado por el reconocimiento de la gente.

Generaciones de espectadores marplatenses acompañan a Nito Artaza, quien se convirtió en un clásico de la cartelera local

Durante la entrevista con Teleshow, Artaza relata su rutina marplatense, marcada por amistades forjadas durante tanto tiempo: “Tengo un ritual desde hace 30 años, juego al fútbol, sábado y miércoles, con mis amigos de acá, la Momia, Buscapolo, y otros muchachos. Comemos asado juntos, la pasamos muy bien. Yo digo que Mar del Plata es como una fiesta para mí”.

Además, disfruta compartir el mar y la ciudad con su familia. Y en cada ola que viene y se va ve reflejada la película de su vida. “Amamos el mar porque son casi 40 temporadas, mis hijos eran chicos y se pasaban los tres meses acá”, cita al mencionar a Sabrina, Juan Manuel y Leandro, tan marplatenses como él.

El teatro Santa Fe, escenario de la obra, es un punto de encuentro histórico donde Artaza consolidó relaciones personales y profesionales

Continuando con el círculo afectivo de Artaza en Mar del Plata, su relato incluye recuerdos y relaciones significativas a través del tiempo. Así lo describió a Teleshow: “He tenido ese amor que es la madre de mis dos primeros hijos, con Cecilia Oviedo también hemos pasado muchas temporadas juntos acá, con Cecilia Milone también”. Y del pasado, salta a su vida sentimental, pero no quiere soltar prenda de una relación que recién empieza: “Es una amiga, no quiero hablar mucho de eso”.

La charla a dos tiempos invita a evocar figuras memorables de la cultura argentina, con el Teatro Santa Fe como epicentro: “En ese lugar, un lunes del 1979, el año que yo empecé, Carlos Petit me pidió si podía hacer diez minutos de show que venían Tita Merello y Víctor Sueyro. Nunca me saqué una foto con Tita ni con Víctor. Qué inconsciencia la mía, en ese momento, no saber con quién estaba. Me acuerdo siempre cada vez que trabajo en este teatro. Yo hacía los diez minutos para que ella descanse. Tita Merello se sentaba en el costado del escenario y me apuraba: ‘Dale, pibe, no te vas a quedar a vivir... ¿No querés ir a comer?’”, recuerda entre risas.

El humorista reconoce el fuerte vínculo con la ciudad y relata anécdotas personales que lo conectan hace décadas con La Feliz

Desde aquel primer lunes tímido, Nito Artaza empezó a tejer el lazo que lo conecta con el público marplatense. Para el actor, ese reconocimiento espontáneo de varias generaciones confirma el valor perdurable de la risa y el arte compartidos en cada función de la temporada de Mar del Plata. Y que se reafirma cada vez que se levanta el telón de Passión y siente noche a noche el calor de los aplausos.

Fotos: José Víctor Scalzo