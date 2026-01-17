Mariano Mellino será el artista principal de “Juntos x la Patagonia”, un evento solidario en Bariloche para luchar contra los incendios

El DJ y productor Mariano Mellino lidera la iniciativa solidaria “Juntos x la Patagonia”, que tendrá lugar este domingo 18 de enero en Cirse Club de Lago, Bariloche, desde las 16 hasta las 22 horas. El objetivo del evento es recaudar fondos para bomberos y brigadistas que trabajan contra los incendios forestales en la región, en una de las situaciones más complejas de los últimos tiempos.
La actividad surge del esfuerzo conjunto entre Mellino y el intendente de la ciudad, Walter Cortés. El club brinda sus instalaciones para la jornada, mientras que las productoras BS y EXTERNAL se hacen cargo de la organización integral. Todos los fondos recaudados serán destinados a la compra de insumos y materiales para los equipos que enfrentan el fuego. La convocatoria solidaria encabezada por el DJ refleja la importancia de la participación ciudadana en momentos de emergencia.
La emergencia actual se caracteriza por focos activos en la Patagonia y en distintas zonas del país. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) reportó en su último mapa una alerta extrema en áreas del noroeste de Chubut y el suroeste de Río Negro, donde la sequedad del bosque nativo y la acumulación de material combustible agravan la situación.
El informe diario del Sistema Federal de Manejo del Fuego, indica que el incendio “Primera Cantera Puerto Patriada”, en Chubut, sigue activo y afectó 11.970 hectáreas. Las tareas involucran a brigadistas nacionales y provinciales, bomberos voluntarios y el uso de aviones hidrantes, helicópteros y maquinaria especializada, además de la coordinación con organismos provinciales y nacionales.
En provincias patagónicas como Neuquén y Río Negro, equipos del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y el programa SPLIF lograron contener incendios en sectores clave, incluyendo el departamento Bariloche. En Santa Cruz, persisten focos contenidos que afectan especialmente a áreas de bosque nativo. Las autoridades subrayan que el monitoreo y patrullaje en las zonas dañadas continúan para evitar la reactivación de los incendios.
Los organizadores de “Juntos x la Patagonia” remarcaron que los recursos obtenidos se utilizarán de manera directa para dotar a los equipos locales de insumos prioritarios. Si bien la jornada tendrá un formato festivo y cultural, la prioridad es fortalecer el trabajo cotidiano de brigadistas y bomberos voluntarios ante una emergencia de máxima gravedad.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% luego de más de una semana de operaciones en las que participaron más de 660 personas y se sumaron apoyos logísticos de varias provincias. Torres destacó la coordinación con el SNMF y la acción conjunta en la zona siniestrada. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego estimó que el daño se extiende sobre unas 12.000 hectáreas de bosque, arbustos y viviendas, y que municipios como Epuyén han sido declarados en Estado de Catástrofe.
Finalmente, el gobernador Torres manifestó que la provincia mantendrá una política firme en materia de conservación de bosques y rechazó cualquier interpretación que relacione los incendios con conflictos étnicos o intereses alejados del objetivo ambiental.
La Fundación River Plate también anunció que por segundo año consecutivo, junto a Red Solidaria, vuelve a activar una campaña solidaria para acompañar a las comunidades afectadas por los incendios en la Patagonia, con el objetivo de canalizar donaciones y hacerlas llegar de manera directa a las zonas más comprometidas.
Durante 2025, la Fundación ya había trabajado en la región junto a familias y escuelas rurales de Chubut y Río Negro, con la entrega de kits solares con instalación y mochilas con útiles escolares, fortaleciendo el acceso a energía y educación en comunidades aisladas. La nueva campaña busca volver a movilizar a la comunidad riverplatense y al ecosistema deportivo en general, para sumar apoyo económico que permita asistir a las comunidades afectadas por los incendios.