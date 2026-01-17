Mariano Mellino será el artista principal de “Juntos x la Patagonia”, un evento solidario en Bariloche para luchar contra los incendios

Mariano Mellino encabeza el evento solidario 'Juntos x la Patagonia' en Bariloche para colaborar con los bomberos que combaten incendios

El DJ y productor Mariano Mellino lidera la iniciativa solidaria “Juntos x la Patagonia”, que tendrá lugar este domingo 18 de enero en Cirse Club de Lago, Bariloche, desde las 16 hasta las 22 horas. El objetivo del evento es recaudar fondos para bomberos y brigadistas que trabajan contra los incendios forestales en la región, en una de las situaciones más complejas de los últimos tiempos.

La actividad surge del esfuerzo conjunto entre Mellino y el intendente de la ciudad, Walter Cortés. El club brinda sus instalaciones para la jornada, mientras que las productoras BS y EXTERNAL se hacen cargo de la organización integral. Todos los fondos recaudados serán destinados a la compra de insumos y materiales para los equipos que enfrentan el fuego. La convocatoria solidaria encabezada por el DJ refleja la importancia de la participación ciudadana en momentos de emergencia.

La recaudación de 'Juntos x la Patagonia' se destinará a la compra de insumos prioritarios para brigadistas y bomberos voluntarios afectados por los incendios forestales

La emergencia actual se caracteriza por focos activos en la Patagonia y en distintas zonas del país. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) reportó en su último mapa una alerta extrema en áreas del noroeste de Chubut y el suroeste de Río Negro, donde la sequedad del bosque nativo y la acumulación de material combustible agravan la situación.

El informe diario del Sistema Federal de Manejo del Fuego, indica que el incendio “Primera Cantera Puerto Patriada”, en Chubut, sigue activo y afectó 11.970 hectáreas. Las tareas involucran a brigadistas nacionales y provinciales, bomberos voluntarios y el uso de aviones hidrantes, helicópteros y maquinaria especializada, además de la coordinación con organismos provinciales y nacionales.

En provincias patagónicas como Neuquén y Río Negro, equipos del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y el programa SPLIF lograron contener incendios en sectores clave, incluyendo el departamento Bariloche. En Santa Cruz, persisten focos contenidos que afectan especialmente a áreas de bosque nativo. Las autoridades subrayan que el monitoreo y patrullaje en las zonas dañadas continúan para evitar la reactivación de los incendios.

El incendio 'Primera Cantera Puerto Patriada' en Chubut afectó casi 12.000 hectáreas y aún requiere el trabajo de más de 660 brigadistas (REUTERS/Matias Garay/File Photo)

Los organizadores de “Juntos x la Patagonia” remarcaron que los recursos obtenidos se utilizarán de manera directa para dotar a los equipos locales de insumos prioritarios. Si bien la jornada tendrá un formato festivo y cultural, la prioridad es fortalecer el trabajo cotidiano de brigadistas y bomberos voluntarios ante una emergencia de máxima gravedad.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que el incendio en Puerto Patriada está contenido en un 85% luego de más de una semana de operaciones en las que participaron más de 660 personas y se sumaron apoyos logísticos de varias provincias. Torres destacó la coordinación con el SNMF y la acción conjunta en la zona siniestrada. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego estimó que el daño se extiende sobre unas 12.000 hectáreas de bosque, arbustos y viviendas, y que municipios como Epuyén han sido declarados en Estado de Catástrofe.

Finalmente, el gobernador Torres manifestó que la provincia mantendrá una política firme en materia de conservación de bosques y rechazó cualquier interpretación que relacione los incendios con conflictos étnicos o intereses alejados del objetivo ambiental.

La Fundación River Plate, junto a Red Solidaria, impulsa una campaña de donaciones para asistir a las comunidades patagónicas afectadas por los incendios

La Fundación River Plate también anunció que por segundo año consecutivo, junto a Red Solidaria, vuelve a activar una campaña solidaria para acompañar a las comunidades afectadas por los incendios en la Patagonia, con el objetivo de canalizar donaciones y hacerlas llegar de manera directa a las zonas más comprometidas.

Durante 2025, la Fundación ya había trabajado en la región junto a familias y escuelas rurales de Chubut y Río Negro, con la entrega de kits solares con instalación y mochilas con útiles escolares, fortaleciendo el acceso a energía y educación en comunidades aisladas. La nueva campaña busca volver a movilizar a la comunidad riverplatense y al ecosistema deportivo en general, para sumar apoyo económico que permita asistir a las comunidades afectadas por los incendios.