Gastón Pauls cumple 54 años: la profunda reflexión sobre su vida y el regalo que desea recibir

Teleshow conversó con el actor de Nueve Reinas, quien en su día expresó el valor de la gratitud, el acompañamiento y la transformación personal

Pequeños gestos cotidianos, como jugar con sus hijos y viajar con amigos, representan para Gastón Pauls la verdadera plenitud

En el día de su cumpleaños número 54, Gastón Pauls compartió una reflexión profunda con sus seguidores. El actor, productor de cine y escritor proviene de una familia con raíces artísticas, marcada por la trayectoria de sus padres y hermanos en la actuación, la música y la literatura, y plasmó esas influencias en un escrito reflexivo.

En sintonía con estas palabras, Teleshow conversó con el actor en el inicio de un nuevo ciclo. Según sus propias palabras, Pauls elige priorizar el valor de la presencia por encima de cualquier obsequio material. A la pregunta sobre qué desea recibir a sus 54, el actor expresó que su único anhelo es compartir el momento con seres queridos.

La reflexión del actor pone en primer plano las pequeñas acciones cotidianas que lo ayudaron a recuperar la alegría y superar momentos difíciles

“Lo único que deseo es el regalo de la presencia física de las personas que quiero y que amo, además de la energética o hasta espiritual de aquellas personas que ya no están”, sostuvo Pauls a Teleshow.

“Creo que a esta altura es todo lo que deseo como regalo, más que como regalo, como presente, justamente por la presencia”, manifestó en el mismo mensaje, subrayando la importancia de la conexión emocional y humana en esta etapa de su vida.

Gastón Pauls cuando tenía cuatro años. El agradecimiento y la fe aparecen como pilares fundamentales en la reflexión del actor sobre su vida y trayectoria

En su escrito, Pauls hizo un repaso honesto de su vida. “Marcas en el alma. Cicatrices en la mirada. Construcciones, reconstrucciones. Algo que se va amalgamando”, escribió. Recordó momentos difíciles y el proceso que atravesó para recuperar su alegría: “Hace algunos años volví a sonreír. Hubo que dejar atrás mucho miedo, mucha baja autoestima, mucho prejuicio para lograrlo”.

Gastón Pauls cumple 54 años: un legado artístico familiar, heridas superadas y un mensaje de esperanza ante las adversidades

El texto de Pauls recorre las pequeñas acciones cotidianas en las que encuentra plenitud. Un torbellino de palabras y sentimientos que, volcados al papel o al muro virtual, reflejan un estado de ánimo en retrospectiva hacia el pasado y el futuro:

“Sentir el viento en la cara, bancarme la melancolía que aparece en cada atardecer desde que tengo memoria, llorar cuando veo el sufrimiento en otros, seguir soñando con un mundo en paz, más hermanado, responder los miles de mensajes que llegan con pedidos desesperados de ayuda, jugar con mis hijos, verlos crecer, recibir gente en casa, viajar con viejos amigos, descubrir nuevos, conocer lugares mágicos pensados y creados por gente QUE Sí, vibrar por amor, abrir nuevas puertas, despedir a gente querida, asomarse a lo desconocido, cantar la vida, preguntarse qué es ser humano, recordar el pasado, descubrir arrugas, seguir jugando con mis hijos, viajar con ellos, escribir, tocar el piano, pisar el barro, tirarse a la pileta, mirar al cielo cuando cae la lluvia, volver a cantar, ayudar a alguien a caminar o simplemente a levantarse, llorar a alguien, llorar con alguien, besar, acariciar, perder, ganar, empatar, seguir jugando, dar, recibir, COMPARTIR, empatizar, morir un poco, vivir un poco, vivir plenamente… Todo eso es sonreír también”.

Gastón Pauls anima a quienes luchan contra adicciones y problemas de salud mental a buscar ayuda profesional sin miedo

El agradecimiento es otro de los pilares que destaca el artista. “Gracias a los que me alientan. Gracias a los que me enseñan. A mis padres, hermanos, amigos, conocidos, desconocidos. Gracias por tanto amor”, expresó. También dedicó palabras a su fe: “Agradezco a Dios cada segundo de cada minuto de cada hora de cada día de cada semana de cada mes de cada año de esta vida. Mientras siga este camino no tengo nada que temer”.

Para cerrar, el actor ofreció un mensaje de esperanza dirigido a quienes atraviesan dificultades relacionadas con adicciones o salud mental. Resaltó que pedir ayuda puede marcar una diferencia y abrir una puerta para quienes la necesiten. Algo de lo que él sabe en primera persona.

La influencia artística de sus padres Axel Pauls y Marina Guerrero marcó el destino profesional de Gastón y sus hermanos

Gastón Pauls es parte de una familia con una marcada tradición artística. La influencia creativa en su entorno inmediato resultó ineludible: Axel Pauls, su padre, se destacó como actor y productor de cine, mientras que Marina Guerrero, su madre, se dedicó a la pintura.

En la genealogía del intérprete, la conexión con el universo del arte no terminó en la figura paterna. Su hermano menor, Nicolás Pauls, encontró su espacio como actor y músico. Entre sus medios hermanos mayores emergieron figuras de relevancia en diferentes disciplinas: Cristian Pauls trabajó como actor y director; Alan Pauls se consolidó como escritor. Ana Pauls, su media hermana hija de Mirta Busnelli, optó también por la actuación.

