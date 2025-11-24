Teleshow

Gastón Pauls habló de la relación de su hija Muna con su novio: “Más que celoso disfruto de su crecimiento”

El actor relató cómo vive este nuevo presente con la adolescente de 16 años que tuvo junto a Agustina Cherri

Gastón Pauls habló del noviazgo de su hija

El rumor circuló en los pasillos del espectáculo y, entonces, finalmente Gastón Pauls reveló cómo se siente luego de que su hija Muna le presentara a su novio. No hay tensión, ni gestos de desconfianza, ni vestigios de ese viejo mito del padre celoso. Al contrario, se percibe serenidad en la voz del actor que creció bajo la mirada pública y ahora observa, con una mezcla de asombro y ternura, el crecimiento de la joven que más ama en la vida.

“¿Sos celoso?”, le preguntaron en una nota con Implacables. Y la respuesta surgió inmediata, casi automática: “No, cero, al contrario”. No hace falta subrayar ese “cero”. Gastón deja en claro que esta nueva etapa no le despierta inseguridad, sino un orgullo y una gratitud difícil de poner en palabras. “Me parece que es parte de su crecimiento, de su amor y del hermoso corazón que tiene”, agregó al referirse a Muna, y mientras lo dice, deja entrever una sonrisa contenida, mezcla de sorpresa y celebración silenciosa.

El nombre del flamante novio surge en la charla, pero lejos de querer marcar territorio o poner una barrera, Gastón decide abrir la puerta: “Él también tiene un hermoso corazón”, reconoció. Quienes lo conocen saben que esa frase es mucho más que una cortesía: es un verdadero visto bueno, un gesto de bienvenida, de confianza. “Más que celoso, estoy disfrutando lo que la vida me está mostrando y lo que ella también va compartiendo conmigo”, remató, como quien se asoma al futuro con calma y agradecimiento. ¿Cuántos padres pueden decir lo mismo al ver a su hija abrirse camino en el amor adolescente?

Muna Pauls habló de su
Muna Pauls habló de su pareja

Pero la conversación no se queda solamente en la intimidad familiar. El actor y conductor recuerda, también, su compromiso fuera de los flashes. “La Casa de la Cultura de la Calle sigue funcionando. Seguimos asistiendo a gente que está en situación compleja, tanto la que está en la calle como la que está en situación de vulnerabilidad de derechos o de consumo de sustancias”. Esa frase emerge en el medio de la entrevista, con la misma naturalidad con la que habla de su hija, y deja en evidencia un compromiso que no busca mérito ni aplauso.

Pauls detalló, convencido, que los programas que sostiene junto a otras organizaciones no se detienen, aun cuando las dificultades se multiplican. Los proyectos que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad siguen en pie. Su convicción se revela en cada palabra: “Así que mientras eso siga tristemente ocurriendo, nosotros vamos a seguir ahí, tratando de acompañar”. ¿No es esa, acaso, una definición elocuente de vocación?

Mientras el mundo gira y su hija Muna crece, Gastón Pauls celebra la posibilidad de acompañarla sin celos, sin miedos inútiles, y sigue obrando, callado, en los márgenes donde el dolor de otros exige presencia y constancia. Entre el asombro del amor adolescente y la cruda realidad de los desamparados, el actor parece hallar, ahora más que nunca, ese raro punto de serenidad que solo otorgan los años y la entrega genuina.

Muna Pauls cumplió 6 meses de noviazgo: la romántica cita que eligieron para celebrar

Cabe recordar que hace apenas unos días, la adolescente de 16 años celebró sus primeros seis meses de noviazgo con un joven que fue su vecino desde siempre, una cena íntima, una velada especial junto a su pareja, a quien aun mantiene en bajo perfil.

“Hoy cumplimos medio año con mi amor. Vinimos a festejar”, escribió en su historia de Instagram, junto a un corazón blanco y una serie de videos que retrataron la noche desde distintos ángulos: la entrada del restaurante, la ambientación cálida, los platos que eligieron y, sobre todo, los detalles que mostraron la complicidad entre ambos.

