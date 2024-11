Gastón Pauls habló de la importancia de Marcela Kloosterboer en la recuperación de sus adicciones: “Siempre agradecido”

Gastón Pauls habló de la importancia de la mamá de Marcela Kloosterboer en la recuperación de sus adicciones

En distintas ocasiones a lo largo de los últimos años, Gastón Pauls habló de cómo superó la adicción a la cocaína. Pero esta vez sorprendió al mencionar a Marcela Kloosterboer como figura clave en esa recuperación. Más precisamente, se refirió a Cristina, la mamá de su colega actriz, quien se desempeña como psicóloga. La revelación ocurrió en el ciclo de stream Después te explico (Bondi Live), en el que Marcela trabaja como conductora y Gastón acudió en calidad de invitado.

“Mi recuperación arrancó directamente relacionada con vos”, le dijo Pauls a la conductora. “Yo, después de varias noches sin dormir, como cualquier adicto, en un momento el adicto tiene que decir: ‘Estoy siendo derrotado’. Declararte derrotado es como: ‘Ay, pero voy contra la corriente, tengo que declararme derrotado para empezar a ganar’, que es el primer paso. Decir: ‘Che, no estoy pudiendo, estoy perdiendo 74 a 0 y van 10 minutos de partido’”, agregó el actor.

“Me pude declarar derrotado un día diciéndole a Agus (Cherri, su exmujer y madre de sus hijos Muna y Nilo): ‘No puedo más, estoy enfermo, necesito ayuda’. Y Agus me dijo: ‘Llamala a la mamá de Marcela’. La llamé como podía y después me junté con ella y ahí empezó mi recuperación. O sea, toda la vida yo voy a estar agradecido con tu vieja”, le dijo a Kloosterboer.

“Toda la vida voy a estar agradecido con vos, con Agus, porque son esas personas que aparecen extrañamente en el camino y que no te están invitando a seguir consumiendo. Te están diciendo: ‘Mirá, por acá está todo mal y va a estar peor’. Así que mi recuperación tiene que ver directamente con vos, con tu vieja, a la que adoro y estaré eternamente agradecido”, cerró Pauls.

Agustina Cherri y Gastón Pauls en el cumpleaños de 15 de su hija Muna

En abril pasado, la celebración de los 15 años de Muna Pauls Cherri, se convirtió en el centro de atención luego de que se viralizaron algunas fotografías del evento. En las instantáneas, sin embargo, el atuendo del padre llamó la atención de varios seguidores, que cuestionaron la informalidad de su look y, sobre todo, la gorra. Tras una serie de especulaciones, el actor salió a aclarar la situación. Este miércoles, en charla con Teleshow, dijo que se trataba de “un homenaje a alguien que, lamentablemente, no está más”. “Fue en honor a todas las personas que murieron por adicciones y a sus familias”, detalló acerca de la elección de su vestimenta.

Antes de esto, Pauls publicó una historia en su cuenta de Instagram con unos cuantos libros y la gorra en cuestión encima. “‘No lean basura, lean libros’, decía Luis Alberto”, escribió y musicalizó la publicación con “Cuando el arte ataque”, el tema de Spinetta y Fito Páez.

En este contexto, el actor recordó acerca de la ONG que lidera. “Con mi fundación trabajamos con adictos de todo el país”, dijo en referencia a La casa de la cultura de la calle, fundada en el año 2004, cuyo propósito es “promover una sociedad libre de consumos problemáticos y de adicciones, donde las personas desplieguen su potencial creativo, intelectual y espiritual”.

Este año, incluso, fueron más allá, y realizaron el taller #ModoPrevención en el Club Atlético Huracán, al que asistieron los chicos de la 6° y 9° división. Fue en el contexto del programa de prevención “Hablamos en los clubes” que llevan adelante junto a OEI Argentina (Organismo para la cooperación entre los países iberoamericanos en educación, ciencia, tecnología y cultura para la integración regional) y Futbolistas Argentinos Agremiados Educa. Allí exploraron dos temáticas densas: los riesgos de la dependencia a los celulares y las apuestas en línea.